Samsung revelou que smartphones recebem a One UI 6.1.1 e deixa de fora o Galaxy S21

Com a chegada, na passada semana, dos novos smartphones da Samsung, a marca trouxe uma novidade que não foi de imediato vista. Falamos da One UI 6.1.1, com todas as suas capacidades de IA. Claro que para além destes 2 smartphones, a Samsung alargará esta nova versão. Descubra agora que smartphones vão receber esta novidade e quem fica de fora.

Smartphones recebem a One UI 6.1.1

Normalmente, a Samsung começa a testar a próxima versão do Android imediatamente após a Google a ter detalhado na sua conferência I/O de maio. O passo seguinte é o lançamento da versão estável no outono, sempre primeiro para a sua principal série S e depois para outros dispositivos.

Este ano, no entanto, devido à adoção alargada de funcionalidades associadas à IA, há rumores de que o Android 15, que chega com a One UI 7, poderá ser adiada. Antes disso teremos acesso a uma variante, designada de One UI 6.1.1, mas com muito menos novidades.

Exclusive ‼️



Samsung has now officially shared devices which will get One UI 6.1.1 update



S22/S23/S24 series

Galaxy S23FE

Z Fold4/Flip4 & Z Fold5/Flip5

Tab S8/S9 series



Repost to show excitement #GalaxyS24 #GalaxyS23 #GalaxyS23Ultra #OneUI6 #OneUI #Samsung pic.twitter.com/rS6IkZ4myn — Tarun Vats (@tarunvats33) July 15, 2024

Lista completa dos equipamentos Samsung

Esta é a versão anunciada no Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6, e traz consigo muitas melhorias associadas à IA. Estas não estavam disponíveis quando a Samsung lançou o Galaxy AI, na apresentação dos Galaxy S24. Os smartphones Galaxy vão receber a atualização One UI 6.1.1 são os seguintes:

Galaxy S22

Galaxy S23

Galaxy S24

Galaxy S23 FE

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Flip 4

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Tab S8/S9

A One UI 6.1.1 atualizará o software de câmara da linha Galaxy S24. Ao mesmo tempo, trará um lote de novas funcionalidades, principalmente ligadas à IA. Infelizmente, e do que foi revelado, apenas alguns dos principais smartphones Galaxy do passado vão receber a próxima grande atualização One UI 6.1.1.

Alguns ficam de fora, lançados antes do S24

É curioso ver como o Galaxy S21, com apenas 3 anos, não terá acesso à One UI 6.1.1. Era algo que, na verdade, se poderia esperar, uma vez que todas as características de IA que a Samsung prepara para os seus flagships provavelmente exigem uma quantidade mínima de processamento, que o S21 não deverá conseguir oferecer.

Quanto a datas de lançamento desta nova versão para os smartphones indicados, estas ainda não existem. A Samsung deverá anunciar em breve mais informações e indicar quando os seus smartphones vão ter acesso a esta nova versão e de que forma isso vai acontecer.