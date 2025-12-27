Xiaomi 17 Ultra: a fotografia tem mais um ícone que quer dominar o mercado

Enquanto o Xiaomi 17 e o 17 Pro Max prepararam o terreno para a ofensiva contra a Apple, o Xiaomi 17 Ultra, apresentado a 25 de dezembro, é a arma definitiva. Conheça a nova arma para ganhar o mercado da fotografia.

Fotografia tem mais um ícone que quer dominar

Com uma lente teleobjetiva periscópica de 200 megapixéis e uma edição Leica com um anel mecânico genuíno, a fabricante chinesa já não procura apenas competir com o iPhone, mas sim torná-lo obsoleto no campo da fotografia.

Com a série 17, a Xiaomi decidiu espelhar a estratégia da Apple. No entanto, faltava uma peça: um dispositivo capaz de revolucionar o mercado. Isto foi conseguido com o lançamento oficial na China do Xiaomi 17 Ultra. Enquanto os Pro e Pro Max se focam no equilíbrio e no design dos ecrãs traseiros, o Ultra aposta no excesso ótico para atrair os fotógrafos mais exigentes.

É impossível não reparar no imponente módulo circular da câmara na parte traseira do Xiaomi 17 Ultra. Alberga um conjunto de três sensores promissores, incluindo uma câmara principal Light Fusion 1050L de uma polegada.

A sua principal vantagem reside na compatibilidade com a tecnologia LOFIC (Lateral Overflow Integrator Capacitor). Por detrás deste nome algo técnico, esconde-se uma abordagem promissora para a gestão da gama dinâmica.

Esta tecnologia funciona como um "reservatório" de luz. Enquanto um sensor convencional satura e rebenta as altas luzes em ambientes com muita luz, o LOFIC armazena este excesso de informação num condensador dedicado. Em teoria, isto elimina o dilema de fotografar cenas com contrastes impossíveis.

Já não é preciso sacrificar as zonas escuras para salvar as claras. A Xiaomi chega mesmo a afirmar que o fogo de artifício, um pesadelo comum para as câmaras dos telemóveis, será captado com uma precisão de cor exemplar.

Embora o smartphone também inclua uma lente ultra-angular de 50 MP, a verdadeira estrela é o zoom. O Xiaomi 17 Ultra não faz nada pela metade e conta com uma lente telefoto periscópica Samsung HPE de 200 MP (1/1,4 polegadas).

Este módulo oferece um zoom contínuo que varia entre 70 mm (3,2x) e 100 mm (4,3x). A marca vai ainda mais longe, prometendo uma qualidade de imagem "sem perdas" até 400 mm, ou uma ampliação de 17,2x.

Edição Leica: smartphone pode ser câmara profissional

Muito próxima e orgulhosa da sua parceria com a Leica, a fabricante guardou uma surpresa para o anúncio: o Xiaomi 17 Ultra Leica. Esta edição especial vai muito além da simples adição de um logótipo vermelho. Esta versão incorpora um anel mecânico rotativo em torno da lente.

Longe de ser um mero artifício, este anel permite o controlo físico do zoom, da exposição e da focagem, oferecendo uma experiência tátil semelhante à de uma autêntica câmara Leica da série M, segundo o fabricante.

Acompanhado por um kit completo (alça de pulso, tampa da lente, estojo em pele), este dispositivo dilui definitivamente a linha entre o telemóvel e a fotografia profissional. Também oferece filtros exclusivos, como o Monopan 50, para atrair os puristas do preto e branco. Especificações sem concessões

Para alimentar esta unidade óptica, a Xiaomi não poupou na potência bruta. Tal como os seus irmãos mais pequenos, o 17 Ultra tem o chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 e até 16 GB de RAM. O ecrã é um painel AMOLED de 6,9 ​​polegadas capaz de atingir um brilho de 3.500 nits.

O verdadeiro destaque no desempenho pode vir da duração da bateria. Apesar do seu perfil fino de 8,29 mm, a Xiaomi conseguiu integrar uma bateria de 6.800 mAh graças à tecnologia de silício-carbono.

Isto é um pouco menos do que os 7.500 mAh do Pro Max ou do Oppo Find X9 Pro, mas continua a ser impressionante em comparação com os padrões do mercado, especialmente tendo em conta a inclusão do carregamento rápido de 90 W (e do carregamento sem fios de 50 W).

Preço e disponibilidade: o luxo tem preço

Recém-lançado na China e disponível a partir de 27 de dezembro, o Xiaomi 17 Ultra tem um preço inicial de 6.999 yuan para a versão standard (aproximadamente 845 € sem IVA). A versão premium, incluindo a edição especial Leica com o seu anel de zoom físico, custa 7.999 yuan (aproximadamente 970€ sem IVA).

Embora não tenha sido confirmada qualquer data para Europa, a chegada no início de 2026 parece inevitável. Tal como o Xiaomi 15 Ultra, prevê-se que ultrapasse os 1.500 euros na Europa, devido aos impostos e taxas de importação.