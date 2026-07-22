Samsung revela Galaxy Z Fold8 e novidades nos dobráveis! Todos os detalhes e preços

A Samsung acabou de revelar a sua nova geração de smartphones dobráveis, marcando mais um ano desta linha de equipamentos no mercado. A grande surpresa deste ano recai sobre a introdução de um modelo de patamar superior, o inédito Galaxy Z Fold8 Ultra. Conheça todos os detalhes e preços.

Este novo dispositivo junta-se aos renovados Galaxy Z Fold8 e Galaxy Z Flip8, formando um catálogo mais vasto. Esta nova família aposta forte na construção refinada através de ecrãs otimizados, processadores de última geração e uma integração profunda da inteligência artificial no dia a dia do utilizador.

Galaxy Z Fold8 Ultra: O topo de gama absoluto

O Galaxy Z Fold8 Ultra assume-se de imediato como o modelo mais avançado e virado para a máxima produtividade da fabricante sul-coreana. Este dispositivo apresenta um ecrã interior Dynamic AMOLED 2X massivo de 8 polegadas, ladeado por um ecrã exterior generoso de 6,5 polegadas.

No interior, o desempenho é assegurado pelo processador Snapdragon 8 Elite Gen5 de 3 nanómetros. Este chip de topo garante uma performance excecional, sempre acompanhado por opções de 12 GB ou 16 GB de memória RAM e um armazenamento que chega a 1 TB.

A nível fotográfico, o modelo Ultra desmarca-se da concorrência com o seu poderoso sensor principal de 200 MP, complementado por duas lentes de 50 MP e 10 MP, sendo o conjunto ideal para criadores de conteúdos exigentes.

O design atinge um novo limite de finura com apenas 4,1 milímetros de espessura quando o ecrã está totalmente aberto, registando um peso surpreendente de 215 gramas. A autonomia de todo o sistema fica entregue a uma robusta bateria de 5000 mAh com suporte a carregamento rápido de 45W.

Os preços em Portugal começam nos 2269,90 € para a versão base de 256 GB, culminando nos 2869,90 € para a variante de 1 TB.

Galaxy Z Fold8: Evolução natural com foco na leveza

Para quem procura a experiência de dobrável em formato livro com uma maior leveza física, o Galaxy Z Fold8 surge como a escolha perfeitamente indicada. O smartphone acusa apenas 201 gramas na balança, tornando-se o dispositivo mais leve da gama Fold até à data.

O equipamento traz um ecrã interno de 7,6 polegadas e um painel externo de 5,5 polegadas, mantendo as proporções ideais para o consumo regular de multimédia e leitura de longos textos. Tal como o modelo superior, também este é alimentado pelo poderoso processador Snapdragon 8 Elite Gen5.

A captura de imagem ganha destaque através de duas câmaras principais de 50 MP, capazes de registar fotografias de alta resolução e com grande detalhe em variadas condições de luz. Para manter a máquina a funcionar o dia todo de forma estável, a marca integrou uma bateria de 4800 mAh.

A componente estrutural de ambos os modelos Fold beneficia imenso da nova tecnologia Flex Titanium. Esta inovação da fabricante reforça a durabilidade geral e diminui significativamente a visibilidade do vinco no painel tátil.

O Galaxy Z Fold8 chega ao mercado com um preço inicial de 2069,90 €.

Galaxy Z Flip8: Compacto, inteligente e poderoso

O formato em concha continua a ser o grande favorito de muitos consumidores, e o Galaxy Z Flip8 vem responder diretamente a essa procura constante no mercado. O equipamento apresenta um design ultra fino de 6,1 milímetros e um peso de apenas 180 gramas.

O ecrã interior dinâmico atinge as 6,9 polegadas, enquanto o ecrã exterior, agora designado por FlexWindow, cresce para as 4,1 polegadas. Esta janela exterior é agora nativamente impulsionada pela inteligência artificial, facilitando a interação imediata sem necessidade de abrir o telemóvel para realizar tarefas.

Ao nível do hardware, este modelo é o único da linha a adotar o novíssimo processador Exynos 2600 de 2 nanómetros. Nas suas especificações, o terminal conta com 12 GB de RAM, uma potente câmara principal de 50 MP associada ao ProVisual Engine, uma câmara adicional de 12 MP e uma bateria de 4300 mAh com suporte a cargas de 25W.

O valor de entrada no nosso país fixa-se nos atrativos 1349,90 € para o modelo de 256 GB, subindo para os 1549,90 € na versão de 512 GB.

A era da Inteligência Artificial e segurança garantida

A inteligência artificial assume claramente um papel indispensável em toda esta nova série, amplamente suportada pelas capacidades renovadas do Galaxy AI e pelas novidades trazidas pelo Gemini Intelligence. Estas ferramentas avançadas permitem automatizar tarefas diárias complexas e resumir informações extensas de forma quase instantânea.

Toda esta imensa capacidade de processamento corre de forma fluida sobre a mais recente interface One UI 9.0. O ecossistema está fortemente blindado pela conhecida arquitetura de segurança Samsung Knox, garantindo proteção constante da privacidade dos utilizadores num ambiente focado no processamento de dados.

Preços, campanhas de lançamento e ofertas atrativas

A importante campanha de pré-venda já arrancou nos canais oficiais. A Samsung delineou uma série de ofertas agressivas para esta primeira fase de lançamento comercial. Os clientes podem contar com uma valorização adicional nas retomas de equipamentos antigos, que atinge o valor de 300 € na compra do avançado Fold8 Ultra ou do Fold8 normal.

No caso específico do Galaxy Z Flip8, a entrega de um smartphone antigo conta com um incentivo extra fixado nos 200 €. Existem também vantagens financeiras muito exclusivas em compras conjuntas com outros dispositivos, como smartwatches, e ofertas atrativas de subscrição de serviços adicionais.

Estas vantagens incluem a oferta de três meses do plano Samsung Care+ e ainda seis meses completos de acesso premium ao serviço Google AI Pro.