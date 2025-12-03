Rakuten Kobo introduz leitura em modo mãos livres com o Kobo Remote

A Rakuten Kobo lançou, oficialmente, ontem, o Kobo Remote. Concebido especificamente para os eReaders da marca, este novo acessório é essencial para quem quer ler de forma mais confortável em qualquer lugar. Com o aproximar da época festiva, é, também, a prenda ideal para os amantes de leitura.

Com o Kobo Remote, os leitores obtêm o máximo controlo sobre a sua leitura com um mínimo de movimentos, podendo virar as páginas com um simples clique. Assim, mantêm-se imersos nas histórias, sem precisarem de levantar um dedo.

Sabemos que uma leitura verdadeiramente confortável acontece quando encontramos o nosso "ninho" perfeito, seja debaixo de uma manta ou na praia, numa espreguiçadeira ao sol. O entusiasmo dos leitores após o nosso anúncio inicial do Kobo Remote foi palpável, sobretudo porque esta ideia nasceu deles mesmos e da forma como gostam de ler. Os leitores querem tornar os seus momentos de leitura ainda mais confortáveis, acolhedores e, em última instância, mais agradáveis.

Afirmou Michael Tamblyn, diretor-executivo da Rakuten Kobo, partilhando que a marca quer "o mesmo: que seja fácil para os amantes de livros perder-se nos mundos que amam sem terem uma única distração física".

Controlo intuitivo, imersão ininterrupta

O Kobo Remote é o único comando criado exclusivamente para os eReaders Kobo, garantindo compatibilidade perfeita e uma experiência verdadeiramente harmoniosa.

Disponível em preto e branco, os seus botões intuitivos permitem aos leitores avançar ou recuar páginas de forma simples e imediata, para que não se percam na história que estão a ler.

Algumas das principais características do Kobo Remote incluem:

Compatibilidade Exclusiva com Dispositivos Kobo

Concebido para complementar na perfeição os eReaders Kobo, permite uma leitura sem interrupções. É compatível com todos os dispositivos da marca que têm ligação Bluetooth, incluindo Libra Colour, Clara Colour, Clara BW, Sage, Elipsa 2E, Clara 2E, Libra 2 e Elipsa.

Ligação imediata com um clique e bateria de longa duração

O Kobo Remote emparelha-se instantaneamente com os eReaders Kobo através de Bluetooth com um único pressionar de botão e mantém-se conectado. A sua funcionalidade inteligente de suspensão/ativação garante que está sempre pronto quando é necessário.

Os leitores podem desfrutar de meses de leitura ininterrupta com uma única pilha AAA, facilmente substituível.

Leitura sem obstáculos ou complicações

O design mãos livres elimina distrações, proporcionando uma visão desobstruída da página, sem acessórios volumosos. Não há nenhum objeto adicional para transportar, carregar ou esquecer.

Concebido para um conforto natural e simples

Leve e com um design ergonómico com uma curvatura de 20 graus, o Remote encaixa naturalmente na mão, proporcionando horas de leitura confortável com um nível de esforço muito reduzido.

Com apenas um clique suave o leitor consegue virar as páginas, o que lhe permite ler confortavelmente com as mãos ao lado do corpo, reduzindo a fadiga.

Leitura sustentável, design responsável

Alinhando-se com o compromisso contínuo da marca para com a sustentabilidade, o Kobo Remote é cuidadosamente produzido com materiais reciclados, incluindo plásticos que, de outra forma, poderiam acabar no oceano.

A embalagem é também em papel 100% reciclado, com certificação FSC e totalmente biodegradável. Esta abordagem garante que os leitores podem desfrutar dos seus eBooks preferidos sabendo que o seu acessório de leitura é tão amigo do planeta quanto o é das suas mãos.

Preço e disponibilidade

O Kobo Remote está disponível por 29,99 euros, aqui e em revendedores selecionados, em Portugal, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Bélgica, França, Itália, Espanha, Suécia, Suíça, Austrália, Nova Zelândia, Polónia, Chéquia, Roménia, Singapura, Hong Kong, Japão e Turquia.

Kobo Remote