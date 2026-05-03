Segurança Social: já pode simular e planear o pagamento em prestações

A Segurança Social Direta passou a disponibilizar novas ferramentas que tornam mais simples o processo de regularização de dívidas através de pagamentos em prestações.

A partir de agora, os cidadãos e empresas podem simular previamente um plano prestacional e acompanhar de forma mais clara todo o processo diretamente no portal.

Segurança Social já permite simular planos prestacionais online

Quem tem valores em dívida à Segurança Social pode agora contar com uma experiência mais intuitiva e transparente no portal oficial. As novas funcionalidades permitem planear antecipadamente o pagamento faseado, ajudando a gerir melhor o orçamento e evitando surpresas.

Entre as novidades destacam-se:

Simulação antecipada do plano prestacional antes de formalizar o pedido

Nova área de gestão mais simples e organizada

Consulta detalhada de pagamentos efetuados e montantes ainda em dívida

Esta atualização visa facilitar o acesso aos chamados Planos Prestacionais, uma solução que permite regularizar débitos de forma faseada, com maior previsibilidade financeira.

Onde pedir o plano prestacional?

O processo pode ser realizado através do portal da Segurança Social Direta, seguindo o percurso:

Pagamentos e Dívidas > Valores a pagar à Segurança Social > Pagamentos > Pedir plano prestacional

Com esta melhoria, a Segurança Social reforça a digitalização dos seus serviços, oferecendo aos utilizadores uma solução mais prática, transparente e eficiente para gerir obrigações financeiras.

Se tem dívidas por regularizar, esta nova funcionalidade pode ser uma forma mais simples de organizar pagamentos sem comprometer demasiado o orçamento mensal.