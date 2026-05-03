Segurança Social: já pode simular e planear o pagamento em prestações
A Segurança Social Direta passou a disponibilizar novas ferramentas que tornam mais simples o processo de regularização de dívidas através de pagamentos em prestações.
A partir de agora, os cidadãos e empresas podem simular previamente um plano prestacional e acompanhar de forma mais clara todo o processo diretamente no portal.
Segurança Social já permite simular planos prestacionais online
Quem tem valores em dívida à Segurança Social pode agora contar com uma experiência mais intuitiva e transparente no portal oficial. As novas funcionalidades permitem planear antecipadamente o pagamento faseado, ajudando a gerir melhor o orçamento e evitando surpresas.
Entre as novidades destacam-se:
- Simulação antecipada do plano prestacional antes de formalizar o pedido
- Nova área de gestão mais simples e organizada
- Consulta detalhada de pagamentos efetuados e montantes ainda em dívida
Esta atualização visa facilitar o acesso aos chamados Planos Prestacionais, uma solução que permite regularizar débitos de forma faseada, com maior previsibilidade financeira.
Onde pedir o plano prestacional?
O processo pode ser realizado através do portal da Segurança Social Direta, seguindo o percurso:
Pagamentos e Dívidas > Valores a pagar à Segurança Social > Pagamentos > Pedir plano prestacional
Com esta melhoria, a Segurança Social reforça a digitalização dos seus serviços, oferecendo aos utilizadores uma solução mais prática, transparente e eficiente para gerir obrigações financeiras.
Se tem dívidas por regularizar, esta nova funcionalidade pode ser uma forma mais simples de organizar pagamentos sem comprometer demasiado o orçamento mensal.