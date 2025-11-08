Gemini chega finalmente ao Android Auto, trazendo IA para o carro

A Google apostou em mudar o Android Auto e sabe que a forma de o fazer é com recurso à IA. Esta tecnologia está cada vez mais presente e a chegada do Gemini aos carros era inevitável. Esse passo foi agora dado e há já quem tenha o Gemini e a IA disponíveis no Android Auto.

Gemini chega ao Android Auto

Após meses de espera, a Google iniciou a implementação limitada do seu assistente de IA Gemini no Android Auto. A funcionalidade substitui o Google Assistant em alguns carros, marcando o início da próxima etapa da empresa para levar a sua IA conversacional a todos os dispositivos.

Vários utilizadores das versões 15.6 e 15.7 do Android Auto notaram a presença do Gemini nos seus automóveis. A atualização funciona como uma implementação no servidor, que não depende de nenhum modelo ou versão de software específica e, por enquanto, está apenas disponível para testadores beta.

Aqueles que a receberam também estão a ver novas definições relacionadas com o Gemini, incluindo uma para partilhar dados de localização precisos com o assistente de IA. A conclusão da implementação do Gemini irá torná-lo o assistente de voz padrão para Android Auto e veículos com Google Assistant integrado.

Google traz a IA para o carro

O lançamento inclui também o Gemini Live, que permite aos utilizadores iniciar um chat bidirecional com o assistente, utilizando a frase "Ok Google, vamos conversar". Ao contrário da versão para smartphones, o Gemini no Android Auto mantém as respostas curtas e objetivas para minimizar as distrações ao volante.

Com mais de 250 milhões de automóveis agora compatíveis com o Android Auto, a integração do Gemini pela Google representa um dos seus maiores lançamentos de IA até à data. O assistente já se tinha expandido para telemóveis, tablets e Maps no início deste ano, e esta mais recente atualização completa o ciclo, chegando também aos automóveis.

Por enquanto, o acesso continua limitado a um pequeno grupo de utilizadores beta, mas espera-se um lançamento mais alargado nas próximas semanas, assim que a Google recolher os primeiros feedbacks. Pelo que parece, o Gemini no Android Auto já representa uma grande melhoria na experiência de condução.