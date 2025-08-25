Computadores portáteis para o regresso às aulas: opções para todos os orçamentos

O fim do mês de agosto é inevitavelmente sinónimo de regresso às aulas e de preparação para um novo ano letivo, para os estudantes e para os pais, que veem a aproximar-se uma altura de largos gastos. Por forma a facilitar a vida dos que "puxam da carteira", compilámos algumas dicas, bem como alternativas, para a compra daquele que representa um dos gastos mais significativos nesta fase: o computador portátil.

Se antes o regresso às aulas exigia apenas a compra de livros e papelaria, como cadernos, lápis e esquadros ou réguas, a escola exige, agora, recursos um pouco mais dispendiosos.

Entre as várias ferramentas, o computador portátil destaca-se como o aliado mais versátil do estudante moderno, servindo para realizar trabalhos de grupo, conduzir pesquisas, construir apresentações e até assistir a aulas online.

Hoje em dia, escolher o portátil certo é mais do que uma questão de conforto, sendo uma necessidade para acompanhar o ritmo da exigência académica e garantir maior produtividade no dia a dia.

Uma vez que é um dos itens mais caros da lista de material escolar, a escolha deve ser certeira.

O que considerar na hora de escolher um computador portátil?

Antes de tudo, importa ressalvar que os computadores respondem a necessidades de uso diferentes, pelo que um estudante do ensino secundário não precisará de uma máquina tão potente quanto um aluno de design ou engenharia.

Tendo isto em mente, há características gerais que é aconselhável considerar, nomeadamente:

Processador (CPU)

Uma vez que é o coração do portátil, importa ser competente. Para tarefas básicas como navegação, Office e streaming, um Intel i5 ou AMD Ryzen 5 são suficientes. Contudo, se o computador portátil vai servir para edição de vídeo, programação pesada ou gaming, por exemplo, convém procurar por Intel i7/i9 ou Ryzen 7/9.

Placa gráfica (GPU)

Se o computador portátil for ser utilizado apenas para estudo, trabalho ou tarefas comuns, a gráfica integrada chega. Por sua vez, para jogos, design gráfico, edição de vídeo ou Computer-aided design (CAD), convém uma dedicada, como NVIDIA RTX ou AMD Radeon.

Memória RAM

Hoje em dia, menos do que 8 GB será pouco. Por isso, importa optar por alternativas superiores a isso, considerando que 16 GB oferece maior fluidez em multitarefa e 32 GB ou mais pode fazer sentido para utilizações exigentes.

Armazenamento

Atualmente, SSD é indispensável, uma vez que é muito mais rápido que HDD, e promete maior desempenho e durabilidade. No momento da escolha, importa ter em conta que 256 GB serve para quem usa cloud e não guarda muitos ficheiros locais, mas 512 GB ou mais é o ideal para quem lida com programas pesados e grandes quantidades de ficheiros.

Ecrã

Para uma qualidade suficiente, resolução Full HD (1920 x 1080) cumprirá o propósito. Contudo, para design, fotografia ou vídeo, pode ser preferível optar por 2K ou 4K, com painel IPS ou OLED.

Neste campo, importa considerar o tamanho do ecrã: 13 a 14 polegadas será mais leve e portátil, mas 15 a 16 polegadas oferecerá uma área de trabalho mais vasta.

Autonomia da bateria

Uma vez que se deslocam com frequência, os estudantes devem priorizar modelos eficientes e leves. O computador portátil deve oferecer, pelo menos, 7h a 8h reais de autonomia.

Conectividade e portas

Apesar de depender largamente do objetivo do computador portátil, USB-C, HDMI e leitor de cartões podem ser úteis. Além destes, Thunderbolt pode ser uma mais-valia para usar monitores externos ou discos rápidos.

Pormenores

Além do peso, que deve ser entre 1,2 kg e 1,6 kg para facilitar a mobilidade, um teclado retroiluminado pode ser útil para ambientes escuros.

Algumas opções para vários orçamentos

Uma vez que este mundo dos computadores portáteis pode ser complexo, reunimos algumas alternativas, tendo em conta as dicas que enumerámos em cima e optando por aquelas com teclado em português.

Importa sublinhar que os computadores portáteis respondem a necessidades diferentes e, mais do que o preço, deve ser analisada a finalidade da máquina.

Embora o teclado em português possa ser uma mais-valia, é possível optar por outros layouts, resolvendo a questão com autocolantes para teclados: