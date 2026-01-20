Há mais de 200 câmaras a devolver o IRS em 2026! Veja se a sua está na lista

|
|Ano de 2026
|
|Município
|Participação
|Data da ultima actualização
|ABRANTES
|4,50 %
|2025-12-22 11:12:20
|AGUEDA
|0,00 %
|2025-12-23 16:23:51
|AGUIAR DA BEIRA
|0,00 %
|2025-12-29 11:34:28
|ALANDROAL
|5,00 %
|2025-12-28 14:13:37
|ALBERGARIA-A-VELHA
|2,75 %
|2025-12-22 16:29:24
|ALBUFEIRA
|0,00 %
|2025-12-29 16:09:27
|ALCACER DO SAL
|4,00 %
|2025-10-04 11:40:14
|ALCANENA
|4,50 %
|2025-12-23 09:12:05
|ALCOBAÇA
|2,20 %
|2025-12-29 16:31:35
|ALCOCHETE
|5,00 %
|2025-12-22 14:58:09
|ALCOUTIM
|0,00 %
|2025-09-26 13:13:25
|ALENQUER
|4,70 %
|2025-12-29 13:57:53
|ALIJO
|0,00 %
|2025-12-29 10:59:04
|ALJEZUR
|0,00 %
|2025-12-30 10:12:43
|ALJUSTREL
|5,00 %
|2025-12-19 17:21:12
|ALMADA
|5,00 %
|2025-12-29 11:08:44
|ALMEIDA
|0,00 %
|2025-12-22 14:05:52
|ALMEIRIM
|5,00 %
|2025-11-20 10:58:12
|ALMODOVAR
|4,00 %
|2025-12-22 11:26:59
|ALPIARÇA
|5,00 %
|2025-12-30 10:19:10
|ALTER DO CHÃO
|2,50 %
|2025-11-28 14:19:33
|ALVAIAZERE
|2,50 %
|2025-12-18 11:28:21
|ALVITO
|4,00 %
|2025-12-29 18:52:38
|AMADORA
|3,50 %
|2025-12-19 15:47:06
|AMARANTE
|5,00 %
|2025-12-29 10:32:01
|AMARES
|5,00 %
|2025-12-10 10:47:49
|ANADIA
|3,00 %
|2025-12-11 11:22:52
|ANGRA DO HEROISMO
|5,00 %
|2025-12-18 18:56:27
|ANSIÃO
|1,00 %
|2025-12-18 11:28:16
|ARCOS DE VALDEVEZ
|3,00 %
|2025-12-30 10:32:22
|ARGANIL
|0,00 %
|2025-12-23 15:56:52
|ARMAMAR
|1,00 %
|2025-10-15 10:06:27
|ARRAIOLOS
|5,00 %
|2025-12-30 23:50:56
|ARRONCHES
|0,00 %
|2025-12-10 09:17:32
|ARRUDA DOS VINHOS
|3,65 %
|2025-12-23 15:31:08
|AVEIRO
|4,75 %
|2025-12-30 09:40:13
|BAIÃO
|4,00 %
|2025-12-28 15:16:00
|BARCELOS
|4,75 %
|2025-12-30 16:52:52
|BARRANCOS
|3,00 %
|2025-12-23 09:42:48
|BARREIRO
|5,00 %
|2025-12-11 10:31:47
|BATALHA
|4,00 %
|2025-12-18 15:52:03
|BEJA
|5,00 %
|2025-11-26 11:27:28
|BELMONTE
|0,00 %
|2025-12-22 09:23:15
|BENAVENTE
|2,50 %
|2025-12-18 09:46:11
|BOMBARRAL
|3,50 %
|2025-12-22 14:18:08
|BORBA
|4,00 %
|2025-12-29 15:38:06
|BOTICAS
|0,00 %
|2025-12-03 14:42:33
|BRAGA
|3,00 %
|2025-12-22 10:19:06
|BRAGANÇA
|4,00 %
|2025-12-16 16:16:36
|CABECEIRAS DE BASTO
|2,00 %
|2025-12-29 14:59:44
|CADAVAL
|1,00 %
|2025-11-27 08:49:01
|CALDAS DA RAINHA
|2,00 %
|2025-12-23 12:14:20
|CALHETA (AÇORES)
|0,00 %
|2025-12-22 16:01:07
|CALHETA (MADEIRA)
|0,00 %
|2025-11-24 11:26:24
|CAMARA DE LOBOS
|3,00 %
|2025-12-29 16:59:30
|CAMINHA
|4,50 %
|2025-12-30 11:02:26
|CAMPO MAIOR
|4,75 %
|2025-12-12 11:13:40
|CANTANHEDE
|5,00 %
