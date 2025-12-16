Huawei Watch GT 6 Series: neste Natal a tecnologia veste-se de inclusão e cuidado

O Natal é uma época que nos convida a olhar pelo outro, um tempo de empatia, cuidado e inclusão. É este o espírito que a Huawei materializa na série Watch GT 6, um dispositivo que transcende a tecnologia para se tornar um símbolo do compromisso da marca em capacitar todos os utilizadores. O grande destaque é a introdução de uma funcionalidade pioneira no seu ecossistema: o Modo Cadeira de Rodas.

O Modo Cadeira de Rodas, integrado nos Anéis de Atividade, foi pensado para utilizadores de cadeira de rodas e recorre a algoritmos otimizados que, em conjunto com os sensores do smartwatch, substituem a tradicional contagem de passos pela monitorização precisa e rigorosa dos impulsos.

A experiência é complementada com ícones redesenhados e mensagens de motivação, e une precisão e incentivo para capacitar os utilizadores na gestão da sua atividade diária.

Este compromisso com uma inovação verdadeiramente acessível e abrangente demonstra como a tecnologia pode servir de forma significativa todos as pessoas. Isto torna a série Huawei Watch GT 6 um presente que, além do seu design diferenciador, cuida ativamente da saúde e bem-estar de quem o usa.

Saúde e bem-estar potencializados pela Huawei

Esta filosofia de cuidado estende-se a todos, com a monitorização do ritmo cardíaco através do sistema Huawei TruSense, da saturação de oxigénio no sangue (SpO2), do ciclo menstrual e, ainda, da medição da Variabilidade da Frequência Cardíaca (VFC).

Para os entusiastas do desporto, disponibiliza mais de 100 modos de treino, com destaque para as funcionalidades avançadas de ciclismo e a sincronização com aplicações como Strava e Komoot.

Inspirada na relojoaria tradicional, a série está disponível nos modelos Standard (41 mm e 46 mm) e Pro (46 mm), com braceletes que vão do titânio, ao couro compósito e à elegante malha milanesa. A construção com materiais de qualidade superior, como o vidro de safira e a cerâmica nanocristalina, confere robustez e um acabamento premium.

A funcionalidade alia-se à elegância com uma autonomia de bateria líder de mercado, que vai até 14 dias no modelo de 41mm e até 21 dias nos modelos de 46mm. Compatível com iOS e Android e com pagamentos NFC disponíveis, a série Huawei Watch GT 6 é o assistente pessoal ideal para um dia a dia mais organizado, saudável e, acima de tudo, mais inclusivo.

Huawei Watch GT 6 Series – Edição Especial de Natal PVRP : desde 219,00 euros

: desde 219,00 euros Oferta: bracelete exclusiva (verde ou vermelha) Huawei

