Produto de IA da OpenAI e de Jony Ive previsto para 2027. Iremos ter uma revolução?

Logo após o anúncio bombástico de ontem de que a OpenAI tinha adquirido a startup de IA de Jony Ive para formar uma nova empresa chamada io, o mundo da tecnologia começou imediatamente a perguntar: “OK, mas o que vem aí afinal?”. Bom, poderá ser um dispositivo revolucionário!

Sim, é por essas linhas que Ming-Chi Kuo, analista da cadeia de fornecimento e frequente informador da Apple, diz que irá o caminho deste novo projeto io.

iPod Shuffle... colar?

De acordo com Kuo, a produção em massa do dispositivo está prevista para começar em 2027, e a montagem e o envio ocorrerão fora da China, na esperança de reduzir os riscos geopolíticos. Segundo ele, o Vietname é atualmente o local de montagem mais provável.

Conforme noticiado exclusivamente pelo The Wall Street Journal, a OpenAI e Jony Ive pretendem enviar 100 milhões de unidades dos seus dispositivos com IA.

Um dos maiores pontos de interrogação sobre o produto é como as pessoas vão usar, uma vez que já foi relatado que não é um smartphone ou óculos inteligentes.

Kuo diz que o formato atual do dispositivo é “compacto e elegante como um iPod Shuffle”, e é atualmente um pouco maior do que o AI Pin da Humane. Ele também disse que o dispositivo deve ser usado ao redor do pescoço, que é um fator de forma que empresas como a Limitless têm experimentado.

De acordo com Kuo, o dispositivo terá câmaras e microfones para captar o ambiente e o contexto do utilizador e dependerá dos smartphones do utilizador para as capacidades de computação e visualização.

Unidos pela arte do design e o expoente máximo da inteligência artificial, será que estamos a ver nascer um gadget revolucionário? Possivelmente esta é uma nova porta para a empresa do ChatGPT explorar. O mundo está a mudar!