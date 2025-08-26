Regresso às aulas: um tablet pode ser um bom aliado do estudo. Como escolher?

Dependendo do objetivo de cada estudante, um tablet pode fazer um brilharete na escola, especialmente se os objetivos forem os apontamentos nas aulas e o estudo em casa. Ainda mais prático do que um computador portátil, estes dispositivos podem ser verdadeiros aliados. Dizemos-lhe o que deve ter sido em conta na hora de escolher e mostramos-lhe algumas alternativas.

Nos últimos anos, os tablets evoluíram muito e oferecem, hoje em dia, desempenho suficiente para algumas tarefas escolares: redigir trabalhos, estudar online, ler PDF, fazer apresentações e até desenhar ou tomar notas à mão com uma caneta digital.

Assim sendo, para aqueles que procuram um dispositivo ainda mais compacto do que um computador portátil, temos algumas dicas, bem como alternativas.

Quais as características mais importantes a considerar?

À semelhança da ressalva que deixámos sobre os computadores portáteis, os tablets respondem a necessidades de uso diferentes, pelo que é crucial perceber a sua finalidade antes da compra e, tendo-a em conta, considerar as alternativas mais adequadas.

Contrariamente ao que vimos para os computadores portáteis, os tablets nunca serão altamente potentes. Em contexto escolar, os estudantes que optarem por um tablet pela sua portabilidade e versatilidade incomparáveis, devem ter em atenção que este dispositivo é útil, sim, para tarefas mais simples, como anotações e trabalhos.

Na hora de escolher, estas são as características que o utilizador deve atentar:

Sistema Operativo

O iPadOS (modelos Apple) oferece um ecossistema fluido, muitas apps úteis e educativas e bons anos de atualizações. Embora seja a máquina ideal para quem valoriza durabilidade e desempenho, os modelos equipados com este sistema operativo não serão os mais acessíveis.

O Android (modelos Samsung, Lenovo, OnePlus, TCL, etc.) está presente numa maior variedade de preços e configurações de dispositivo, pelo que pode ser o ideal para os budgets mais apertados.

O Windows (modelos Surface Pro) permite correr software de desktop (Office completo, MATLAB, etc.), pelo que pode ser o mais próximo de um computador neste campo. Contudo, pode ter autonomia e peso menos apetecíveis.

Desempenho e fluidez

Para maior desempenho, convém optar por processadores modernos, como Apple M2/M4, Exynos 1380 e Snapdragon 8 Gen 2, uma vez que garantem fluidez para multitarefa, edição leve e aplicações de estudo.

Memória RAM

Neste campo, importa considerar que 4 GB é o mínimo, suficiente para apps básicas, navegação na web e leitura de PDF, e 6 a 8 GB é o ideal para maior fluidez, multitarefa e utilização de editores de documentos ou apps de desenho.

Armazenamento

Relativamente ao armazenamento, 64 GB pode ser pouco, sendo preferível optar por 128 GB ou mais.

Modelos com slot para cartão microSD podem, também, ser uma opção.

Bateria

Uma vez que a portabilidade é o trunfo do tablet, idealmente, devem ser priorizadas opções com uma autonomia real de cerca de oito a 10 horas, garantindo suporte durante um dia inteiro de aulas e estudo prático.

Ecrã

Sobre o tamanho, entre 10 e 11 polegadas garantem o equilíbrio ideal entre portabilidade e área de trabalho, mas mais de 12 polegadas serão melhores para leitura de PDF grandes, desenho e apontamentos.

Para leitura de documentos e uma visualização confortável, o ecrã deve ter uma resolução: FHD ou superior.

Conectividade

Além de Wi-Fi estável (idealmente Wi-Fi 5 ou 6) e Bluetooth, portas úteis como USB-C e leitor de cartões micro-SD podem ser úteis, tendo em vista a produtividade.

Para aulas online, uma boa câmara frontal pode ser útil.

Acessórios

Pode ser útil assegurar suporte para uma caneta, pensando em apontamentos escritos, por exemplo, esquemas ou desenhos.

Além disso, uma capa com teclado é essencial para transformar o dispositivo num verdadeiro aliado do regresso às aulas e de todo o ano letivo.

Algumas opções para vários orçamentos

Mais uma vez, importa ressalvar que cada estudante reconhecerá as suas necessidades, pelo que one tablet does not fit all.

Para que o equipamento corresponda, é crucial ter em conta aquilo para o que está a ser adquirido e, caso considere que não vai ser suficientemente potente, pode sempre espreitar computadores portáteis.

Para que o tablet dê forma a um verdadeiro aliado escolar, pode ser comprada uma versão com teclado ou, então, comprada uma capa com teclado integrado, bem como uma caneta, tornando o dispositivo mais versátil.