|2025-12-22 10:39:10
|CARRAZEDA DE ANSIÃES
|0,00 %
|2025-12-21 14:39:37
|CARREGAL DO SAL
|5,00 %
|2025-12-30 15:33:37
|CARTAXO
|5,00 %
|2025-12-27 09:27:21
|CASCAIS
|4,50 %
|2025-12-18 12:34:59
|CASTANHEIRA DE PERA
|0,00 %
|2025-11-17 10:55:04
|CASTELO BRANCO
|0,75 %
|2025-12-30 11:38:34
|CASTELO DE PAIVA
|5,00 %
|2025-12-29 14:32:04
|CASTELO DE VIDE
|2,50 %
|2025-12-23 09:28:31
|CASTRO DAIRE
|3,00 %
|2025-11-24 10:29:38
|CASTRO MARIM
|3,00 %
|2025-12-19 17:38:16
|CASTRO VERDE
|4,00 %
|2025-09-23 20:00:34
|CELORICO DA BEIRA
|3,00 %
|2025-12-23 19:08:32
|CELORICO DE BASTO
|4,00 %
|2025-12-18 12:15:00
|CHAMUSCA
|1,00 %
|2025-12-10 09:52:39
|CHAVES
|5,00 %
|2025-12-19 17:38:18
|COIMBRA
|5,00 %
|2025-12-19 14:51:16
|CONDEIXA-A-NOVA
|4,00 %
|2025-12-30 16:04:46
|CONSTANCIA
|5,00 %
|2025-12-30 12:12:09
|CORUCHE
|2,50 %
|2025-12-30 09:48:34
|COVILHÃ
|5,00 %
|2025-12-30 16:35:44
|CRATO
|4,50 %
|2025-12-03 15:08:00
|CUBA
|5,00 %
|2025-12-11 12:32:53
|ELVAS
|4,00 %
|2025-12-23 17:10:49
|ENTRONCAMENTO
|5,00 %
|2025-12-29 11:16:43
|ESPINHO
|4,50 %
|2025-12-23 12:51:44
|ESPOSENDE
|5,00 %
|2025-12-29 14:13:11
|ESTARREJA
|3,00 %
|2025-12-05 15:48:42
|ESTREMOZ
|2,50 %
|2025-12-30 10:39:44
|EVORA
|4,00 %
|2025-12-22 11:29:00
|FAFE
|3,00 %
|2025-12-30 14:45:09
|FARO
|4,50 %
|2025-12-16 14:37:38
|FELGUEIRAS
|4,00 %
|2025-12-29 14:08:43
|FERREIRA DO ALENTEJO
|4,00 %
|2025-12-29 15:09:27
|FERREIRA DO ZEZERE
|1,00 %
|2025-09-30 12:44:06
|FIGUEIRA DA FOZ
|4,50 %
|2025-12-29 10:38:36
|FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO
|0,00 %
|2025-12-15 16:58:26
|FIGUEIRO DOS VINHOS
|3,00 %
|2025-12-30 12:22:28
|FORNOS DE ALGODRES
|5,00 %
|2025-12-30 14:08:54
|FREIXO DE ESPADA A CINTA
|5,00 %
|2025-12-23 13:54:42
|FRONTEIRA
|0,00 %
|2025-12-29 14:44:27
|FUNCHAL
|0,00 %
|2025-12-30 11:52:08
|FUNDÃO
|5,00 %
|2025-12-29 14:30:10
|GAVIÃO
|0,00 %
|2025-12-19 10:01:29
|GOIS
|2,50 %
|2025-12-30 13:01:30
|GOLEGÃ
|5,00 %
|2025-12-30 10:26:11
|GONDOMAR
|5,00 %
|2025-12-15 10:21:05
|GOUVEIA
|4,00 %
|2025-12-30 21:24:51
|GRANDOLA
|4,00 %
|2025-12-29 17:56:26
|GUARDA
|3,75 %
|2025-12-23 10:28:58
|GUIMARÃES
|4,75 %
|2025-12-23 14:55:12
|HORTA
|4,50 %
|2025-12-30 15:22:13
|IDANHA-A-NOVA
|2,50 %
|2025-12-22 15:10:07
|ILHAVO
|4,50 %
|2025-12-30 09:06:28
|LAGOA (ALGARVE)
|2,00 %
|2025-12-31 05:41:46
|LAGOA (AÇORES)
|5,00 %
|2025-12-16 09:56:59
|LAGOS
|0,00 %
|2025-12-03 15:40:39
|LAJES DAS FLORES
|1,00 %
|2025-12-31 13:56:51
|LAJES DO PICO
|5,00 %
|2025-12-30 21:03:15
|LAMEGO
|4,00 %
|2025-11-27 12:07:40
|LEIRIA
|5,00 %
|2025-12-16 10:41:11
|LISBOA
|0,00 %
|2025-12-19 16:32:00
|LOULE
|0,00 %
|2025-12-20 01:19:28
|LOURES
|4,65 %
|2025-12-16 15:20:56
|LOURINHÃ
|3,50 %
|2025-12-09 10:09:58
|LOUSADA
|4,00 %
|2025-12-29 12:25:39
|LOUSÃ
|4,00 %
|2025-12-30 20:48:49
|MACEDO DE CAVALEIROS
|1,00 %
|2025-12-30 12:30:16
|MACHICO
|4,00 %
|2025-12-18 14:00:51
|MADALENA
|5,00 %
|2025-12-29 18:40:42
|MAFRA
|4,50 %
|2025-12-23 17:26:56
|MAIA
|5,00 %
|2025-12-18 14:47:53
|MANGUALDE
|4,00 %
|2025-12-29 16:37:42
|MANTEIGAS
|0,00 %
|2025-07-09 11:43:57
|MARCO DE CANAVESES
|3,00 %
|2025-12-29 09:01:14
|MARINHA GRANDE
|5,00 %
|2025-12-30 13:16:07
|MARVÃO
|2,50 %
|2025-12-29 14:05:43
|MATOSINHOS
|4,75 %
|2025-12-19 10:57:14
|MAÇÃO
|4,00 %
|2025-12-22 12:11:59
|MEDA
|5,00 %
|2025-12-23 17:12:37
|MELGAÇO
|5,00 %
|2025-12-27 15:47:48
|MERTOLA
|3,00 %
|2025-12-26 13:22:57
|MESÃO FRIO
|3,00 %
|2025-12-30 12:38:39
|MIRA
|5,00 %
|2025-12-23 10:27:58
|MIRANDA DO CORVO
|4,00 %
|2025-12-30 13:49:04
|MIRANDA DO DOURO
|2,50 %
|2025-12-22 15:25:36
|MIRANDELA
|2,00 %
|2025-12-23 17:07:11
|MOGADOURO
|2,50 %
|2025-12-19 13:49:42
|MOIMENTA DA BEIRA
|3,00 %
|2025-12-30 17:08:03
|MONCHIQUE
|2,50 %
|2025-12-23 16:14:27
|MONDIM DE BASTO
|2,50 %
|2025-12-29 16:28:40
|MONFORTE
|4,50 %
|2025-12-30 10:11:41
|MONTALEGRE
|0,00 %
|2025-10-31 10:03:04
|MONTEMOR-O-NOVO
|3,00 %
|2025-12-30 14:20:55
|MONTEMOR-O-VELHO
|4,50 %
|2025-12-29 18:30:41
|MONTIJO
|4,00 %
|2025-12-30 14:03:41
|MONÇÃO
|2,00 %
|2025-12-23 14:41:56
|MORA
|5,00 %
|2025-12-29 11:23:04
|MORTAGUA
|0,00 %
|2025-12-30 10:30:00
|MOURA
|2,50 %
|2025-12-29 12:15:31
|MOURÃO
|2,50 %
|2025-12-17 10:11:05
|MURTOSA
|4,00 %
|2025-12-31 11:23:42
|MURÇA
|2,50 %
|2025-12-29 10:07:09
|NAZARE
|5,00 %
|2025-12-19 10:41:12
|NELAS
|4,00 %
|2025-12-23 14:00:02
|NISA
|2,50 %
|2025-10-14 16:09:17
|NORDESTE
|5,00 %
|2025-12-18 09:40:31
|OBIDOS
|1,00 %
|2025-12-03 16:19:25
|ODEMIRA
|3,50 %
|2025-12-09 15:45:19
|ODIVELAS
|5,00 %
|2025-12-19 16:27:58
|OEIRAS
|4,70 %
|2025-12-18 15:29:10
|OLEIROS
|0,00 %
|2025-12-29 16:15:21
|OLHÃO
|4,00 %
|2025-12-22 17:59:44
|OLIVEIRA DE AZEMEIS
|5,00 %
|2025-12-10 16:38:05
|OLIVEIRA DE FRADES
|5,00 %
|2025-12-19 16:40:17
|OLIVEIRA DO BAIRRO
|0,00 %
|2025-12-15 14:05:50
|OLIVEIRA DO HOSPITAL
|5,00 %
|2025-10-23 14:33:49
|OUREM
|5,00 %
|2025-12-17 11:44:50
|OURIQUE
|2,50 %
|2025-09-29 11:15:32
|OVAR
|1,00 %
|2025-12-30 15:25:33
|PALMELA
|5,00 %
|2025-12-23 14:49:25
|PAMPILHOSA DA SERRA
|0,00 %
|2025-12-23 10:57:14
|PAREDES
|5,00 %
|2025-12-19 14:53:33
|PAREDES DE COURA
|2,50 %
|2025-12-30 11:31:57
|PAÇOS DE FERREIRA
|5,00 %
|2025-12-29 11:05:57
|PEDROGÃO GRANDE
|1,00 %
