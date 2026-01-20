PplWare Mobile

Carro mais seguro de 2025? Euro NCAP revelou lista completa mas um elétrico destaca-se

· Motores/Energia 20 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Pedro Simões

Tags:

  1. B@rão Vermelho says:
    20 de Janeiro de 2026 às 09:16

    Não se se por serem VE e serem mais pesados ajuda também na segurança,

    Responder
    • JL says:
      20 de Janeiro de 2026 às 10:05

      Não faz muito sentido, porque há carros sem serem eléctricos mais pesados que estes.

      Responder
      • SrBla says:
        20 de Janeiro de 2026 às 11:07

        certo, já existiam antes carros de 2 toneladas e não era por isso que eram os mais seguros….
        depende da construção do carro em si, etc
        aliás, um dos pontos fortes das plataformas 100% elétricas é o facto de poderem facilitar a de construção de chassis mais resistentes e moldáveis aos impactos.

        Responder
    • Realista says:
      20 de Janeiro de 2026 às 10:17

      Quanto mais pesado for um carro, mais seguro ele é…

      Responder
      • SrBla says:
        20 de Janeiro de 2026 às 11:11

        mentira….
        o que interessa é construção e os pontos de dissipação e absorção de impacto – isto no que toda à segurança passiva.
        aliás, um carro mais pesado pode ser mais perigoso para quem “leva com ele” – já para os habitantes do carro mais pesado interessa a forma como está construído…. se formos pegar apenas e só no peso – mais massa significa maior inércia o que se torna num fator desfavorável logo à partida
        tal como o JL mencionou e bem, já antes existiam carros pesados e até mais pesados que a maioria dos EV que vemos na rua e não era por isso que eram mais seguros que os restantes….

        Responder
        • Realista says:
          20 de Janeiro de 2026 às 11:37

          “A bigger, heavier vehicle provides better crash protection than a smaller, lighter one, assuming no other differences between them. The part of the vehicle between the front bumper and the occupant compartment absorbs energy from crashes by crumpling. As a result, longer front ends offer better protection in frontal crashes. Heavier vehicles also tend to continue moving forward in crashes with lighter vehicles and other obstacles, so the people inside them are subject to less force.”

          (…)

          “Both size and weight affect the forces people inside a vehicle experience during a crash. The magnitude of those forces is directly related to the risk of injury.

          Larger vehicles have a longer distance from the front of the vehicle to the occupant compartment. The longer that distance, the more the frame of the vehicle can be crushed before it crushes the people inside. Long front ends only provide more protection in frontal crashes, but these crashes account for more than half of passenger vehicle occupant deaths.

          Weight is important when two vehicles collide. The heavier vehicle will push the lighter one backward during the impact. That puts less force on the people inside the heavier vehicle and more on the people in the lighter vehicle.”

          (…)

          “Improvements in crash protection have made vehicles of all sizes safer, but bigger vehicles are still safer than smaller ones even with those improvements. ”

          https ://www.iihs.org/research-areas/vehicle-size-and-weight

          É mais seguro para os ocupantes, embora não para os pedestres…

          Responder
        • Rui says:
          20 de Janeiro de 2026 às 11:53

          Num caso de choque frontal, ganha quem estiver no carro mais pesado!!! A física aí sobrepôem-se à qualidade de construção. E quanto maior for o diferencial, mais se nota!!!! Veja bem a fórmula da energia cinética, está lá tudo!

          Responder
      • Yamahia says:
        20 de Janeiro de 2026 às 11:43

        Então quando vão de encontro aos rails é um mimo. Qto mais peso melhor sem duvida, não há nada melhor para acabar no fundo da ravina.

