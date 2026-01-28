O seu Pixel não liga à Internet? O problema é maior que o pensado

Quem tem um telemóvel Pixel que começou a ter problemas recentemente e não está sozinho infelizmente. O culpado parece ser a mais recente atualização de software . Do que se sabe, os relatos de problemas multiplicaram-se em pelo menos as últimas três gerações de smartphones da Google. Os problemas mais frequentes estão relacionados com a conectividade sem fios, incluindo Wi-Fi e Bluetooth.

O seu Pixel não liga à Internet?

De acordo com as informações disponíveis, as queixas sobre problemas com Wi-Fi e Bluetooth começaram após a instalação da atualização de janeiro lançada pela Google há algumas semanas. Por algum motivo, a atualização está a afetar as funções sem fios do Pixel em diferentes graus.

Em relação ao Wi-Fi, os utilizadores do Pixel queixaram-se que, após instalarem a atualização nos seus telefones, já não se conseguem ligar a redes sem fios. Além disso, em alguns casos, o telefone nem sequer procura ligações próximas, devolvendo resultados em branco. Outros relataram que, após reiniciar o telefone, a conectividade Wi-Fi é recuperada durante cerca de 10 minutos, mas o problema reaparece.

Problemas semelhantes estão a ser observados com o Bluetooth. Alguns smartphones Pixel que receberam a atualização de janeiro relatam não conseguir ativá-lo. Outros estão a ter problemas para se ligarem a odispositivos guardados ou detetar auscultadores ou outros acessórios novos. Os casos reportados estão sobretudo ligados a dispositivos da família Pixel 10 , embora pareça que não sejam os únicos afetados pela mais recente atualização.

Problema está no Wi-Fi e no Bluetooth

Também foram observadas queixas de utilizadores que afirmam estar a enfrentar os mesmos problemas de Wi-Fi e Bluetooth em dispositivos mais antigos, como o Pixel 8 e o Pixel 8 Pro. Até ao momento, a Google não disponibilizou soluções oficiais para estes problemas. Embora seja possível que sejam corrigidos com uma futura atualização do Android, ainda não se sabe quanto tempo levará para que a atualização chegue aos dispositivos Pixel afetados.

Um relatório indica que um utilizador não conseguiu restaurar a conectividade após restaurar as definições de fábrica do seu Pixel. O problema foi resolvido reinstalando o patch de atualização de janeiro. Quem pensar em restaurar o seu dispositivo, deve lembrar-se de fazer um backup dos dados para evitar perdê-los caso algo corra mal. A primeira atualização de 2026 chegou para todos os Pixel a partir do 7a.

Embora consistisse principalmente em correções de bugs, também incluiu melhorias no desempenho gráfico. Além disso, trouxe otimizações de duração da bateria para o Pixel 8. Quem não a instalou, deve estar ciente dos problemas de conectividade relatados antes de avançar, até que seja lançada uma correção oficial.