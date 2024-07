Prime Day da Amazon: saiba como verificar se as promoções são verdadeiras

As promoções podem ser tentadoras, ainda mais, quando falamos de produtos relativamente caros, como gadgets. Os Prime Day da Amazon estão a decorrer desde ontem e, por isso, trazemos-lhe uma dica para ter a certeza que não se deixa enganar pelos deals tentadores. Saiba como verificar se são verdadeiros.

As épocas dos saldos são uma perdição para os consumidores, que veem nestas alturas uma oportunidade de ouro para comprar produtos a preços mais amigáveis para a sua carteira. Por saberem que é uma ação que cativa, quase tanto como cega, os clientes, há marcas e empresas que aproveitam para seguir o caminho da desonestidade, aldrabando as ofertas.

Com os Prime Day da Amazon a acontecer desde ontem, trazemos-lhe uma ferramenta que pode ser-lhe muito útil sempre que estiver a explorar oportunidades, com promoções a decorrer.

No sentido de ajudar o utilizador a não ser apanhado em falsos deals, há algumas extensões do Chrome e de outros navegadores que oferecem um histórico de preços. Com esta informação, é possível perceber o comportamento do preço de determinado produto ao longo do tempo, sendo fácil de detetar potenciais aldrabices.

Conforme sugerido pelo 9To5Google, uma das melhores extensões para esta tarefa do histórico de preço na Amazon é a de uma empresa chamada Camel Camel Camel. A extensão, de nome The Camelizer, quando aberta numa página, exibirá um gráfico com o histórico de preço.

Por via desse gráfico, o utilizador pode explorar a oscilação dos valores associados a determinados produtos, percebendo se o preço que a promoção oferece é, de facto, o mais baixo.

Instale a extensão e comece a verificar se as promoções são verdadeiras

Para começar a usar a ferramenta, deve instalá-la a partir da Web Store do Chrome. Pode fazê-lo através deste link.

Após instalar a extensão e adicioná-la ao seu Chrome, pode visitar as páginas dos produtos sobre os quais quer saber o histórico de preços e verificar a veracidade das promoções, clicando na extensão.

Disponível, também, para outros navegadores, a extensão pode ser muito útil para os Prime Day da Amazon e para outros momentos de promoções, ajudando o utilizador a perceber se está, efetivamente, perante bons deals.