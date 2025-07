Novo MB WAY permite agora emitir um “Talão Digital” das compras

O MB WAY é a solução MULTIBANCO para fazer compras online e em loja, criar cartões MB NET, utilizar Caixas MULTIBANCO, enviar dinheiro e dividir contas com os seus amigos. Com a nova versão, passaram a estar disponíveis 2 novidades, uma delas é o Talão Digital.

Novo MB WAY já tem a funcionalidade Talão Digital

O Talão Digital é uma nova funcionalidade da aplicação MB WAY. Uma vez ativada, esta funcionalidade permite aos utilizadores definirem se pretendem receber os talões das suas compras realizadas através do QR Code, na sua aplicação, ao invés de estes serem impressos em cada compra.

É também possível ao utilizador definir se pretende que o MB WAY faça a partilha do seu NIF e/ou e-mail com os comerciantes para efeitos de faturação. Esta partilha ocorrerá através da aplicação, no momento do pagamento, em compras realizadas através do QR Code.

Além do Talão Digital, com a nova versão, os pagamentos estão ainda mais rápidos. Para tal, basta que defina o MB WAY como método predefinido e carregue duas vezes no botão lateral (isto para iPhone).

Além destas novas funcionalidades, o MB WAY tem outras muito interessantes que pode consultar aqui.

De referir que atualmente são 28 os bancos aderentes ao MB WAY: ABANCA, Activo Bank, ATLANTICO Europa, BBVA, Banco CTT, Best Bank, Bankinter, BIG, BPI, Crédito Agrícola de Mafra, Caixa Agrícola de Torres Vedras, Caixa de Crédito de Leiria, Caixa Agrícola Bombarral, Caixa Geral de Depósitos, Cofidis, CEMAH, Cetelem, Credibom, Crédito Agrícola, Deutsche Bank, Eurobic | Grupo ABANCA, Millennium BCP, Banco Montepio, Novo Banco, Novo Banco dos Açores, Santander, UNICRE e Wizink.

Pode saber tudo aqui.