Chegou o HONOR Magic6 Pro! Uma aposta forte na fotografia, desempenho e IA

A HONOR acaba de revelar o HONOR Magic6 Pro, que inaugura uma nova posição da marca. Aposta na IA e em muitas novas tecnologias, aliando-se a um conjunto de câmaras capaz de elevar ainda mais a fotografia. É hora de conhecer o Magic6 Pro e tudo o que traz.

Descubra a magia da IA com o HONOR Magic6 Pro

O HONOR Magic6 Pro é o recém-chegado à prestigiada linha de produtos da série Magic da HONOR e apresenta avanços em fotografia, ecrã, desempenho e experiências de utilizador centradas na IA. Impulsionada pelo seu compromisso com a inovação centrada no ser humano, a HONOR revelou o MagicOS 8.0, a versão mais recente do seu sistema operativo baseado no Android que introduz a IA e traz a primeira interface de utilizador baseada nos seus interesses. Equipado com Magic Capsule e Magic Portal, o HONOR Magic6 Pro proporciona aos utilizadores uma experiência mais personalizada e intuitiva. Com um simples toque na barra de notificação na parte superior do ecrã, o Magic Capsule expande-se para oferecer informações adicionais e opções relacionadas. O Magic Portal, por sua vez, aproveita o poder da IA para compreender as mensagens e o comportamento do utilizador. Através da colaboração com parceiros e criadores de aplicações, o Magic Portal suporta mais de 100 das aplicações mais utilizadas em todo o mundo, proporcionando aos utilizadores uma experiência multiplataforma sem falhas e permitindo-lhes desfrutar de todo o potencial do Magic Portal com as suas aplicações favoritas.

Uma amostra da prática inspiradora da IA

Para demonstrar uma amostra de possíveis oportunidades futuras, a HONOR incorpora o LlaMA de código aberto no HONOR Magic6 Pro, capaz de executar funções como perguntas e respostas, criação de texto e compreensão de leitura num ambiente offline. Este tipo de colaboração na indústria pode levar a um futuro mais criativo para os utilizadores. Para demonstrar as possibilidades que o rastreio ocular dos smartphones pode oferecer no futuro, a HONOR revelou como é possível controlar um automóvel mãos-livres através do sistema de rastreio ocular baseado em IA do HONOR Magic6 Pro.

Fotografia desportiva profissional com o sistema de câmara Falcon baseado em IA

O HONOR Magic6 Pro estreia um novo e melhorado sistema de câmara HONOR Falcon. Este é alimentado por um modelo de IA treinado por uma base de dados 28 vezes maior do que a geração anterior. Inclui o HONOR AI Motion Sensing Capture, um avançado algoritmo de captura de IA que prevê e capta sem esforço momentos decisivos em ultra alta definição. O avançado HONOR Magic6 Pro Motion Sensing Capture ultrapassa a geração anterior ao abranger uma gama mais vasta de desportos e atividades como saltos, dança e artes marciais, tornando-o perfeito para captar momentos emocionantes em eventos desportivos e corridas. Traz o mais recente sistema de câmara da HONOR apresenta uma notável teleobjetiva de 180 MP (f/2.6, OIS) com zoom ótico de 2,5x e zoom digital até 100x. O HONOR Magic6 Pro também inclui uma câmara ultra grande angular de 50 MP (f.2.0, EIS) e uma poderosa câmara principal de 50 MP com capacidades de abertura variável (f/1.4 e f/2.0, OIS), para captar momentos rápidos com uma nitidez excecional sem comprometer os detalhes.

Ecrã sem precedentes com HONOR NanoCrystal Shield

Com o vidro de ecrã mais resistente a quedas da indústria feito até à data, o HONOR Magic6 Pro apresenta melhorias na resistência a riscos do ecrã. O HONOR NanoCrystal Shield apresenta uma camada de revestimento de nitreto de silício no vidro nano-cristalino do dispositivo para maior proteção. Amplamente reconhecido pela sua firmeza e resistência aos riscos, o nitreto de silício oferece uma maior resistência do ecrã e uma durabilidade excecional, permitindo uma proteção 10x maior em caso de queda, em comparação com o vidro nanocristalino normal. Para além da sua durabilidade, o HONOR Magic6 Pro inclui um ecrã LTPO Eye Comfort de 6,8 polegadas, líder na indústria e de baixo consumo, que proporciona uma experiência de visualização excecional. Dá prioridade ao bem-estar dos utilizadores com uma série de inovações centradas no ser humano, tais como o escurecimento PWM de 4320 Hz, líder na indústria, o escurecimento dinâmico, o ecrã noturno circadiano personalizável e a função Nature Tone.

Um desempenho eficaz impulsionado pela inovação intersectorial

O HONOR Magic6 Pro é alimentado pela plataforma móvel Snapdragon 8 Gen 3, que traz uma melhoria de 30% no desempenho da CPU e um aumento de 25% no desempenho da GPU para novos dispositivos. Graças ao Qualcomm ® AI Engine, as funções de IA do HONOR Magic6 Pro são suportadas com fluidez e estabilidade excecionais.. Inspirando-se na disruptiva indústria dos veículos eléctricos (VE), a HONOR incorpora a nova bateria HONOR Magic6 Pro de segunda geração, HONOR Carbon Silicon, com o HONOR E1, um chipset de gestão de baterias para uma maior eficiência energética. A bateria de 5600 mAh demonstra um excelente desempenho a baixas temperaturas, os utilizadores podem reproduzir vídeos do YouTube durante 81 minutos a -20°C com apenas 10% de bateria restante. Além disso, com o HONOR Wired SuperCharge de 100 W e o HONOR Wireless SuperCharge de 66 W, os utilizadores podem carregar o HONOR Magic6 Pro até 100% em apenas 30 minutos , permitindo aos utilizadores atarefados carregar rapidamente os seus dispositivos em movimento.

Cores e preços disponíveis

Concebido para os utilizadores que preferem um estilo elegante e moderno e um apelo intemporal, o HONOR Magic6 Pro estará disponível em preto e verde Epi, a partir de 1299,90 PVP. Este equipamento estará disponível em Portugal em pré-venda de 1 a 14 de março e a partir de 15 de março estará disponível na MEO, NOS, Vodafone, El Corte Inglés e FNAC.