Mais um anel inteligente a caminho do mercado: pesa dois gramas e não exige subscrição!

Apesar de não terem a expressão dos smartwatches, os anéis inteligentes são a alternativa vestível de muitos utilizadores, que procuram uma forma mais discreta e ainda mais compacta de monitorizarem a sua saúde e os seus treinos. Em mais alternativa neste campo, a Acer criou o seu FreeSense, um smart ring muito leve, que não exigirá subscrições.

Mercado em crescimento, os anéis inteligentes preenchem uma lacuna, servindo os utilizadores que procuram um gadget discreto, quase impercetível, para monitorização da saúde.

Além de nomes estabelecidos, como a Oura, acompanhámos a estreia da Samsung e conhecemos a sua proposta de smart ring de perto, testemunhando a pertinência que este tipo de vestível pode representar para alguns utilizadores.

Entretanto, a alargar as propostas disponíveis deverá estar, em breve, a Acer, que informou que criou um anel inteligente para monitorização de saúde.

Ausência de subscrição poderá ser uma vantagem do anel inteligente da Acer

Seguindo os passos de outros players, como a Amazfit, Samsung, UltraHuman e RingConn, e contrariando a Oura, o FreeSense não deverá exigir uma subscrição.

Os utilizadores também têm acesso total a todos os dados de saúde sem taxas de subscrição adicionais, tornando o anel FreeSense um companheiro de bem-estar diário prático e fiável.

De facto, apesar de ser um dos maiores nomes do segmento, o modelo de subscrição adotado pela Oura é controverso, com utilizadores a reclamarem que, após pagarem o hardware, não faz sentido terem de pagar um valor extra pelas funcionalidades de saúde.

O anel inteligente da Acer pesará pouco mais de dois gramas e estará disponível em sete opções de tamanho.

Construído com liga de titânio, as opções de cores disponíveis serão ouro rosa com acabamento mate e preto com acabamento brilhante na parte superior. Com certificação IP68, assegurará que o utilizador pode usá-lo no banho.

Relativamente aos sensores de saúde, o FreeSense deverá ser capaz de medir o ritmo cardíaco, a variabilidade do ritmo cardíaco e os níveis de saturação de oxigénio no sangue.

Mais do que isso, destaque para a análise do sono, com avaliação por fases e controlo contínuo.

À semelhança de outras alternativas, a aplicação associada ao anel inteligente da Acer deverá oferecer orientação personalizada e criar relatórios de bem-estar abrangentes, baseando-se nos biomarcadores recolhidos.