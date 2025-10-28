OPPO Find X9 Pro: experimentámos a nova referência da fotografia móvel

A OPPO está cada vez mais a apostar no mercado dos smartphones premium. Isso garante que qualquer novo equipamento é realmente de topo e tem a máxima qualidade. Isso é visível no novo OPPO Find X9 Pro, que estabelece novos limites. O seu grande foco é a fotografia, onde dá cartas, mas todo o conjunto se destaca. Venha conhecer o novo OPPO Find X9 Pro e saber o que pode tirar desta nova referência da fotografia móvel.

Design e ecrã: um equilíbrio entre luxo e funcionalidade

O OPPO Find X9 Pro apresenta um design moderno e sólido. O módulo de câmaras retangular substitui o antigo formato circular, posicionando-se no canto superior esquerdo de forma discreta. A traseira em vidro fosco e estrutura metálica oferece resistência e ergonomia, complementada pela certificação IP68 e IP69 contra água e poeira.

O ecrã OLED LTPO de 6,78 polegadas com resolução 1,5K e taxa de atualização adaptativa de 120 Hz garante cores vibrantes, contraste profundo e fluidez nas animações. O brilho máximo elevado permite excelente legibilidade em exteriores, enquanto os biseis ultra-finos contribuem para uma experiência visual imersiva.

Desempenho e autonomia: fluidez garantida

O processador MediaTek Dimensity 9500, combinado com LPDDR5X e armazenamento UFS 4.1, assegura desempenho rápido e estável em multitarefa, jogos e edição fotográfica. A interface ColorOS 16, baseada em Android 16, mantém fluidez, animações suaves e navegação intuitiva.

A bateria de 7 500 mAh é um ponto forte do Find X9 Pro, permitindo mais de um dia e meio de uso intensivo. A marca parece ter apostado forte neste elemento e tem aqui um argumento de peso. O carregamento rápido de 80 W e o carregamento sem fios de 50 W oferecem conveniência, garantindo energia suficiente em pouco tempo.

Fotografia: o ponto central do Find X9 Pro

O sistema de câmaras traseiras combina sensores de alta resolução e tecnologia avançada:

Principal : 50 MP Sony LYT-828, com estabilização ótica (OIS) e abertura ampla para excelente captação de luz.

: 50 MP Sony LYT-828, com estabilização ótica (OIS) e abertura ampla para excelente captação de luz. Ultra grande-angular : 50 MP Samsung ISOCELL JN5, com campo de visão amplo e correção de distorção automática.

: 50 MP Samsung ISOCELL JN5, com campo de visão amplo e correção de distorção automática. Telefoto periscópica: 200 MP Samsung ISOCELL HP5, com zoom ótico de 3× e híbrido até 10×, mantendo detalhes impressionantes mesmo em ampliações elevadas.

A OPPO trabalhou o processamento de imagem para equilibrar nitidez e suavidade, sem exagerar no contraste ou na saturação — um ponto em que supera vários concorrentes. O modo automático é rápido e eficiente, enquanto o modo profissional oferece controlo total sobre ISO, velocidade, foco e balanço de brancos, permitindo explorar ao máximo o hardware fotográfico.

Em condições noturnas, o Find X9 Pro surpreende pela capacidade de captar luz sem recorrer a processamento excessivo. As imagens mantêm detalhe e cor natural, com pouco ruído e boa preservação das sombras. Já o modo retrato destaca-se pelo desfoque progressivo e pela forma como separa o sujeito do fundo, com resultados próximos de uma câmara DSLR.

Na parte frontal, a câmara de 50 MP com autofoco assegura selfies de qualidade excecional, com exposição equilibrada e tons de pele naturais. O modo de embelezamento é mais subtil, o que agrada a quem prefere resultados realistas.

A lente Hasselblad Extender: ampliar o olhar fotográfico

A Hasselblad Lens Extender eleva ainda mais as capacidades do Find X9 Pro. Este acessório conecta-se ao módulo telefoto de 200 MP, funcionando como teleconversor ótico que aumenta significativamente o alcance do zoom sem recorrer a cortes digitais. O resultado permite fotografar detalhes distantes — paisagens, espetáculos ou arquitetura — com maior clareza e detalhe.

A lente extensora transforma o Find X9 Pro numa ferramenta fotográfica versátil, aproximando a experiência da de uma câmara tradicional, sem perder portabilidade ou simplicidade de uso. É especialmente útil em situações em que é necessário zoom real de qualidade superior, proporcionando novas possibilidades criativas.

Experiência fotográfica: versatilidade e qualidade em cada clique

O OPPO Find X9 Pro oferece uma experiência fotográfica completa, combinando hardware de topo com software afinado para máxima qualidade. A integração dos sensores de alta resolução, a calibração Hasselblad e o processamento de imagem inteligente garante resultados consistentes em múltiplos cenários.