|2025-12-29 10:44:19
|PENACOVA
|3,50 %
|2025-12-30 09:45:15
|PENAFIEL
|5,00 %
|2025-12-30 00:28:45
|PENALVA DO CASTELO
|4,00 %
|2025-10-31 11:09:21
|PENAMACOR
|0,00 %
|2025-12-25 16:50:03
|PENEDONO
|0,00 %
|2025-12-31 17:12:05
|PENELA
|5,00 %
|2025-12-29 18:36:56
|PENICHE
|3,00 %
|2025-12-15 14:14:08
|PESO DA REGUA
|5,00 %
|2025-12-30 10:45:05
|PINHEL
|5,00 %
|2025-12-30 08:52:49
|POMBAL
|2,50 %
|2025-12-23 11:14:21
|PONTA DELGADA
|3,50 %
|2025-12-23 17:01:25
|PONTA DO SOL
|0,00 %
|2025-09-29 17:11:54
|PONTE DA BARCA
|4,00 %
|2025-12-29 17:38:23
|PONTE DE LIMA
|0,00 %
|2025-12-26 11:01:19
|PONTE DE SOR
|3,50 %
|2025-12-15 11:00:48
|PORTALEGRE
|3,25 %
|2025-12-29 11:38:47
|PORTEL
|5,00 %
|2025-12-19 11:57:27
|PORTIMÃO
|3,50 %
|2025-12-19 12:33:17
|PORTO
|2,50 %
|2025-12-23 10:54:31
|PORTO DE MOS
|2,50 %
|2025-12-26 11:42:06
|PORTO MONIZ
|0,00 %
|2025-12-22 14:52:04
|PORTO SANTO
|3,75 %
|2025-12-30 09:28:50
|POVOA DE LANHOSO
|3,75 %
|2025-12-11 15:53:51
|POVOA DE VARZIM
|4,00 %
|2025-12-23 16:15:14
|POVOAÇÃO
|2,50 %
|2025-12-22 15:48:40
|PROENÇA-A-NOVA
|2,50 %
|2025-12-17 11:15:23
|REDONDO
|3,00 %
|2025-12-15 09:12:36
|REGUENGOS DE MONSARAZ
|5,00 %
|2025-12-28 15:30:57
|RESENDE
|0,00 %
|2025-12-30 10:37:30
|RIBEIRA BRAVA
|5,00 %
|2025-12-22 10:00:54
|RIBEIRA DE PENA
|5,00 %
|2025-12-22 16:11:49
|RIBEIRA GRANDE
|1,50 %
|2025-12-15 17:13:25
|RIO MAIOR
|4,40 %
|2025-12-29 09:35:00
|S. BRAS DE ALPORTEL
|5,00 %
|2025-11-28 18:29:21
|S. JOÃO DA MADEIRA
|4,50 %
|2025-12-18 11:11:15
|S. JOÃO DA PESQUEIRA
|4,00 %
|2025-12-27 21:05:19
|S. PEDRO DO SUL
|2,00 %
|2025-12-22 16:36:46
|S. ROQUE DO PICO
|5,00 %
|2025-12-19 16:02:26
|S. VICENTE
|0,00 %
|2025-12-29 19:00:18
|SABROSA
|0,00 %
|2025-12-22 10:19:31
|SABUGAL
|0,00 %
|2025-11-25 14:45:39
|SALVATERRA DE MAGOS
|5,00 %
|2025-12-02 14:37:58
|SANTA COMBA DÃO
|4,40 %
|2025-12-26 15:34:11
|SANTA CRUZ
|4,00 %
|2025-11-10 12:25:11
|SANTA CRUZ DA GRACIOSA
|3,00 %
|2025-12-30 13:37:05
|SANTA CRUZ DAS FLORES
|0,00 %
|2025-12-29 19:06:51
|SANTA MARIA DA FEIRA
|5,00 %
|2025-11-26 14:13:39
|SANTA MARTA DE PENAGUIÃO
|0,50 %
|2025-12-30 10:47:28
|SANTANA
|0,00 %
|2025-10-20 13:15:15
|SANTAREM
|4,50 %
|2025-12-29 09:44:17
|SANTIAGO DO CACEM
|5,00 %
|2025-09-24 09:46:15
|SANTO TIRSO
|3,50 %
|2025-12-22 13:25:52
|SATÃO
|5,00 %
|2025-12-19 16:09:39
|SEIA
|2,50 %
|2025-12-15 09:22:40
|SEIXAL
|5,00 %
|2025-12-22 12:06:41
|SERNANCELHE
|5,00 %
|2025-12-30 09:24:31
|SERPA
|4,50 %
|2025-12-30 17:16:10
|SERTÃ
|2,50 %
|2025-12-30 18:42:15
|SESIMBRA
|5,00 %
|2025-12-22 14:24:24
|SETUBAL
|3,30 %
|2025-12-30 09:15:41
