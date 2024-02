Honor Magic6 Pro acaba de chegar e já está no topo das classificações da DXOMARK

O Honor Magic6 Pro é uma das novidades de ontem do MWC. Este novo smartphone quer destacar-se no mercado e naturalmente que tem argumentos à altura desta sua pretensão. Agora, e a provar que tem espaço para dominar, surgem os resultados da DXOMARK, que o colocam no topo das classificações.

O Honor Magic6 Pro consegue um destaque grande nas tabelas de classificação da DXOMARK. Ao todo são 3 as categorias onde está bem lá em cima, ficando depois em segundo lugar em mais uma categoria. Assim, garante o domínio nos smartphones de topo.

A primeira categoria onde o vemos a destacar-se é na bateria, tendo também excelentes prestações no campo do ecrã, áreas em que a concorrência é muito forte. Há depois mais um primeiro lugar na fotografia selfie, garantindo também a segunda posição no áudio.

No campo da bateria este é m smartphone que se destaca de imediato. Temos uma proposta enorme de 5600 mAh, que garante mais de 3 dias de funcionamento sem qualquer problema. É ainda muito rápido a carregar e em poucos minutos tem bateria para muito tempo.

Neste campo, a DXOMARK destaca uma excelente autonomia, uma ótima exibição em streaming de vídeo, jogos e com o ecrã desligado. É lento a descarregar e basta 1h e 20 minutos necessários para carregar totalmente a bateria. Menos positivo temos a autonomia relativamente curta em testes de Wi-Fi com ecrã inativo e streaming de música, bem como o alto consumo de energia residual.

Já no ecrã temos mais uma prestação ímpar do Honor Magic6 Pro. Este smartphone tem também um dos melhores ecrã disponíveis e isso nota-se desde a primeira utilização deste equipamento.

Neste campo a DXOMARK destaca níveis de brilho adequados para diferentes condições de iluminação, a melhor gestão de movimento da categoria e um painel de toque preciso, reativo e suave. Oferece ainda boa experiência de vídeo HDR em condições de pouca luz. Como menos positivo temos a mudança imediata de cor ao visualizar em ângulo e um padrão listrado perceptível num fundo escuro e uniforme quando em condições de sala escura.

Como dissemos antes, o Honor Magic6 Pro destaca-se ainda em mais duas áreas, a fotografia selfie, onde tem já um primeiro lugar, e o áudio, onde arrecada uma segunda posição. Estes dois excelentes resultados confirmam a excelente proposta que este smartphone é.

Com estes resultados, o Honor Magic6 Pro é agora o smartphone de topo que domina as classificações da DXOMARK e que a concorrência tentará bater. Os argumentos estão lá e prontos a serem usados, com destaque grande para as câmaras fotográficas.