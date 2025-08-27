Google torna ainda mais difícil instalar apps no Android fora do Play Store

A partir do próximo ano, o Android exigirá que todas as aplicações que suportam o seu sistema operativo sejam registadas por programadores verificados. Isto para que os utilizadores possam instalá-las em dispositivos que executem o software, independentemente de onde foram descarregadas. Assim, a segurança torna mais difícil instalar apps no Android fora da Play Store.

O Android sempre foi caracterizado como um sistema operativo muito mais aberto do que o iOS. Isto deve-se, entre outras coisas, ao seu código-fonte ter sido sempre acessível aos programadores e fabricantes, permitindo-lhes criar versões personalizadas e modificadas para satisfazer as suas necessidades. Permite ainda a instalação de apps a partir de fontes externas à sua loja oficial, a Play Store, e de lojas alternativas.

Com o passar do tempo, o que era conhecido como Android Open Source Project (AOSP) da Google foi gradualmente fechando portas, deixando apenas uma parte do seu software livre para utilização, de forma a ter um maior controlo sobre o que é feito com a sua tecnologia; algo que, à partida, não afetará negativamente os seus utilizadores, mas melhorará a sua experiência.

Assim, em março, foi anunciado o fim da colaboração externa no desenvolvimento do sistema operativo, para simplificar e agilizar o processo de desenvolvimento. No entanto, o sistema manterá a sua natureza aberta e, atualmente, continua a ser publicado sob licenças de código aberto.

Numa tentativa adicional de proteger os utilizadores do Android de aplicações potencialmente maliciosas disponíveis nos seus sistemas, a empresa anunciou esta exigência para os programadores de aplicações. Será implementada a partir de setembro de 2026. Já incentivou os programadores a verificarem as suas identidades e a registarem os seus serviços.

O Android permite que as aplicações sejam descarregadas fora da sua loja oficial, o que é conhecido como sideload, através de lojas de terceiros e ficheiros executáveis, conhecidos como APKs. Isto expande as opções disponíveis para os programadores que preferem ficar longe dos seus canais oficiais.

Embora optar por este tipo de downloads coloque a segurança dos utilizadores em risco, isso não significa necessariamente que estas aplicações sejam perigosas. Significa apenas que não passaram por uma série de verificações implementadas pela Google para validar a sua legitimidade. E é aqui que a empresa quer mediar.

Anunciou medidas que, espera-se, tornarão mais difícil para os responsáveis ​​por aplicações de risco identificarem quem está por detrás de cada uma das aplicações suportadas pelo Android. Assim, após verificarem a sua identidade, poderão movê-los como bem entenderem, seja através da Play Store ou por outros meios.

A Google esclareceu que apenas irá verificar a identidade dos programadores, pelo que não fará o mesmo com o conteúdo ou a origem destas aplicações, embora isso seja verificado através do Google Play Protect, o serviço de análise de malware integrado na Play Store.

Em última análise, esta medida, implementada para dificultar aos criminosos a realização de ações fraudulentas, não impedirá que alguns deles cheguem aos utilizadores, mas tornará mais difícil para os seus programadores manterem o seu anonimato. A Google partilhou também um cronograma com as etapas planeadas até 2027 “e mais além”. O acesso antecipado começará em outubro de 2025, com os convites para a experiência a serem enviados gradualmente na Consola de Programadores do Android e na Consola de Programadores da Play Store.

Com este programa de acesso antecipado, a Google permitirá que os programadores participem em discussões, recebam suporte prioritário e forneçam feedback sobre o seu trabalho e aplicações. Em março do próximo ano, a verificação será aberta a todos os programadores e, meses depois, este requisito entrará em vigor no Brasil, Singapura, Tailândia e Indonésia. Este requisito continuará a ser implementado globalmente a partir de 2027.