|SEVER DO VOUGA
|3,00 %
|2025-12-23 15:41:00
|SINTRA
|3,50 %
|2025-12-03 17:31:52
|SOBRAL DE MONTE AGRAÇO
|5,00 %
|2025-12-22 15:24:00
|SOURE
|5,00 %
|2025-11-26 11:55:38
|SOUSEL
|5,00 %
|2025-11-28 15:37:09
|TABUA
|5,00 %
|2025-12-23 09:24:45
|TABUAÇO
|4,00 %
|2025-12-30 15:05:30
|TAROUCA
|5,00 %
|2025-12-30 10:18:47
|TAVIRA
|2,50 %
|2025-12-31 12:17:01
|TERRAS DE BOURO
|4,00 %
|2025-12-22 14:36:08
|TOMAR
|5,00 %
|2025-12-18 11:35:58
|TONDELA
|1,50 %
|2025-12-29 17:21:18
|TORRE DE MONCORVO
|5,00 %
|2025-12-26 12:33:40
|TORRES NOVAS
|4,00 %
|2025-12-04 14:33:45
|TORRES VEDRAS
|3,75 %
|2025-12-30 12:12:45
|TROFA
|4,00 %
|2025-12-30 19:10:30
|VAGOS
|5,00 %
|2025-12-15 10:47:13
|VALE DE CAMBRA
|2,50 %
|2025-12-29 15:47:23
|VALENÇA
|0,00 %
|2025-12-30 15:56:36
|VALONGO
|5,00 %
|2025-12-29 14:43:15
|VALPAÇOS
|5,00 %
|2025-12-23 10:43:44
|VELAS
|0,00 %
|2025-12-19 10:34:53
|VENDAS NOVAS
|5,00 %
|2025-12-09 22:37:18
|VIANA DO ALENTEJO
|2,50 %
|2025-12-31 00:19:11
|VIDIGUEIRA
|5,00 %
|2025-12-30 11:38:52
|VIEIRA DO MINHO
|5,00 %
|2025-12-23 09:57:26
|VILA DE REI
|2,50 %
|2025-12-12 12:37:14
|VILA DO BISPO
|0,00 %
|2025-12-30 18:32:03
|VILA DO PORTO
|5,00 %
|2025-05-07 10:11:52
|VILA FLOR
|0,00 %
|2025-12-31 11:59:14
|VILA FRANCA DE XIRA
|4,50 %
|2025-12-30 10:37:03
|VILA FRANCA DO CAMPO
|5,00 %
|2025-12-18 11:47:20
|VILA NOVA DA BARQUINHA
|4,50 %
|2025-12-23 11:29:08
|VILA NOVA DE CERVEIRA
|3,00 %
|2025-12-26 23:18:10
|VILA NOVA DE FAMALICÃO
|4,50 %
|2025-12-30 11:30:25
|VILA NOVA DE FOZ COA
|5,00 %
|2025-12-29 10:02:55
|VILA NOVA DE GAIA
|2,50 %
|2025-12-30 11:09:58
|VILA NOVA DE POIARES
|5,00 %
|2025-12-30 13:02:17
|VILA POUCA DE AGUIAR
|2,50 %
|2025-12-30 09:45:57
|VILA PRAIA DA VITORIA
|4,00 %
|2025-12-16 10:42:09
|VILA REAL
|4,50 %
|2025-12-31 11:22:05
|VILA REAL DE SANTO ANTONIO
|5,00 %
|2025-12-30 12:44:33
|VILA VELHA DE RODÃO
|5,00 %
|2025-12-17 14:53:18
|VILA VIÇOSA
|3,00 %
|2025-11-18 16:27:03
|VIMIOSO
|5,00 %
|2025-12-30 10:24:07
|VINHAIS
|0,00 %
|2025-12-30 10:11:56
|VISEU
|3,50 %
|2025-12-23 10:37:34
|VIZELA
|3,00 %
|2025-12-23 17:38:53
|VOUZELA
|4,00 %
|2025-12-24 01:19:37
Agora deviam de repensar acabar com os IMI, é uma parvoíce pagar IMI pela morada de família, no meu caso que tenho casas arrendadas sim se faço negócio é justo pagar IMI, mas na morada de família não acho justo, no meu caso que requalifiquei a zona, demoli uma casa anterior a 1951 e fiz uma construção nova e sem recorrer a crédito tenho 2 mil € de IMI para pagar, em Portugal ter património é crime e temos de ser “castigados” por isso.
