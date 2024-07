VIH: medicamento de prevenção teve uma taxa de sucesso de 100% num ensaio

Um ensaio realizado no Uganda e na África do Sul revelou que um medicamento de prevenção do VIH teve uma taxa de sucesso de 100%.

No ano passado, foram registadas 1,3 milhões de novas infeções por VIH. Apesar de este número refletir um declínio significativo, continua a ser superior ao objetivo. Na África do Sul, especificamente, o VIH afeta cerca de 8,45 milhões de pessoas; no Uganda, cerca de 1,2 milhões de pessoas.

Agora, um novo medicamente "vai definitivamente revolucionar a forma como o VIH está a ser prevenido", afirmou Fundile Nyati, diretor-executivo da Proactive Health Solutions, à Primedia Plus.

Os resultados de um grande ensaio clínico realizado na África do Sul e no Uganda mostram que um novo medicamento de profilaxia pode prevenir melhor as infeções por VIH nas mulheres do que dois outros medicamentos de PrEP - Pre-Exposure Prophylaxis, bloqueadores do VIH, atualmente disponíveis.

Ensaio revela medicamento promissor para prevenir VIH

Em 25 locais na África do Sul e no Uganda, uma equipa da Gilead Sciences liderada pela médica-cientista Linda-Gail Bekker investigou a eficácia de três medicamentos PrEP em 5000 mulheres. O ensaio Purpose 1 analisou-as, por forma a avaliar um inibidor de fusão do capsídeo, o Lenacapavir, em comparação com dois outros medicamentos de prevenção do VIH de toma diária.

O estudo verificou que uma injeção de Lenacapavir duas vezes por ano apresentava uma taxa de sucesso de 100% em comparação com os dois outros medicamentos.

Conforme detalhado pelo Interesting Engineering, citando o The Conversation, as mulheres foram divididas em três grupos no ensaio duplamente cego, que oculta aos participantes e ao médico qual o medicamento administrado, no sentido de contrariar qualquer efeito placebo.

As mulheres em África consideram difícil manter um tratamento diário, muitas das quais com idades compreendidas entre os 16 e os 25 anos tomam Truvada F/TDF. Uma nova solução de PrEP, o Lenacapavir, eliminaria este problema, por ser uma injeção a ser administrada duas vezes por ano.

Também foi testado um novo comprimido diário, Descovy F/TAF, contra o Truvada, que se distribui mais eficazmente no organismo. É normalmente utilizado em homens e mulheres transexuais em países com rendimentos elevados, de acordo com a University World News.

Os métodos atuais, apesar de funcionarem, apresentam alguns desafios.

Os resultados do ensaio mostram que as 2134 mulheres que receberam a injeção de Lenacapavir não contraíram o VIH. Por sua vez, as mulheres que tomaram os dois suplementos diários contraíram: cerca de 16 das 1068 contraíram o vírus tomando o Truvada e 39 das 2136 mulheres acabaram por contrair o VIH tomando o Descovy.