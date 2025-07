Meta parece querer um smartwatch diferente: terá uma câmara e o foco não será a saúde

Com um propósito diferente daquele que temos conhecido noutros relógios inteligentes, o dispositivo que a Meta estará a desenvolver não parece estar focado na monitorização da saúde e bem-estar, nem nas notificações que o utilizador vê no pulso. Por sua vez, a gigante tecnológica terá repescado um projeto, cancelado há alguns anos, para criar um smartwatch que "melhora a experiência no metaverso".

A Meta parece estar a preparar-se para entrar na indústria dos smartwatches, expandindo o seu negócio de dispositivos vestíveis. Vários anos após cancelar aquele que seria o seu primeiro relógio inteligente, a gigante tecnológica terá repescado o projeto.

De acordo com o DigiTimes, a Meta repescou um projeto cancelado em 2022 e planeia contrariar aquela que tem sido a tendência destes dispositivos. Afinal, marcas consolidadas do setor, como a Google, Samsung e Huawei, têm apostado fortemente na monitorização cada vez mais completa da saúde e do bem-estar.

O dispositivo da Meta, por sua vez, parece estar a ser projetado para complementar os óculos inteligentes e os headsets Quest da empresa, focando-se na análise do ambiente envolvente por via de câmaras integradas.

Desta forma, a gigante tecnológica parece estar a focar-se num público diferente, tornando a sua alternativa competitiva.

Smartwatch da Meta terá uma câmara?

Anteriormente, rumores sugeriram que o smartwatch do ainda Facebook teria um sensor principal de 12 MP localizado na parte inferior do dispositivo, exigindo que o utilizador tirasse o relógio, e uma câmara "frontal" de 5 MP destinada a videochamadas no pulso.

Esperando-se que a Meta tenha repensado o seu dispositivo, adaptando-o ao presente, o DigiTimes sugere que o smartwatch, cujo desenvolvimento foi reiniciado no início de 2024, é uma aposta em "melhorar a experiência do metaverso", pela câmara integrada.

Ainda que não haja qualquer detalhe sobre este potencial smartwatch, a Meta Connect, a conferência anual de desenvolvedores da empresa, está marcada para começar a 17 de setembro. Por isso, é possível que, nessa altura, mais pormenores sejam desvendados.