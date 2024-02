Um novo recorde para a Google! Mais de 10 milhões de Pixel vendidos durante 2023

A aposta da Google nos Pixel, os seus smartphones, é cada vez maior. Estes estão cada vez mais presentes no mercado e são já a escolha óbvia para quem quer ter um Android. O sucesso dos Pixel tem crescido e 2023 foi o expoente máximo. No último ano a Google estabeleceu mais um recorde e colocou no mercado mais de 10 milhões de Pixel.

10 milhões de Pixel vendidos durante 2023

Há muitos anos que a Google tem os seus smartphones. Se inicialmente eram apenas provas de conceito e a definição dos equipamentos para o Android, isso mudou nos últimos anos. A marca quer ter uma presença sólida no mercado e oferecer aos utilizadores o melhor que existe.

Em 2023 a Google continuou esta sua aposta e os números de vendas mostram isso mesmo. Segundo o que o jornal Nikkei Asia revelou, no ano passado foi estabelecido um novo máximo neste campo. Informações vindas de fontes não oficiais relatam que em 2023 a gigante das pesquisas vendeu 10 milhões de smartphones Pixel.

Ainda que tenha lançado o Pixel 8 e o 8 Pro, o grande responsável por estes números foi mesmo o Pixel 7. Este smartphone lançado em 2022 dominou a escolha dos utilizadores, tendo sido acompanhado também pelo modelo anterior. Os novos modelos tiveram uma prestação mais baixa, fruto do momento do lançamento mais próximo do final do ano.

Google tem planos para estes smartphones

Na mesma publicação fica também patente as metas da Google para o ano atual. A gigante das pesquisas quer, no mínimo, igualar as vendas do ano passado. Assim, e para 2024, a marca espera vender também 10 milhões de smartphones Pixel, algo que parece ser possível, graças ao novo Pixel 8.

Curiosamente, existe ainda uma informação importante sobre a produção destes smartphones. A Google quer mudar o seu fabrico e já pediu à sua cadeia de produção que passe a focar-se mais na Índia e que tente abandonar a China.

Estes são excelentes números para uma empresa que está longe de ter o seu foco no fabrico e venda de smartphones. Os Pixel já mostraram que estão à altura da concorrência e o seu SoC, desenvolvidos pela Google, estão cada vez melhores. Em cima de tudo isso, temos o Android, que se adapta perfeitamente a estes equipamentos.