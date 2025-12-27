PplWare Mobile

É unânime: Portugal devia exigir qualificações aos influencers que abordam temas sensíveis

· Redes Sociais 6 Comentários

Autor: Ana Sofia Neto

  1. Oraxulo says:
    27 de Dezembro de 2025 às 11:08

    Mas assim não gera views não é verdade??? É tão bom videos de especialização em achismos, pior é a malta assumir que quem está no vídeo sabe tanto como um profissional da área só que não…

  2. Vitor says:
    27 de Dezembro de 2025 às 11:20

    Sou contra. Isto é só mais uma manobra para acabar o a expressão de liberdade. Imagina ser obrigado a ter “qualificação” para falar sobre qualquer assunto. Que coisa mais estúpida. Sim falam em temas sensíveis, mas esse termo pode muito bem ser extrapolado para muitas áreas. Sabemos bem que os bancos querem é que o povo manso mantenha o seu dinheiro em depósitos a prazo a render pouco mais de 1%. Não convém que o povo saiba que existem melhores alternativas.

    • Inculto says:
      27 de Dezembro de 2025 às 11:50

      Na “merdemia” nem se falava de nada… Até nem existia .. era só especialistas especializados na Achoologia …

    • Pedro+H. says:
      27 de Dezembro de 2025 às 11:56

      “Sigam o meu conselho de não tomar vacinas contra papeira, rubéola e tuberculose, porque estudos que pesquisei concluem que as vacinas são altamente perigosas e que causam autismo”.
      O Sr. Vitor percebe o perigo da frase acima? A liberdade de expressão é um “poder” que tem que ser exercido com cautela. Um “influencer” pode perfeitamente passar-se por um técnico de saúde ou um advogado ou até mesmo alguém que diz que fez muita pesquisa e chegou a uma conclusão sem passar, muitas vezes, por um processo de verificação da precisão de tal estudo. Jovens adultos que são preguiçosos o suficiente para seguir estas pessoas assumem isto como verdade e vão espalhar e praticar esta ideologia, seja ela que tipo fôr e depois teremos problemas mais graves. Os influencers têm que pensar que têm a responsabilidade em passar as informações correctas e que possam ser facilmente verificáveis. Se não o conseguem fazer e estão a levantar falsidade, então sim, devem ser responsabilizados sobre aquilo que falam, mas, não é melhor prevenir do que remediar?

  3. piscas says:
    27 de Dezembro de 2025 às 11:46

    É normal. Os portugueses preferem que o estado tome conta deles em vez de terem liberdade.

