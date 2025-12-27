É unânime: Portugal devia exigir qualificações aos influencers que abordam temas sensíveis

Com uma economia empanturrada de influenciadores digitais, a China introduziu uma regulamentação para os influenciadores, procurando garantir que apenas pessoas com conhecimento certificado podem orientar o público sobre tópicos sensíveis ou de grande impacto. Na última questão, quisemos perceber se, na perspetiva dos nossos leitores, Portugal deveria fazer o mesmo. Fique com os resultados!

Portugal devia exigir qualificações aos influencers que abordam temas como a saúde?

Fechada a última questão, importa analisar as 1746 respostas deixadas pelos nossos leitores.

Dos mais de 1700 votos, 1600 pessoas (ou 92%) responderam que Portugal deveria, sim, exigir qualificações aos influencers que abordam temas como a saúde, implementando uma regulação semelhante à da China.

Por outro lado, 148 leitores (8%) responderam que o país não deveria exigir qualificações aos influencers que abordam tópicos sensíveis ou de grande impacto.

Resultados em gráfico

Para uma melhor perceção visual, segue o gráfico com os resultados desta questão.

Pode, também, ver as opiniões deixadas na secção de comentários do artigo onde foi colocada a questão.