        Responder
    • MLopes says:
      20 de Janeiro de 2026 às 10:21

      por si só, mais massa significa maior inércia o que poderia ser um fator desfavorável à partida

      Responder
    • B@rão Vermelho says:
      20 de Janeiro de 2026 às 11:58

      A nossa percepção é que mais pesado é mais seguro, quando andamos num SUV 4X4, pesado como um porta aviões temos a sensação certa ou errada que nada nos “vai” tocar e se tocar não há problema e dai a minha referência ao peso do carro, e se repararmos os Mercedes sempre foram carros pesados e sempre foram dos mais seguros.

      Responder
  2. (.)(.) says:
    20 de Janeiro de 2026 às 09:32

    Não há BYD na lista?

    Responder
  3. absc says:
    20 de Janeiro de 2026 às 10:39

    acho muito estranho não haver nenhum Volvo na lista.

    Responder
    • hv says:
      20 de Janeiro de 2026 às 11:01

      Do que eu sei os testes considerarem os modelos bases, a grande maioria de carros tipo, volvo, mercedes, bmw, audi, etc, não têm os elementos de segurança activa incluidos.. exemplo o alerta de carros no ponto morto não costuma vir de serie é um extra, o que faria com que o euro ncap seja menor

      Responder
      • SrBla says:
        20 de Janeiro de 2026 às 11:16

        por acaso acho que este modelos mais recentes têm já isso tudo… no outro dia estava a simular um CLA destes e o que têm de extra para segurança é algo que de momento nenhuns outros têm ou que se calhar poucos têm, como cortinas de airbag adicionais para os passageiros atrás e o sistema de pré-colisão que antes do embate mexe nas posições dos bancos, cintos, volante e vidros para tentar que os ocupantes estejam na “melhor” posição possível para o embate – melhor no sentido de estarem mais protegidos.

        Mas não digo que sejam todos, ou que às vezes me possa estar a escapar algo.
        De qualquer modo até há bem pouco tempo o que dizes é historicamente verdade.

        Responder
    • SrBla says:
      20 de Janeiro de 2026 às 11:05

      eles com a aposta toda na eletrificação a 100% perderam um bocado o norte e a segurança deixou de ser o pilar…. e agora com a nova restruturação para reintegrar o PHEV nas ofertas vamos ver…

      Responder
  4. SrBla says:
    20 de Janeiro de 2026 às 11:03

    Sou sincero, cada vez acho mais que estes testes estão viciados e os carros treinados para os mesmos – na parte que toa à segurança ativa.
    há dois dias ia tendo uma colisão frontal com o model 3 e ele nem ai nem ui…. estrada urbana com uma faixa para cada lado e traço continuo, eu ia normalmente e a pessoa do outro lado com um Qashqai ia a olhar para o lado e começou a sair de faixa estava com metade do carro na minha faixa (eu ia a uns 35 km/h e a outra pessoa +/- o mesmo) se eu não estou atento e não entrevenho tinha batido de frente – o model 3 não assinalou nada nem travou nem virou, nada (sim claro temos de ir com atenção e no controlo, as máquinas falham – mas é mesmo por a´s, ainda poucas vezes vi o carro alertar ou intervir de forma correta).
    O mesmo as saídas de faixa é muito irregulares no funcionamento – fora quando faz intervenções erróneas como atirar o carro para contramão comum camião em sentido contrário.

    Para comparação, quando andava com classe A de 2020, o sistema de saída de faixa também era altamente inconsistente – nunca percebi bem como raio aquilo detetava ou não saídas de faixa.

    Responder
    • JL says:
      20 de Janeiro de 2026 às 11:32

      Nesse carro muita coisa falha, curioso que no meu tive de desativar alguns avisos e comportamentos por ser muito ativo, e alguns até incomodam como o saída de faixa, começa a tremer a direção como se algo estivesse errado, o que me incomoda quando ando em nacionais.

      Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Confiaria num médico que utilizasse IA para dar um diagnóstico?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube

Google introduz a Personal Intelligence

World’s First 20 MW Offshore Wind Turbine Installed in Waters near Fujian

ID. Polo - Revelado o interior deste Volkswagen