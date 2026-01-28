Se é cliente da Amazon, precisa desta extensão!

Tendo em conta que os preços online oscilam quase ao minuto, as boas compras deixaram de ser apenas uma questão de sorte. Felizmente, neste cenário, há algumas ferramentas focadas em ajudar-nos nesta tarefa. Se é cliente da Amazon, deixamos-lhe uma extensão imprescindível para comprar bem.

De nome Keepa, a extensão surge como uma aliada prática para quem usa a Amazon. De forma simples, trata-se de uma ferramenta de rastreamento de preços focada no website site da Amazon e no acompanhamento da evolução dos valores dos produtos.

Uma vez ativada, adiciona informação útil às páginas dos produtos da Amazon, por forma a ajudar compradores e vendedores a tomar melhores decisões.

Dos consumidores atentos até aos vendedores mais estratégicos, esta ferramenta pode fazer a diferença entre um bom negócio e uma compra precipitada.

Compare os preços entre as lojas da Amazon dos vários países

Funcionando em browsers comuns, como Chrome, Firefox, Edge e Opera, a extensão Keepa, disponível para instalação aqui, surge como uma aliada prática para quem usa a Amazon, mostrando o histórico real dos preços e transformando cada página de produto numa pequena central de informação.

A versão básica é gratuita e inclui um generoso conjunto de funções para monitorizar preços e tendências, nomeadamente:

Inserir automaticamente gráficos com o histórico de preços.

Deslizando para baixo na página do produto, a extensão aparece e mostra como o valor de um produto variou ao longo do tempo , permitindo comparações entre preços da Amazon e de vendedores terceiros. Esta é a visualização predefinida da extensão, o Price history.

Configurar alertas de queda de preço ou disponibilidade.

A extensão permite ativar notificações para quando o valor ficar abaixo de um patamar definido ou para quando o produto voltar a estar em stock, no separador Track Product. Para tracking noutras lojas da Amazon, basta aceder a Track multiple Amazon locales, no canto superior direito do gráfico.

Dar acesso a uma base enorme de dados de preços em vários mercados da Amazon .



A ferramenta permite comparar preços noutras lojas da Amazon, incluindo os principais países e regiões, clicando em Compare international Amazon prices, no separador Price history.

Algumas coisas a ter em conta ao usar a extensão Keepa

Apesar de ser uma ferramenta muito útil, é importante ter em conta pontos aspetos antes de instalar a Keepa.

A extensão necessita de permissões para aceder às páginas da Amazon e aos respetivos dados, algo essencial para mostrar os gráficos e gerir alertas, podendo ser um problema para os utilizadores mais preocupados com a privacidade.

Além disso, existem análises técnicas e relatos de utilizadores que referem a realização de pedidos em segundo plano que nem sempre estão totalmente claros na política de privacidade da plataforma.

