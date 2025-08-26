NHL 26 traz consigo muitas (e boas) novidades

Com o seu lançamento ainda um pouco distante a EA SPORTS tem vindo a revelar as principais novidades para NHL 26. Venham saber as últimas.

São muitas (e boas) as novidades que NHL 26 vai apresentar quando for lançado a 12 de setembro deste ano, para Playstation 5, Xbox Series X e PC.

Para tal a EA SPORTS divulgou um novo vídeo, que dá uma visão mais aprofundada sobre a jogabilidade que o jogo vai oferecer a todos os fãs, em Setembro.

Uma das principais novidades é o ICE-Q, um novo sistema de inteligência de jogabilidade que melhorou o movimento e a resposta dos jogadores em campo, e oferece aos fãs mais controlo e uma experiência de hóquei no gelo mais autêntica. A visão central do ICE-Q, o True Hockey Intelligence, incorpora informações baseadas em dados do NHL EDGE para influenciar o desempenho dos jogadores, resultando em formações dinâmicas e táticas em evolução que dão vida ao videojogo.

Pela primeira vez na história da franquia, os dados reais de Puck e Player Tracking - capturados por tecnologia infravermelha e câmaras de arena em todos os 32 rinques da NHL - são perfeitamente integrados na fundação do NHL 26. O sistema NHL EDGE analisa milhões de pontos de dados, desde aceleração de patinação e velocidade máxima até força de arremesso, localização de arremesso e tipos de defesa, todos estes agora informam o comportamento no gelo no NHL 26. O ICE Q 2.0 desenvolvido pela NHL EDGE garante que a ação presente no videojogo reflete a intensidade e a individualidade dos melhores da NHL.

Com o ICE-Q 2.0, os jogadores notarão uma diferenciação significativa entre os atletas superstars. Os dados reais da NHL influenciam diretamente os atributos do jogador e as tendências pessoais, como velocidade de patinação, força de remate, estilos de jogo característicos e até mesmo reações do guarda redes, elevando a experiência com intensidade autêntica e profundidade estratégica. Essa integração única permite que cada jogador viva o seu sonho na NHL - movendo-se, pensando e jogando como os seus atletas favoritos.

No seu conjunto, isto significa que os jogadores controlados pela IA começam a pensar, mover-se e jogar como verdadeiras estrelas da NHL.

Eis as diferentes áreas do videojogo que foram melhoradas com o ICE-Q 2.0:

Atributos : Os dados do NHL EDGE que alimentam o ICE-Q 2.0 são usados para definir atributos como aceleração de patinagem, velocidade máxima, potência do slap shot e potência do wrist shot. Isto proporciona diferenças autênticas entre as estrelas e oferece vantagens estratégicas emocionantes aos jogadores.

: Os dados do NHL EDGE que alimentam o ICE-Q 2.0 são usados para definir atributos como aceleração de patinagem, velocidade máxima, potência do slap shot e potência do wrist shot. Isto proporciona diferenças autênticas entre as estrelas e oferece vantagens estratégicas emocionantes aos jogadores. Tendências : Os dados do NHL EDGE ajudam a identificar traços únicos e comportamentos intangíveis que distinguem as estrelas, incorporando-os no jogo juntamente com movimentos característicos — como o ponto de remate baixo de Draisaitl na linha de baliza e o estilo físico de Trouba. Vinte e duas tendências ofensivas e defensivas distintas fazem com que as estrelas virtuais atuem de forma realista no NHL 26

: Os dados do NHL EDGE ajudam a identificar traços únicos e comportamentos intangíveis que distinguem as estrelas, incorporando-os no jogo juntamente com movimentos característicos — como o ponto de remate baixo de Draisaitl na linha de baliza e o estilo físico de Trouba. Vinte e duas tendências ofensivas e defensivas distintas fazem com que as estrelas virtuais atuem de forma realista no NHL 26 Sistema de Baliza para Guarda Redes : Este novo sistema dá mais controlo do que nunca entre os postes, com guarda redes a adaptarem-se de forma fluida, focando-se nos ângulos e profundidade para defesas mais consistentes. Com 81 novas animações para defesas de curta distância e poke checks, os guarda redes respondem com maior consciência, acompanhando mudanças na direção do disco mesmo após uma primeira defesa e reagindo em tempo real quando o disco se aproxima em demasia

: Este novo sistema dá mais controlo do que nunca entre os postes, com guarda redes a adaptarem-se de forma fluida, focando-se nos ângulos e profundidade para defesas mais consistentes. Com 81 novas animações para defesas de curta distância e poke checks, os guarda redes respondem com maior consciência, acompanhando mudanças na direção do disco mesmo após uma primeira defesa e reagindo em tempo real quando o disco se aproxima em demasia Apresentação ICE-Q 2.0: Para além de sentir a diferença com o ICE-Q 2.0, os jogadores vão vê-la com uma série de novos elementos visuais que mostram, de forma detalhada, as proezas das estrelas. As repetições alargadas apresentam agora dados expandidos — desde velocidades de remate e patinagem até análises de ameaça em oportunidades de golo, golos esperados e zonas de defesa. Novos pacotes visuais e sonoros multi-narrativa destacam as sequências de jogo, enquanto comparações em faceoffs e novas perspectivas de câmara aumentam a imersão e o storytelling das transmissões.

NHL 26 marca também o regresso dos X-Factors que foram totalmente reformulados, dando vida às estrelas com habilidades únicas e decisivas. Com 28 X-Factors refinados e melhorados em cinco categorias, este ano os jogadores podem contar com resultados táticos para as estrelas — velocidade explosiva, precisão extrema, força imparável e mais — bem como um conjunto de novas animações únicas.

Isto cria efeitos mais relevantes na jogabilidade para cada X-Factor e garante que todos trazem diferenças estratégicas reais a cada jogo.

Além disso, os jogadores podem explorar o novo sistema de construção de X-Factors no World of Chel, para criar, ajustar e experimentar as suas próprias builds. No NHL 26, os X-Factors tornam-se uma verdadeira arma em campo, fazendo as estrelas sentirem-se, de facto, como estrelas.

"A energia da NHL é elétrica, com os seus fãs obstinados, o talento e a fisicalidade dos atletas. O nosso trabalho é traduzir essa energia do gelo para o ecrã e torná-la o mais realista possível", disse Cam Weber, presidente da EA SPORTS. "Ao aproveitar os mesmos pontos de dados que a NHL usa para informar todos os tipos de estratégias de tempo de jogo, a EA SPORTS dobrou as inovações e parcerias para tornar o reflexo mais realista possível do hóquei no gelo."

"A parceria entre a EA SPORTS e a NHL EDGE é muito mais do que números, trata-se de dar vida à alma do nosso jogo para uma nova geração", disse Brian Jennings, diretor de branding e vice-presidente executivo sénior da NHL. "Passámos anos a desenvolver o nosso melhor sistema de Puck e Player Tracking para ajudar a expandir o videojogo e criar experiências para os fãs. Ao colocar análises de nível de liga nas mãos de todos os fãs, estamos a aprofundar a conexão entre a NHL real e a Chel, estabelecendo ao mesmo tempo um novo padrão imersivo em videojogos de desporto."

NHL 26 será lançado a 12 de setembro para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X.