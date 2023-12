A interface do WhatsApp tem mudado muito nos últimos meses, para se tornar ainda mais simples de usar, ao mesmo tempo que recebe melhorias. Estas chegam de forma muito discreta e quase sem se darem por elas. A mais recente permitirá fixar as mensagens mais importantes das conversas bem no topo.

Há mensagens que queremos que estejam sempre presentes nas nossas conversas. São informações importantes e queremos ter sempre à mão, para não termos de as repetir de forma exaustiva e constante. Para auxiliar os utilizadores, o WhatsApp resolveu agora trazer uma novidade, que conseguirá isso tudo.

Falamos da possibilidade de fixar mensagens nas conversas. Estas vão ficar acessíveis de forma simples e bem no topo das conversas, para assim poderem ser consultadas pelos utilizadores de forma bem rápida e sem ter de haver qualquer pesquisa.

Os utilizadores podem assim afixar uma mensagem no topo de uma conversa do WhatsApp. A mensagem aparecerá no topo da conversa como uma faixa durante 24 horas, 7 dias ou 30 dias. Toque na faixa da mensagem afixada para navegar até à mensagem na conversa.

introducing Pinned Messages now everyone can stay on top of a chat by keeping the important messages up top pic.twitter.com/nDcsgoJyga — WhatsApp (@WhatsApp) December 12, 2023

Para afixar uma mensagem o utilizador deve apenas seguir alguns passos básicos e muitos simples. Uma mensagem afixada é apresentada como uma faixa no topo da conversa até ser removida pelo utilizador, invertendo o processo feito para a colocar em destaque.

Android : toque sem soltar na mensagem. Toque em Mais opções > Afixar > selecione a duração da afixação (24 horas, 7 dias ou 30 dias) > Afixar.

: toque sem soltar na mensagem. Toque em Mais opções > Afixar > selecione a duração da afixação (24 horas, 7 dias ou 30 dias) > Afixar. iPhone : toque sem soltar na mensagem. Toque em Mais opções > Afixar > selecione a duração da afixação (24 horas, 7 dias ou 30 dias).

: toque sem soltar na mensagem. Toque em Mais opções > Afixar > selecione a duração da afixação (24 horas, 7 dias ou 30 dias). Web e Desktop: navegue até à mensagem que pretende afixar e clique em menu > Afixar mensagem > selecione a duração da afixação (24 horas, 7 dias ou 30 dias) > Afixar.

Esta é mais uma excelente novidade do WhatsApp, que agora anunciou a sua chegada oficial. Será disponibilizada a todos nos próximos dias, para assim prenderem as mensagens mais importantes. Vem bem a tempo para garantir que todos sabem os dados para os jantares de natal e outras festas que surjam ou, simplesmente, para partilhar um número de telefone sem ter de o repetir exaustivamente.