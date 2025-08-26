Ajustar a voz de navegação no Apple Mapas ou configurá-la apenas para alertas

Se utiliza o Apple Mapas para navegação, convém saber que pode personalizar a voz de navegação. É possível alterar tanto a voz em si como o volume durante a navegação e a reprodução de música. Também pode optar por ouvir apenas os avisos importantes. Esta dica explica como funciona.

Quando usa o Apple Mapas enquanto conduz, pode ser bastante incómodo a app estar a repetir a cada cinquenta metros que tem de virar à direita, sobretudo se estiver a ouvir música. A solução é simples: ajustar a voz de navegação.

Pode escolher uma voz masculina ou feminina, alterar o volume para não atrapalhar a música ou até desativar totalmente a voz. Existe ainda a opção de receber apenas alertas e notificações importantes.

Desativar a voz de navegação no Apple Mapas

Ativar ou desativar a voz de navegação é muito fácil e pode fazê-lo diretamente durante a condução, tanto no iPhone como no ecrã do CarPlay.

Basta seguir estes passos:

Inicie uma rota no Apple Mapas. Toque no ecrã do iPhone ou no CarPlay onde aparece o mapa de navegação. No lado direito, verá um ícone de altifalante. Toque no ícone e escolha: o botão superior para ativar as instruções faladas; o botão inferior para as desativar.

Usar a voz apenas para alertas

Também pode optar por receber apenas avisos em caso de incidentes. Assim, não ouve instruções em cada curva, mas é avisado se houver, por exemplo, perigo na estrada.

Para isso:

Inicie uma rota no Apple Mapas. Toque no ecrã do iPhone ou no CarPlay onde aparece o mapa de navegação. No lado direito, verá um ícone de altifalante. Toque nele e selecione o botão do meio (altifalante com um triângulo de aviso).

Da primeira vez que ativar esta opção, ouvirá uma explicação sobre a funcionalidade: só receberá alertas relevantes.

Alterar a voz de navegação no Apple Mapas

Se preferir outra voz para as instruções, pode fazê-lo através das definições da Siri.

Basta ir a: Definições > Siri e Pesquisa > Voz da Siri e escolher a voz que pretende.

Importa notar que não é possível configurar o iPhone em inglês e manter a navegação em português. A língua da navegação depende primeiro do idioma definido no iPhone e, em seguida, da voz escolhida para a Siri.

Outras opções para a voz de navegação

Nas definições do iPhone encontrará mais opções para personalizar as instruções faladas no Apple Mapas.

Por exemplo:

Pausar podcasts ou audiolivros sempre que uma instrução falada é emitida, para não perder nada.

Ativar automaticamente o ecrã do iPhone quando há uma nova instrução.

Ouvir as instruções diretamente através do rádio do carro (se for compatível).

Pode aceder a estas opções vá a Definições > Mapas > Instruções faladas. E aí basta escolher o que pretende ativar.