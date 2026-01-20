Carro mais seguro de 2025? Euro NCAP revelou lista completa mas um elétrico destaca-se

Muitos carros têm uma classificação de 5 estrelas no Euro NCAP, mas apenas 6 modelos se podem gabar de serem os melhores na sua categoria e apenas um pode intitular-se o carro mais seguro do ano. O Euro NCAP, organismo oficial especializado em testes de colisão e análise de segurança automóvel, divulgou o seu relatório de 2025 sobre os veículos mais seguros do mercado.

No topo deste ranking particularmente competitivo está um modelo, lançado no final do ano passado, que tivemos oportunidade de testar. Embora haja seis vencedores no total, dependendo da categoria (SUV, carro citadino, carro familiar, etc.), apenas um leva o título de "Melhor Desempenho 2025", ou seja, o carro mais seguro do ano.

Mercedes CLA: clássico em segurança ao volante

Em 2025, foi o Mercedes CLA, o coupé elétrico da Mercedes, que conquistou o título. Como? Obtendo excelentes resultados em todas as quatro principais categorias de avaliação do Euro NCAP. De facto, a organização possui um sistema de classificação complexo, mas destacam-se quatro aspetos como prioritários:

A segurança dos ocupantes adultos

Segurança infantil

Segurança dos utilizadores vulneráveis

Assistência de segurança (auxílios ao condutor)

O CLA elétrico ostenta, assim, excelentes resultados em todas as quatro categorias, o que já lhe tinha valido 5 estrelas na avaliação inicial. Esta é também uma característica comum aos restantes vencedores em cada categoria:

Tesla Model 3 : a berlina familiar mais segura

: a berlina familiar mais segura Tesla Model Y : O SUV compacto mais seguro

: O SUV compacto mais seguro Smart #5 : O SUV familiar mais seguro

: O SUV familiar mais seguro Mini Cooper E : o citadino mais seguro

: o citadino mais seguro Polestar 3: o automóvel de luxo mais seguro

Carros classificados como os melhores da cada categoria pelo Euro NCAP em 2025

Segurança dos ocupantes adultos Segurança infantil Segurança dos utilizadores vulneráveis Assistência de segurança Mercedes-Benz CLA 94% 89% 93% 85% Tesla Model 3 90% 93% 89% 87% Tesla Model Y 91% 93% 86% 92% Smart#5 88% 93% 84% 92% MINI Cooper E 89% 87% 77% 79% Polestar 3 90% 93% 79% 83%

Outra característica comum entre os seis vencedores é imediatamente evidente: todos são carros elétricos. Além disso, a organização explica no seu relatório que este é um ano recorde em termos do número de carros 100% elétricos testados nos seus laboratórios.

Euro NCAP: Estrelas que fazem a diferença

Recorde-se que este não é o primeiro prémio de segurança do CLA. Na verdade, a berlina da Mercedes já tinha conquistado o título de "Melhor Desempenho" com a geração anterior, em 2019.

Por fim, lembrar que a classificação Euro NCAP está longe de ser um título honorífico. Os fabricantes redobram os seus esforços em cada modelo para obter o máximo número de estrelas. Já os consumidores prestam especial atenção aos aspetos de segurança validados pela organização. De qualquer forma, este prémio reconhece o excelente desempenho de um dos melhores automóveis testados em 2025.