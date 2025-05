Instagram vai reforçar a segurança das conversas, mas algumas podem desaparecer

O Instagram, propriedade da Meta, está a implementar melhorias na segurança das suas mensagens diretas (MD). No entanto, esta atualização pode implicar a indisponibilidade de algumas conversas mais antigas que utilizam encriptação ponto a ponto. Esteja atento...

O aviso do Instagram

Recentemente, alguns utilizadores do Reddit notaram o aparecimento de um aviso na secção de MD do Instagram. Esta notificação informa que "algumas mensagens podem ficar indisponíveis após 23 de junho de 2025". Para quem guarda recordações importantes nas suas conversas, este alerta poderá causar alguma apreensão.

Ao selecionar a opção "Saber mais" ("Learn more") associada ao aviso, o utilizador é redirecionado para uma página de suporte do Instagram. Nessa página, a empresa clarifica:

O Instagram está a atualizar a segurança e algumas conversas encriptadas ponto a ponto mais antigas poderão ficar indisponíveis após 23 de junho de 2025.

Como funciona a encriptação ponto a ponto no Instagram

A encriptação ponto a ponto (E2EE - End-to-End Encryption) é uma funcionalidade de segurança essencial que protege a privacidade das comunicações. Garante que apenas o remetente e o(s) destinatário(s) conseguem aceder ao conteúdo das mensagens trocadas. Isto significa que nem mesmo a Meta tem capacidade para ler essas conversas protegidas.

Contudo, é importante notar que a encriptação ponto a ponto não está ativa por predefinição em todas as conversas do Instagram.

Para iniciar uma conversa com esta camada de segurança em dispositivos iOS ou Android, deve aceder às suas MD, abrir uma conversa existente ou iniciar uma nova, clicar no nome do destinatário no topo do ecrã e, em seguida, selecionar "Privacidade e segurança" e ativar a opção "Usar encriptação ponto a ponto".

Como salvar as suas conversas em risco

A decisão do Instagram de potencialmente eliminar algumas conversas encriptadas antigas, mesmo que em nome de uma segurança reforçada, pode parecer questionável, especialmente dada a falta de detalhe sobre os motivos específicos na documentação de suporte.

A boa notícia é que a plataforma oferece uma solução para os utilizadores afetados. O Instagram garante que, até à data limite de 23 de junho de 2025, será possível guardar quaisquer mensagens ou ficheiros multimédia presentes nas conversas que serão impactadas por esta alteração. Utilizadores com versões mais antigas da aplicação poderão ter de a atualizar primeiro.

Dentro do aviso sobre a mudança, existirá um botão "Ver conversas" ("View chats"). Ao clicar nele, será apresentada uma lista de todas as conversas encriptadas ponto a ponto do utilizador que se tornarão indisponíveis após a data referida. Se nenhuma conversa aparecer nessa secção, significa que não tem conversas afetadas por esta atualização específica.

Para as conversas que serão afetadas, o artigo de suporte do Instagram indica:

Se tiveres conversas que são afetadas por esta alteração, vais encontrar informações na conversa sobre como podes descarregar quaisquer conteúdos multimédia ou mensagens que queiras manter. Se estiveres numa versão antiga da app, também poderás ter de atualizar a app antes de poderes descarregar estas conversas.

