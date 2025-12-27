PplWare Mobile

Xiaomi 17 Ultra: a fotografia tem mais um ícone que quer dominar o mercado

Autor: Pedro Simões

  1. David says:
    27 de Dezembro de 2025 às 10:44

    Das poucas marcas que faz ou apresenta alguma inovação…
    Contudo… será usado? Que partido tiramos de tudo isso durante 1 ano? Etc
    A Samsung apresenta um trifold, quantos usarão? Quantos terão possibilidade de adquirir?
    Portáteis custam mais barato… tablete etc…

    Mas as redes sociais impulsionam para comprarmos… mas na verdade… no dia a dia… na correria da vida… etc… tempo para usar etc… enfim…
    Apenas €€€ a ir embora… pq na realidade percentualmente só usamos para redes e pouco mais…

  2. Ssuosa says:
    27 de Dezembro de 2025 às 10:50

    Vou dizer isto sem ofender ninguém Xiaomi qualquer dia vai passar a Samsung e Apple das vendas…. Eu tenho Xiaomi 15 ultra e não vejo necessidade de trocar pelo Xiaomi 17 ultra o seu nível de fotografia está um nível bom mas uma coisa é certa a Xiaomi está dar um passo bastante bom

  3. Feliz100Ti says:
    27 de Dezembro de 2025 às 11:09

    O iPhone anda onde?

