A posição da Google contra os ataques de segurança é bem conhecida. Todos os seus produtos procuram estar preparados para lidar com estas situações, para proteger ao máximo os utilizadores. Nesta linha, a mais recente descoberta no Android vem complementar tudo o que existe. Em breve o Android conseguirá proteger os utilizadores e os seus dados contra ataques de phishing.

Ainda mais segurança para o Android

Os ataques de phishing são muitas vezes difíceis de detetar e tomam formas que conseguem escapara aos utilizadores mais atentos. Colocam em causa a segurança e a proteção dos dados, que ficam acessíveis aos atacantes. É assim importante encontrar formas de os combater e a Google parece estar a apostar nisso no Android.

Na última versão de testes da atualização do Android 14 QPR2 Beta 2, uma nova página oculta foi encontrada. Esta aloja um conjunto de informações associadas à verificação de apps fraudulentas e que podem causar estragos para o smartphone do utilizador e para toda a sua informação.

Apesar de não estar ainda ativa, esta zona vai permitir ao utilizador fazer uma "análise executada de forma priva diretamente no seu dispositivo para confirmar a ameaça e avisar os utilizadores das apps". Caso este tipo de apps for detetado, esta informação será enviada para o Google Play Protect para análise e para serem tomadas medidas mais agressivas.

Bloquear ataques de phishing nas apps

Tudo acontecerá dentro do smartphone do utilizador para impedir que dados pessoais ou outra informação seja passada para a Google. O propósito é mesmo a análise das apps para comportamentos maliciosos ou para tentativas de phishing nas apps presentes no dispositivo.

Para realizar a deteção de phishing, o Android usará um novo serviço de sistema chamado "ContentProtection". Este será responsável por detetar quando uma app tenta apresentar um campo de password ou quando solicita ao utilizador dados confidenciais, como o username, número de telefone, endereço de e-mail ou detalhes de login.

Espera-se que até ao lançamento do Android 14 QPR2 esta nova funcionalidade esteja pronta e acessível. Será mais uma garantia de segurança para os utilizadores, que assim têm mais uma camada de proteção, a impedir que os ataques de phishing aconteçam, em especial dentro das apps que instalam.