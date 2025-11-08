Sim, este pai conseguiu oferecer uma PS4 ao filho por menos de 5 euros!

Num claro exemplo de que as pechinchas nem sempre deixam os clientes na mão, este pai conseguiu presentear o filho com uma PS4, após comprá-la por menos de cinco euros, numa loja de usados.

No Natal passado, conforme recordado pelo Computer Hoy, um pai viu-se sem possibilidade de pagar a PlayStation 5 que o filho queria, numa situação relativamente comum. De facto, as consolas não são para todos os bolsos e, sem noção disso, os mais novos ambicionam poder jogar nelas e colecionar novos jogos.

Nesta situação, o pai, que contou sobre a pechincha que desencantou através do Reddit, disse que, perante o pedido um tanto impossível do filho, dirigiu-se a uma loja de artigos usados para ver quanto custava a PS5.

Enquanto procurava, encontrou algo familiar numa caixa com vários eletrodomésticos antigos. Entre coisas de cozinha, descobriu uma PS4. Por 4,99 dólares (cerca de 4,30 euros)!

Embora estivesse em mau estado e sem cabos, o utilizador decidiu comprar, arriscando, tendo em conta o baixíssimo preço a que estava a ser vendida.

Uma PS4 por 4,31 euros

No fórum do Reddit onde contou a sua história, recomendaram-lhe que abrisse a caixa fora de casa, porque às vezes as consolas antigas acumulam "bichos" no interior.

Ele limpou-a ligeiramente e pediu emprestado um comando e o cabo de alimentação a um amigo. Surpreendentemente, a PS4 de 4,99 dólares funcionou!

Uma vez que poderia, assim, servir de prenda para o filho, o utilizador limpou-a, e comprou dois comandos e o jogo do Spider-Man, o jogo que o filho disse que queria jogar na nova consola.

Ainda que tenha precisado de comprar os acessórios, a verdade é que esta foi uma verdadeira pechincha, considerando o preço real da consola.