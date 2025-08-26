Como a Alemanha vai resolver a crise das reformas: €10 mensais para planos de poupança

À semelhança da situação portuguesa e de outros países europeus, a crise demográfica está a pressionar fortemente o sistema de pensões alemão. De tal forma, que o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, alertou para que os jovens não confiem apenas nas reformas e invistam regularmente.

O sistema público de reformas alemão foi fundado em 1889, pelo então chanceler Otto von Bismarck. Embora tenha sobrevivido a guerras e crises desde então, "enfrenta agora um desafio ainda maior, à medida que a força de trabalho envelhece e diminui", conforme escrito pelo Financial Times.

De facto, a crise demográfica que assola a Europa está a refletir-se cada vez mais numa pressão que, à semelhança de Portugal, outros países preveem incomportável.

Segundo dados do jornal britânico, até 2036, a Alemanha terá 19,5 milhões de reformados, enquanto apenas 12,5 milhões de jovens trabalhadores terão ingressado no mercado de trabalho, representando uma queda de 9% na força de trabalho.

Entretanto, em 2040, serão necessários 100 trabalhadores alemães para sustentar 41 reformados, em comparação com os atuais 30, segundo dados citados do Instituto de Pesquisa Económica de Colónia.

Perante este cenário, chanceler alemão, Friedrich Merz, alertou que os alemães, nomeadamente os jovens, não devem confiar apenas nas pensões para o pós-vida profissional, e aconselhou a criação do hábito de investirem regularmente pequenas quantias em ações.

Alemanha quer que os jovens tenham uma almofada financeira

Para não serem consumidos pela crise do sistema de pensões e aprenderem desde cedo a construir a sua própria almofada financeira, o Governo alemão terá prometido a atribuição de um novo subsídio, direcionado a crianças entre 6 e 18 anos, conforme citado pelo Expresso.

A partir de 2026, os pais deverão poder solicitar 10 euros por mês para investir num plano de poupança mensal em ações para os seus filhos. O objetivo é que os fundos deste investimento regular fiquem reservados até que os jovens atinjam a idade de reforma.