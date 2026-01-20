Carro mais seguro de 2025? Euro NCAP revelou lista completa mas um elétrico destaca-se
Muitos carros têm uma classificação de 5 estrelas no Euro NCAP, mas apenas 6 modelos se podem gabar de serem os melhores na sua categoria e apenas um pode intitular-se o carro mais seguro do ano. O Euro NCAP, organismo oficial especializado em testes de colisão e análise de segurança automóvel, divulgou o seu relatório de 2025 sobre os veículos mais seguros do mercado.
No topo deste ranking particularmente competitivo está um modelo, lançado no final do ano passado, que tivemos oportunidade de testar. Embora haja seis vencedores no total, dependendo da categoria (SUV, carro citadino, carro familiar, etc.), apenas um leva o título de "Melhor Desempenho 2025", ou seja, o carro mais seguro do ano.
Mercedes CLA: clássico em segurança ao volante
Em 2025, foi o Mercedes CLA, o coupé elétrico da Mercedes, que conquistou o título. Como? Obtendo excelentes resultados em todas as quatro principais categorias de avaliação do Euro NCAP. De facto, a organização possui um sistema de classificação complexo, mas destacam-se quatro aspetos como prioritários:
- A segurança dos ocupantes adultos
- Segurança infantil
- Segurança dos utilizadores vulneráveis
- Assistência de segurança (auxílios ao condutor)
O CLA elétrico ostenta, assim, excelentes resultados em todas as quatro categorias, o que já lhe tinha valido 5 estrelas na avaliação inicial. Esta é também uma característica comum aos restantes vencedores em cada categoria:
- Tesla Model 3: a berlina familiar mais segura
- Tesla Model Y: O SUV compacto mais seguro
- Smart #5: O SUV familiar mais seguro
- Mini Cooper E: o citadino mais seguro
- Polestar 3: o automóvel de luxo mais seguro
Carros classificados como os melhores da cada categoria pelo Euro NCAP em 2025
|Segurança dos ocupantes adultos
|Segurança infantil
|Segurança dos utilizadores vulneráveis
|Assistência de segurança
|Mercedes-Benz CLA
|94%
|89%
|93%
|85%
|Tesla Model 3
|90%
|93%
|89%
|87%
|Tesla Model Y
|91%
|93%
|86%
|92%
|Smart#5
|88%
|93%
|84%
|92%
|MINI Cooper E
|89%
|87%
|77%
|79%
|Polestar 3
|90%
|93%
|79%
|83%
Outra característica comum entre os seis vencedores é imediatamente evidente: todos são carros elétricos. Além disso, a organização explica no seu relatório que este é um ano recorde em termos do número de carros 100% elétricos testados nos seus laboratórios.
Euro NCAP: Estrelas que fazem a diferença
Recorde-se que este não é o primeiro prémio de segurança do CLA. Na verdade, a berlina da Mercedes já tinha conquistado o título de "Melhor Desempenho" com a geração anterior, em 2019.
Por fim, lembrar que a classificação Euro NCAP está longe de ser um título honorífico. Os fabricantes redobram os seus esforços em cada modelo para obter o máximo número de estrelas. Já os consumidores prestam especial atenção aos aspetos de segurança validados pela organização. De qualquer forma, este prémio reconhece o excelente desempenho de um dos melhores automóveis testados em 2025.
Não se se por serem VE e serem mais pesados ajuda também na segurança,
Não faz muito sentido, porque há carros sem serem eléctricos mais pesados que estes.
certo, já existiam antes carros de 2 toneladas e não era por isso que eram os mais seguros….
depende da construção do carro em si, etc
aliás, um dos pontos fortes das plataformas 100% elétricas é o facto de poderem facilitar a de construção de chassis mais resistentes e moldáveis aos impactos.
Quanto mais pesado for um carro, mais seguro ele é…
mentira….
o que interessa é construção e os pontos de dissipação e absorção de impacto – isto no que toda à segurança passiva.
aliás, um carro mais pesado pode ser mais perigoso para quem “leva com ele” – já para os habitantes do carro mais pesado interessa a forma como está construído…. se formos pegar apenas e só no peso – mais massa significa maior inércia o que se torna num fator desfavorável logo à partida
tal como o JL mencionou e bem, já antes existiam carros pesados e até mais pesados que a maioria dos EV que vemos na rua e não era por isso que eram mais seguros que os restantes….
“A bigger, heavier vehicle provides better crash protection than a smaller, lighter one, assuming no other differences between them. The part of the vehicle between the front bumper and the occupant compartment absorbs energy from crashes by crumpling. As a result, longer front ends offer better protection in frontal crashes. Heavier vehicles also tend to continue moving forward in crashes with lighter vehicles and other obstacles, so the people inside them are subject to less force.”
