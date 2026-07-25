Tesla “vê” pessoas num cemitério vazio? Há um vídeo a circular

Um vídeo que mostra um Tesla a identificar várias "pessoas" enquanto circula por um cemitério voltou a tornar-se viral nas redes sociais.

Tesla: interpretação incorreta do sistema de visão computacional

No ecrã do veículo surgem silhuetas humanas à volta do automóvel, apesar de, aparentemente, não existir ninguém no local. Para muitos, trata-se de uma cena digna de um filme de terror. Mas a explicação está longe de ser paranormal.

Apesar do aspeto impressionante, especialistas e entusiastas da tecnologia apontam para uma explicação bastante mais simples: trata-se de uma interpretação incorreta do sistema de visão computacional da Tesla.

Os veículos da marca utilizam câmaras e algoritmos de inteligência artificial para identificar objetos, peões, veículos e obstáculos. Em determinadas circunstâncias, formas como lápides, árvores, postes ou outros elementos do ambiente podem ser erroneamente classificados como pessoas.

Este tipo de erro é conhecido como falso positivo e é relativamente comum em sistemas de visão artificial, sobretudo em cenários com pouca iluminação ou objetos de formato semelhante ao corpo humano.

Os sistemas de assistência à condução da marca de Elon Musk têm vindo a receber atualizações frequentes para melhorar a deteção de peões, obstáculos e outros utilizadores da estrada. No entanto, como qualquer tecnologia baseada em IA, continuam sujeitos a erros de classificação em determinados cenários.