Câmara principal

O sensor 50 MP Sony LYT-828 com estabilização ótica (OIS) entrega imagens detalhadas e com cores naturais. A amplitude dinâmica permite capturar cenas complexas com luz forte e sombras profundas, sem perder detalhe. O controlo de exposição é preciso, e o software otimiza automaticamente os contrastes e saturação, evitando o aspeto artificial.

Em situações de baixa luminosidade, o modo noturno mantém detalhes e texturas, reduzindo ruído de forma eficiente. As capturas apresentam equilíbrio de cor mesmo em ambientes com iluminação mista, tornando cada fotografia fiel à realidade.

Ultra grande-angular

O sensor de 50 MP ultra grande-angular amplia a perspetiva, ideal para paisagens, arquitetura e fotografia de grupo. A correção de distorção integrada reduz linhas curvas nas extremidades da imagem, mantendo coerência cromática com a câmara principal. Esta consistência permite alternar entre lentes sem diferenças percetíveis de cor ou contraste.

Telefoto periscópico

O sensor 200 MP telefoto periscópico permite zoom ótico de 3× e híbrido até 10×, captando detalhes a grandes distâncias sem comprometer a nitidez. A estabilidade ótica reduz desfocagem causada por tremores, e o foco automático rápido garante que objetos em movimento sejam capturados com precisão.

Teleconversor Hasselblad é uma adição fantástica

Quando adicionada, a lente Extender amplia ainda mais o zoom, permitindo enquadramentos que seriam impossíveis com a lente telefoto original. É ideal para eventos, concertos ou paisagens extensas, mantendo a fidelidade de cor e detalhe graças ao tratamento Hasselblad. Os 2 suportes, tanto para o tripé usar de forma mais manual, são ajustáveis e complementam a captura de retratos ou cenários de baixa luminosidade, elevando a experiência fotográfica a um nível profissional.

Câmara frontal e vídeo

A câmara de 50 MP com autofoco garante selfies nítidas e naturais. O equilíbrio de exposição e cores é consistente mesmo em interiores e ambientes complexos. O modo retrato aplica desfoque suave, destacando o sujeito de forma natural.

Já o vídeo é gravado em 8K a 30 fps e 4K a 60 fps, com estabilização eficiente e foco automático rápido. As cores mantêm-se fiéis e os detalhes são preservados mesmo em movimento, permitindo conteúdos cinematográficos de alta qualidade.

Software, som e conectividade

O ColorOS 16, baseada em Android 16, é uma das interfaces mais maduras do ecossistema Android. Oferece fluidez, animações suaves e uma abordagem visual limpa. Há melhorias na gestão de energia, nos modos de privacidade e na personalização dos gestos, permitindo adaptar o uso ao perfil de cada utilizador.

O sistema de som estéreo é poderoso e equilibrado, com suporte para áudio Dolby Atmos, ideal para ver filmes, séries ou ouvir música sem auscultadores. A conectividade também não foi esquecida: há Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC e suporte para 5G dual-SIM, assegurando compatibilidade total com as redes portuguesas.

Além disso, há que contar com a presença da IA neste sistema, algo que os sistemas Android já nos habituaram. No caso do OPPO Find X9 Pro temos a presença em várias áreas. Na fotografia, com o AI Portrait Glow, capaz de otimizar tons de pele e equilibrando a luz com um só gesto. Esta nova ferramenta junta-se a outras funcionalidades como o Apagador IA, Remover Desfoque IA e Remoção de Reflexos IA. O editor de vídeo integrado também foi atualizado com o Master Cut.

OPPO Find X9 Pro é uma ferramenta fotográfica completa

O OPPO Find X9 Pro combina desempenho, autonomia e experiência fotográfica de topo. A aposta em sensores de alta resolução, telefoto de 200 MP e lente extensora Hasselblad posiciona-o como uma ferramenta criativa e versátil.

Para utilizadores que valorizam qualidade de imagem, zoom de precisão e cores consistentes, o Find X9 Pro é uma opção sólida. Em Portugal, com preço competitivo e suporte adequado, o dispositivo tem potencial para se tornar referência no segmento premium Android, oferecendo uma experiência fotográfica que se aproxima da de câmaras dedicadas, mas com toda a portabilidade de um smartphone.

Em Portugal, o Find X9 Pro (16GB + 512GB, Cinzento Titânio) está disponível a partir de hoje, 28 de outubro de 2025, com um PVPR de 1.299,99€.

O Teleconversor Hasselblad faz parte de uma campanha promocional especial inicial do Find X9 Pro, que decorre de 28/10 a 02/11. Os primeiros 50 consumidores que adquirirem o smartphone durante este período recebem um Teleconversor Hasselblad, juntamente com uma capa especial e um tripé - um conjunto avaliado no valor total de 549,99€. Para mais informações sobre a campanha, e para que os consumidores possam registar a sua compra e depois receber o kit, basta aceder ao seguinte link: www.oppocampanhas.pt

OPPO Find X9 Pro: galeria fotográfica