(…)
“Both size and weight affect the forces people inside a vehicle experience during a crash. The magnitude of those forces is directly related to the risk of injury.
Larger vehicles have a longer distance from the front of the vehicle to the occupant compartment. The longer that distance, the more the frame of the vehicle can be crushed before it crushes the people inside. Long front ends only provide more protection in frontal crashes, but these crashes account for more than half of passenger vehicle occupant deaths.
Weight is important when two vehicles collide. The heavier vehicle will push the lighter one backward during the impact. That puts less force on the people inside the heavier vehicle and more on the people in the lighter vehicle.”
(…)
“Improvements in crash protection have made vehicles of all sizes safer, but bigger vehicles are still safer than smaller ones even with those improvements. ”
https ://www.iihs.org/research-areas/vehicle-size-and-weight
É mais seguro para os ocupantes, embora não para os pedestres…
Num caso de choque frontal, ganha quem estiver no carro mais pesado!!! A física aí sobrepôem-se à qualidade de construção. E quanto maior for o diferencial, mais se nota!!!! Veja bem a fórmula da energia cinética, está lá tudo!
Então quando vão de encontro aos rails é um mimo. Qto mais peso melhor sem duvida, não há nada melhor para acabar no fundo da ravina.
por si só, mais massa significa maior inércia o que poderia ser um fator desfavorável à partida
A nossa percepção é que mais pesado é mais seguro, quando andamos num SUV 4X4, pesado como um porta aviões temos a sensação certa ou errada que nada nos “vai” tocar e se tocar não há problema e dai a minha referência ao peso do carro, e se repararmos os Mercedes sempre foram carros pesados e sempre foram dos mais seguros.
Não há BYD na lista?
por outro lado tens lá um smart que também é chinês…..
Não pagou!
acho muito estranho não haver nenhum Volvo na lista.
Do que eu sei os testes considerarem os modelos bases, a grande maioria de carros tipo, volvo, mercedes, bmw, audi, etc, não têm os elementos de segurança activa incluidos.. exemplo o alerta de carros no ponto morto não costuma vir de serie é um extra, o que faria com que o euro ncap seja menor
por acaso acho que este modelos mais recentes têm já isso tudo… no outro dia estava a simular um CLA destes e o que têm de extra para segurança é algo que de momento nenhuns outros têm ou que se calhar poucos têm, como cortinas de airbag adicionais para os passageiros atrás e o sistema de pré-colisão que antes do embate mexe nas posições dos bancos, cintos, volante e vidros para tentar que os ocupantes estejam na “melhor” posição possível para o embate – melhor no sentido de estarem mais protegidos.
Mas não digo que sejam todos, ou que às vezes me possa estar a escapar algo.
De qualquer modo até há bem pouco tempo o que dizes é historicamente verdade.
eles com a aposta toda na eletrificação a 100% perderam um bocado o norte e a segurança deixou de ser o pilar…. e agora com a nova restruturação para reintegrar o PHEV nas ofertas vamos ver…
A Volvo alguma vez deixou de ter a combustão e até híbridos ?
Sou sincero, cada vez acho mais que estes testes estão viciados e os carros treinados para os mesmos – na parte que toa à segurança ativa.
há dois dias ia tendo uma colisão frontal com o model 3 e ele nem ai nem ui…. estrada urbana com uma faixa para cada lado e traço continuo, eu ia normalmente e a pessoa do outro lado com um Qashqai ia a olhar para o lado e começou a sair de faixa estava com metade do carro na minha faixa (eu ia a uns 35 km/h e a outra pessoa +/- o mesmo) se eu não estou atento e não entrevenho tinha batido de frente – o model 3 não assinalou nada nem travou nem virou, nada (sim claro temos de ir com atenção e no controlo, as máquinas falham – mas é mesmo por a´s, ainda poucas vezes vi o carro alertar ou intervir de forma correta).
O mesmo as saídas de faixa é muito irregulares no funcionamento – fora quando faz intervenções erróneas como atirar o carro para contramão comum camião em sentido contrário.
Para comparação, quando andava com classe A de 2020, o sistema de saída de faixa também era altamente inconsistente – nunca percebi bem como raio aquilo detetava ou não saídas de faixa.
Nesse carro muita coisa falha, curioso que no meu tive de desativar alguns avisos e comportamentos por ser muito ativo, e alguns até incomodam como o saída de faixa, começa a tremer a direção como se algo estivesse errado, o que me incomoda quando ando em nacionais.