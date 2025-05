Xperia 1 VII: Sony colocou uma entrada para auscultadores num telemóvel de 1500 euros

A Sony acaba de apresentar oficialmente o seu novo Xperia 1 VII, um dispositivo que não só integra as mais recentes inovações tecnológicas, como também a icónica entrada para auscultadores. Este smartphone procura demonstrar que certas "velhas" tecnologias ainda têm um lugar de destaque, especialmente quando bem implementadas.

Especificações de ponta com um toque nostálgico

Ao nível das especificações, o Sony Xperia 1 VII, de cerca de 1499€, apresenta-se com o que de melhor se espera num topo de gama atual. Vem equipado com um Qualcomm Snapdragon 8 Elite, devidamente arrefecido por uma câmara de vapor, e uma bateria de 5000mAh.

No que toca à fotografia, tem um sistema de três câmaras traseiras: um sensor principal de 48 MP (1/1.35", f/1.9), um ultra grande angular também de 48 MP (1/2.56", f/2.0) e um sensor telefoto de 12 MP (1/3.5") com uma impressionante capacidade de zoom ótico contínuo entre 85mm e 170mm. A câmara frontal conta com 32 MP.

O ecrã é um painel OLED de 6,5 polegadas Full HD+, com uma taxa de atualização de 120 Hz. A memória RAM é de 12 GB e o armazenamento interno de 256 GB. As dimensões são de 162 x 74 x 8,2 mm e o peso de 197 gramas.

Contudo, o que verdadeiramente distingue este Xperia não são apenas as suas especificações alinhadas com outros dispositivos de gama alta, mas a coragem da Sony em manter e otimizar tecnologias como a entrada de auscultadores de 3,5mm. A empresa foca-se em melhorar aspetos muitas vezes negligenciados pela concorrência, como a qualidade sonora.

Nesta geração, a Sony incorporou o conhecimento da sua divisão Walkman para oferecer uma das melhores experiências de áudio num smartphone. O objetivo é minimizar a perda de qualidade na transmissão do som, prometendo uma melhoria de 10% tanto nos graves como nos médios.

A manutenção da entrada para auscultadores de 3,5mm torna a Sony uma das poucas fabricantes tradicionais (excluindo telemóveis focados em gaming) a persistir nesta característica, que desapareceu da maioria dos topos de gama e outros segmentos.

Xperia Intelligence: a aposta da Sony na IA

Uma estreia nesta geração Xperia é o "Xperia Intelligence", o conjunto de soluções de inteligência artificial (IA) que a Sony introduz neste telemóvel. Naturalmente, a maioria destas funcionalidades está orientada para o desempenho fotográfico.

Uma das mais interessantes é a função de "Auto Framing". O Xperia 1 VII é o primeiro telemóvel capaz de converter vídeos gravados na horizontal em vídeos verticais. Isto é conseguido através da conversão de uma gravação em 4K para uma saída em Full HD, analisando a posição do sujeito para o manter focado no vídeo recortado.

Esta funcionalidade assemelha-se à versão Pro do CapCut para PC, que otimiza vídeos horizontais para formatos populares em redes sociais como o TikTok. Desta forma, é possível gravar na horizontal com o Sony para visualização em ecrãs maiores, como televisões ou computadores, e simultaneamente obter uma versão perfeitamente adaptada para partilha em plataformas sociais.

Este smartphone também consegue manter o sujeito no centro da imagem durante a gravação de vídeos em movimento. Para tal, recorre a um ligeiro "crop", o que implica uma pequena perda de qualidade. Ainda assim, trata-se de uma opção bastante útil para filmar pessoas a correr, animais de estimação, crianças, entre outros.

