Gemini falha no Android Auto e obriga utilizadores a usar o Google Maps

Mudanças importantes têm chegado ao Android Auto. A Google resolveu também trazer a IA para esta solução, o que não tem sido simples. O Gemini está novamente a enfrentar problemas com o Android Auto, e um bug no Waze está a obrigar muitos utilizadores a utilizar o Google Maps para a navegação por voz.

Gemini falha no Android Auto

Os problemas da Gemini com o Android Auto continuam a aumentar. A IA da Google, que tem como objetivo substituir o Google Assistant, está a provocar novos bugs que afetam os condutores. Desta vez, o erro impede o Waze de funcionar corretamente com comandos de voz. Isso obriga muitos utilizadores a recorrer ao Google Maps como única alternativa funcional.

O bug foi reportado por vários utilizadores nos fóruns oficiais da Google. Explicam que, ao pedirem ao Gemini para iniciar uma rota com o Waze, o assistente recebe o comando e parece iniciar o processo de navegação, mas, no final, a aplicação regressa ao ecrã principal sem definir qualquer destino . O mais surpreendente é que este comportamento apenas afeta o Waze.

Quando os mesmos utilizadores fazem exatamente o mesmo pedido utilizando o Google Maps , o Gemini completa a navegação sem problemas. Isto levou muitos condutores a abandonar temporariamente o Waze se quiserem continuar a utilizar a navegação mãos-livres com o Android Auto. Os utilizadores afetados afirmam ter tentado as soluções habituais antes de reportar o erro.

Obriga a usar o Google Maps

Isto inclui limpar a cache e os dados das aplicações, reinstalar o Waze e o Android Auto e atualizar todo o software disponível. No entanto, nenhuma destas medidas parece resolver o problema, o que indica uma falha no próprio Gemini. A situação é particularmente surpreendente tendo em conta que o Gemini, o Android Auto e o Waze pertencem à Google.

O Gemini, em particular, tem como objetivo tornar-se o principal assistente no ecossistema Android e substituir gradualmente o Google Assistant, pelo que este tipo de erro levanta questões sobre o seu atual estágio de desenvolvimento. Além disso, a Google está a investir fortemente na integração do Gemini com o Google Maps.

Os utilizadores do Waze aguardam uma solução. A Google já reconheceu o problema nos seus fóruns oficiais e classificou-o como um incidente de elevada criticidade. Dado este nível, a solução devreá srugir em breve e eliminar este problema que agora está a ser reportado.