É unânime: Portugal devia exigir qualificações aos influencers que abordam temas sensíveis
Com uma economia empanturrada de influenciadores digitais, a China introduziu uma regulamentação para os influenciadores, procurando garantir que apenas pessoas com conhecimento certificado podem orientar o público sobre tópicos sensíveis ou de grande impacto. Na última questão, quisemos perceber se, na perspetiva dos nossos leitores, Portugal deveria fazer o mesmo. Fique com os resultados!
Portugal devia exigir qualificações aos influencers que abordam temas como a saúde?
Fechada a última questão, importa analisar as 1746 respostas deixadas pelos nossos leitores.
Dos mais de 1700 votos, 1600 pessoas (ou 92%) responderam que Portugal deveria, sim, exigir qualificações aos influencers que abordam temas como a saúde, implementando uma regulação semelhante à da China.
Por outro lado, 148 leitores (8%) responderam que o país não deveria exigir qualificações aos influencers que abordam tópicos sensíveis ou de grande impacto.
Resultados em gráfico
Para uma melhor perceção visual, segue o gráfico com os resultados desta questão.
Mas assim não gera views não é verdade??? É tão bom videos de especialização em achismos, pior é a malta assumir que quem está no vídeo sabe tanto como um profissional da área só que não…
+1
Sou contra. Isto é só mais uma manobra para acabar o a expressão de liberdade. Imagina ser obrigado a ter “qualificação” para falar sobre qualquer assunto. Que coisa mais estúpida. Sim falam em temas sensíveis, mas esse termo pode muito bem ser extrapolado para muitas áreas. Sabemos bem que os bancos querem é que o povo manso mantenha o seu dinheiro em depósitos a prazo a render pouco mais de 1%. Não convém que o povo saiba que existem melhores alternativas.
Na “merdemia” nem se falava de nada… Até nem existia .. era só especialistas especializados na Achoologia …
“Sigam o meu conselho de não tomar vacinas contra papeira, rubéola e tuberculose, porque estudos que pesquisei concluem que as vacinas são altamente perigosas e que causam autismo”.
O Sr. Vitor percebe o perigo da frase acima? A liberdade de expressão é um “poder” que tem que ser exercido com cautela. Um “influencer” pode perfeitamente passar-se por um técnico de saúde ou um advogado ou até mesmo alguém que diz que fez muita pesquisa e chegou a uma conclusão sem passar, muitas vezes, por um processo de verificação da precisão de tal estudo. Jovens adultos que são preguiçosos o suficiente para seguir estas pessoas assumem isto como verdade e vão espalhar e praticar esta ideologia, seja ela que tipo fôr e depois teremos problemas mais graves. Os influencers têm que pensar que têm a responsabilidade em passar as informações correctas e que possam ser facilmente verificáveis. Se não o conseguem fazer e estão a levantar falsidade, então sim, devem ser responsabilizados sobre aquilo que falam, mas, não é melhor prevenir do que remediar?
É normal. Os portugueses preferem que o estado tome conta deles em vez de terem liberdade.