Meta lança novo selo de verificação do Facebook. É grátis e só precisa de um vídeo

As redes sociais estão repetas de perfis falsos e que tentam enganar os utlizadores. Estas pragas são responsáveis por enganar os utilizadores, mas em breve será mais difícil. A Meta langou agora um novo selo de verificação do Facebook. É grátis e só precisa de enviar um vídeo

Meta lança novo selo de verificação

Face ao conteúdo, perfis e informações irrelevantes gerados pela IA, a Meta espera que um novo programa de verificação do Facebook ajude os utilizadores humanos a interagirem entre si. Com base numa selfie com reconhecimento facial, comparada com as suas fotos de perfil existentes, a empresa afirma que o processo demorará apenas alguns minutos.

Curiosamente, a Meta optou por utilizar o reconhecimento facial, considerando os recentes acordos judiciais e a reação negativa ao uso do reconhecimento facial nos seus óculos inteligentes. Para se qualificar, o utilizador só precisa de ter mais de 18 anos e estar "em situação regular" com os padrões da comunidade do Facebook.

É grátis e só precisa de um vídeo

Após passar no teste, o selo de verificação aparecerá no Marketplace, no Dating e noutras partes dos sites e serviços do Facebook. A grande diferença entre este e o antigo selo do Facebook é que é explicitamente uma confirmação de identidade, e não um endosso do Facebook ou qualquer garantia de fiabilidade. Ao contrário do Meta Verified, é totalmente gratuito.

A funcionalidade surge no meio de uma onda de burlões e criminosos virtuais. Estes utilizam ferramentas de IA generativa para criar e utilizar perfis falsos com imagens, fotos e histórias de fundo realistas, capazes de enviar mensagens automatizadas em larga escala. Trata-se de uma tentativa da Meta de proteger os seus utilizadores, até certo ponto, contra fraudes e burlas.

Faz parte de uma série de anúncios feitos pelo Facebook nos últimos dias, incluindo uma nova investida no "vídeo imersivo". É mais uma tentativa de competir com o TikTok. A empresa anunciou uma "experiência reimaginada" que testará vídeos em ecrã inteiro para uma parte dos utilizadores "no momento em que abrem a aplicação".

Ainda mais segurança no Facebook

Talvez aprendendo com as mudanças drásticas na experiência básica do Facebook no passado, a Meta afirma que os utilizadores terão a opção de desativar esta funcionalidade e voltar à interface tradicional com o feed de notícias como foco, se assim o desejarem. A funcionalidade não está disponível para páginas ou contas ProMode e será libertada gradualmente no Facebook dentro de dias, em mercados selecionados.