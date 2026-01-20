PplWare Mobile

Há mais de 200 câmaras a devolver o IRS em 2026! Veja se a sua está na lista

· Internet 11 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Pedro Pinto

Tags:

  1. B@rão Vermelho says:
    20 de Janeiro de 2026 às 09:33

    Agora deviam de repensar acabar com os IMI, é uma parvoíce pagar IMI pela morada de família, no meu caso que tenho casas arrendadas sim se faço negócio é justo pagar IMI, mas na morada de família não acho justo, no meu caso que requalifiquei a zona, demoli uma casa anterior a 1951 e fiz uma construção nova e sem recorrer a crédito tenho 2 mil € de IMI para pagar, em Portugal ter património é crime e temos de ser “castigados” por isso.
    Depois temos palacetes à beira mar isentos de IMI pelo valor histórico dos mesmo.

    Responder
    • Morty says:
      20 de Janeiro de 2026 às 09:54

      Não interessa se foste tu a construir a casa o quanto do teu trabalho dedicaste, para esquerda do ódio ao capital és rico logo tens de pagar!

      Responder
    • Zé Fonseca A. says:
      20 de Janeiro de 2026 às 10:15

      acho que não percebes o conceito do IMI, o IMI é um imposto que serve para os municipios suportarem o desenvolvimento de infraestruturas e serviços publicos na area do imovel, todos os países desenvolvidos têm um imposto semelhante e em muitos a formula de calculo dá valores percentuais bem superiores ao nosso. é mais que justo todos os imoveis pagarem IMI, as excepções que falas são uma gota

      Responder
      • A. Santos says:
        20 de Janeiro de 2026 às 11:06

        Ok certo, dá-me um exemplo concreto onde esses impostos são aplicados, e que seja útil para quem os paga, e não “para os municípios suportarem o desenvolvimento de infraestruturas e serviços públicos na área do imóvel”, sempre a mesma lengalenga.

        Responder
        • Manuel da Rocha says:
          20 de Janeiro de 2026 às 11:18

          Repavimentação, obras de saneamento, obras de reparações na estruturas, suporte financeiro a associações desportivas, limpeza da rua, remoção de ervas, da rua e passeios…
          Há 939840 (pelo menos onde resido) e pode consultá-las, no regulamento municipal, da sua câmara… em vez de pagar 659630 euros, a redes sociais, anualmente (média que cada português pagou ás redes sociais, em 2025) aproveite e leia, no site, da autarquia… que é pago, com as receitas do IMI.
          Já agora, para desmentir o que 9000 milhões, de perfis, nas redes sociais (e o que o líder, do Chega, jurou ser verdade): Os esgotos nunca foram parte, do IMI. Pessoal com 40 ou mais anos, é verdade que já não se lembram que, anualmente, pagavam uma taxa de esgotos. Essa foi dividida, em mensalidades, baseadas no consumo de água, e incluída na factura, mesmo que pague 940%, a mais, a uma empresa privada, para gerir, a água, do seu concelho.

          Responder
      • Hugo Nabais says:
        20 de Janeiro de 2026 às 11:59

        Independentemente do que falaste (que está certo), o valor do IMI para a primeira casa de uma família nunca deveria de ser o mesmo para “segundas” casas ou casas usadas para fazer negócio.

        Responder
    • Manuel da Rocha says:
      20 de Janeiro de 2026 às 11:13

      Seria mais fácil pagar 80000 euros, para registar, a nova habitação, junto das finanças, como acontece, na Alemanha, em que se demolir é obrigado a pagar 40% da avaliação fiscal, de uma só vez? Depois, paga 6450 euros, por ano, além dos 3000 euros, para a televisão, rádio e suporte de defesa nacional.

      Responder
  2. Alvaro Silva says:
    20 de Janeiro de 2026 às 10:58

    e as barragens, que dao milhoes de lucro á edp e ate á pouco nao pagavam……

    Responder
  3. Ricardo says:
    20 de Janeiro de 2026 às 11:25

    E os edifícios “Partidários” pagam IMI?
    E não só a sede…são todos…eles arranjam sempre maneira de os colocar como “actividade política”.
    ah pois é.

    Responder
  4. CarlosM says:
    20 de Janeiro de 2026 às 11:43

    Moita deixou de ser município?

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Confiaria num médico que utilizasse IA para dar um diagnóstico?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube

Google introduz a Personal Intelligence

World’s First 20 MW Offshore Wind Turbine Installed in Waters near Fujian

ID. Polo - Revelado o interior deste Volkswagen