Por que motivo os utilizadores dos EUA estão a apagar o TikTok?

A média diária de utilizadores norte-americanos a eliminar o TikTok aumentou quase 150% nos últimos cinco dias, após o acordo que deu forma à joint-venture nos Estados Unidos da América (EUA). O que se passa?

Detido pela empresa chinesa ByteDance, o TikTok anunciou, na semana passada, a conclusão de um acordo para criar uma empresa conjunta maioritariamente detida por americanos.

Fechado na quinta-feira passada, conforme informámos, o acordo visa proteger os dados dos utilizadores dos EUA e evitar a proibição da aplicação no país, como era ameaçado há alguns anos.

No âmbito do acordo, a empresa nomeou Adam Presser, anteriormente responsável pelas operações do TikTok, como diretor-executivo.

Utilizadores insatisfeitos com a política de privacidade do TikTok

Entretanto, poucos dias após a sua formação oficial, alguns utilizadores recorreram às redes sociais para expressar o seu ceticismo relativamente à nova joint-venture. Isto, após terem sido convidados a aceitar uma política de privacidade atualizada, na quinta-feira.

Conforme citado pela CNBC, várias publicações nas redes sociais destacaram a linguagem presente na nova política.

Descrevendo o tipo de dados que o TikTok pode recolher, inclui informações sensíveis como "a sua origem racial ou étnica", bem como "vida sexual ou orientação sexual, estatuto de pessoa transgénero ou não binária, cidadania ou estatuto de imigração, ou informação financeira".

Ainda que essa linguagem não pareça nova, tendo em conta que uma versão arquivada da política, datada de agosto de 2024, inclui as mesmas disposições, as preocupações terão impactado o sentimento em torno da aplicação.

TikTok saiu a perder nos EUA?

Assim, a média diária de utilizadores norte-americanos a eliminar a aplicação TikTok aumentou quase 150% nos últimos cinco dias, em comparação com os três meses anteriores, segundo a empresa Sensor Tower, citada pela CNBC.

Ainda que o aumento das desinstalações não se tenha traduzido numa queda significativa da utilização do TikTok no país, segundo a mesma fonte, as aplicações concorrentes registaram um aumento do interesse.

Dados da Sensor Tower mostram que, nos EUA, os downloads do UpScrolled aumentaram mais de 10 vezes face à semana anterior, o Skylight Social subiu 919%, e o Rednote, de origem chinesa, cresceu 53%.