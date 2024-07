Samsung torna mais complicado instalar apps Android fora das lojas oficiais

Uma das vantagens do Android é a facilidade com que se podem instalar app de fora das lojas oficiais. Este é também um problema grave de segurança em muitos casos e a Samsung quer controlar isso nos seus smartphones. Para isso, tornou mais complicado instalar apps Android fora das lojas oficiais nos seus Galaxy.

Samsung torna mais complicado fazer este processo

Apesar de pode ser uma medida que não agrada a todos, a Samsung está a aplicar um novo “Auto Blocker” nos novos smartphones Galaxy. Entre outras proteções, esta nova medida impede os utilizadores de instalar apps Android nos seus smartphones Galaxy.

O “Auto Blocker” faz parte dos smartphones Galaxy desde a One UI 6 e o Android 14. A funcionalidade foi inicialmente concebida como proteções contra malware ou rapto via USB, mas foi atualizada para incluir o bloqueio da instalação de apps em dispositivos Samsung Galaxy com a One UI 6.1.1, conforme detalhado numa página de suporte da Samsung.

Como tal, os novos Galaxy Z Fold 6 e Flip 6 da Samsung são os primeiros dispositivos a serem fornecidos com esta nova restrição de sideload. Durante o processo de configuração inicial dos novos smartphones, surge uma página que informa os utilizadores sobre as restrições do Bloqueador Automático e permite que estas sejam desativadas.

Mais complicado instalar apps Android fora das lojas oficiais

Esta definição está ativada por defeito, pelo que, se não a desativar, o seu dispositivo Galaxy bloqueará a instalação de APKs (bem como de lojas de aplicações não aprovadas). No entanto, se perder essa página, receberá uma mensagem de erro ao tentar fazer o sideload de uma aplicação, como mostrado abaixo.

Felizmente, esta não é uma mudança permanente. Acedendo a Definições > Segurança e privacidade > Bloqueador automático, pode desativar a funcionalidade de forma rápida e fácil. A partir daí, pode voltar ao comportamento de sideload padrão do Android, em que cada aplicação tem permissão individual para fazer a instalação após ter dado as permissões necessárias.

Esta mesma mudança irá, provavelmente, aplicar-se a outros dispositivos Samsung com a One UI 6.1.1 presente. Esta está nas últimas gerações de dobráveis ​​Samsung e dispositivos Galaxy S. Para versões anteriores da One UI, esta alteração não se aplicará, pelo menos para já.