Jupyter Notebook: código, texto, imagens… tudo no mesmo documento
Jupyter Notebook é uma ferramenta usada para escrever e executar código, misturando texto, imagens, gráficos e resultados, tudo no mesmo documento. Fantástico não é?
Esta ferramenta é muito utilizada por estudantes, investigadores e profissionais que precisam de experimentar código, documentar análises e apresentar resultados de forma rápida, clara e interativa.
Mas afinal o que permite a plataforma Jupyter Notebook?
O Jupyter Notebook é um ambiente interativo que permite combinar, no mesmo documento:
- Código executável
- Texto formatado
- Imagens e vídeos
- Gráficos e tabelas
- Fórmulas matemáticas
- Esse formato permite criar documentos dinâmicos, perfeitos para explicar processos, testar ideias ou apresentar resultados.
Os ficheiros utilizam a extensão .ipynb (Interactive Python Notebook).
O notebook é organizado em células. Há dois tipos principais:
- Células de Código
- Onde escrevemos e executamos código, normalmente Python, embora outros idiomas também sejam suportados.
- (Ao executar a célula, o resultado aparece imediatamente abaixo (valores, tabelas, gráficos, erros, etc.))
- Células de Markdown
- Onde se escreve texto formatado, criando:
- Títulos e subtítulos
- Explicações
- Listas
- Imagens
- Fórmulas matemáticas com LaTeX
Isto torna o notebook ideal para relatórios técnicos, tutoriais e investigação.
A plataforma Jupyter Notebooks revolucionou a forma como aprendemos, explicamos e trabalhamos com código. A capacidade de misturar programação, documentação e visualização num único ambiente faz deles uma ferramenta indispensável para quem quer explorar dados, desenvolver modelos ou simplesmente aprender a programar.
Uma das formas mais fáceis e rápidas de usar a plataforma Jupyter Notebooks é descarregando a distribuição Anaconda aqui, que já traz instalado o Python e as bibliotecas necessárias.