Depois temos palacetes à beira mar isentos de IMI pelo valor histórico dos mesmo.
Não interessa se foste tu a construir a casa o quanto do teu trabalho dedicaste, para esquerda do ódio ao capital és rico logo tens de pagar!
se há imposto que não tem partido é o IMI, vai ver casos de outros países
acho que não percebes o conceito do IMI, o IMI é um imposto que serve para os municipios suportarem o desenvolvimento de infraestruturas e serviços publicos na area do imovel, todos os países desenvolvidos têm um imposto semelhante e em muitos a formula de calculo dá valores percentuais bem superiores ao nosso. é mais que justo todos os imoveis pagarem IMI, as excepções que falas são uma gota
Ok certo, dá-me um exemplo concreto onde esses impostos são aplicados, e que seja útil para quem os paga, e não “para os municípios suportarem o desenvolvimento de infraestruturas e serviços públicos na área do imóvel”, sempre a mesma lengalenga.
Repavimentação, obras de saneamento, obras de reparações na estruturas, suporte financeiro a associações desportivas, limpeza da rua, remoção de ervas, da rua e passeios…
Há 939840 (pelo menos onde resido) e pode consultá-las, no regulamento municipal, da sua câmara… em vez de pagar 659630 euros, a redes sociais, anualmente (média que cada português pagou ás redes sociais, em 2025) aproveite e leia, no site, da autarquia… que é pago, com as receitas do IMI.
Já agora, para desmentir o que 9000 milhões, de perfis, nas redes sociais (e o que o líder, do Chega, jurou ser verdade): Os esgotos nunca foram parte, do IMI. Pessoal com 40 ou mais anos, é verdade que já não se lembram que, anualmente, pagavam uma taxa de esgotos. Essa foi dividida, em mensalidades, baseadas no consumo de água, e incluída na factura, mesmo que pague 940%, a mais, a uma empresa privada, para gerir, a água, do seu concelho.
Independentemente do que falaste (que está certo), o valor do IMI para a primeira casa de uma família nunca deveria de ser o mesmo para “segundas” casas ou casas usadas para fazer negócio.
Seria mais fácil pagar 80000 euros, para registar, a nova habitação, junto das finanças, como acontece, na Alemanha, em que se demolir é obrigado a pagar 40% da avaliação fiscal, de uma só vez? Depois, paga 6450 euros, por ano, além dos 3000 euros, para a televisão, rádio e suporte de defesa nacional.
e as barragens, que dao milhoes de lucro á edp e ate á pouco nao pagavam……
E os edifícios “Partidários” pagam IMI?
E não só a sede…são todos…eles arranjam sempre maneira de os colocar como “actividade política”.
ah pois é.
Moita deixou de ser município?