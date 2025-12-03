Jupyter Notebook: código, texto, imagens… tudo no mesmo documento

Jupyter Notebook é uma ferramenta usada para escrever e executar código, misturando texto, imagens, gráficos e resultados, tudo no mesmo documento. Fantástico não é?

Esta ferramenta é muito utilizada por estudantes, investigadores e profissionais que precisam de experimentar código, documentar análises e apresentar resultados de forma rápida, clara e interativa.

Mas afinal o que permite a plataforma Jupyter Notebook?

O Jupyter Notebook é um ambiente interativo que permite combinar, no mesmo documento:

Código executável

Texto formatado

Imagens e vídeos

Gráficos e tabelas

Fórmulas matemáticas

Esse formato permite criar documentos dinâmicos, perfeitos para explicar processos, testar ideias ou apresentar resultados.

Os ficheiros utilizam a extensão .ipynb (Interactive Python Notebook).

O notebook é organizado em células. Há dois tipos principais:

Células de Código Onde escrevemos e executamos código, normalmente Python, embora outros idiomas também sejam suportados. (Ao executar a célula, o resultado aparece imediatamente abaixo (valores, tabelas, gráficos, erros, etc.))

Células de Markdown Onde se escreve texto formatado, criando: Títulos e subtítulos Explicações Listas Imagens Fórmulas matemáticas com LaTeX



Isto torna o notebook ideal para relatórios técnicos, tutoriais e investigação.

A plataforma Jupyter Notebooks revolucionou a forma como aprendemos, explicamos e trabalhamos com código. A capacidade de misturar programação, documentação e visualização num único ambiente faz deles uma ferramenta indispensável para quem quer explorar dados, desenvolver modelos ou simplesmente aprender a programar.

Uma das formas mais fáceis e rápidas de usar a plataforma Jupyter Notebooks é descarregando a distribuição Anaconda aqui, que já traz instalado o Python e as bibliotecas necessárias.

Jupyter Notebooks