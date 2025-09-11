iPhone 17: Apple perde para a Samsung numa área e isto está a preocupar muitos

Dois dias após o anúncio dos novos iPhone 17 e iPhone Air, um número oficial sobre as suas baterias pode afastar alguns compradores. Este é um ponto que importa muito aos utilizadores e que no longo termo pode limitar os equipamentos da Apple, ou trazer problemas como aconteceu no passado.

Apple perde para a Samsung na bateria

A Apple está a apostar forte no seu novo iPhone 17, mas também no iPhone Air, que promete “bateria para o dia todo”. Mas, por detrás destes anúncios, um detalhe importante permanece inalterado: a duração real da bateria. A nova etiqueta energética imposta na Europa permite comparações objetivas entre modelos, e a comparação com a Samsung não é favorável à Apple.

As etiquetas europeias não indicam apenas o consumo de energia, mas também o número de ciclos de carga da bateria que um smartphone consegue suportar antes de perder capacidade. Este é um indicador fundamental para estimar a vida útil real do seu dispositivo.

Como se pode acima, a Samsung afirma ter até 2.000 ciclos para o seu Galaxy S25. Por outras palavras, pode carregar o seu telefone durante o dobro do tempo antes de notar uma queda notável no desempenho. A Apple, por outro lado, mantém-se estagnada nos 1.000 ciclos em toda a linha do iPhone 17.

Valor do iPhone 17 preocupa muitos

Apesar dos evidentes avanços técnicos, que permitem, nomeadamente, que o iPhone Air apresente um design ultrafino, os novos modelos da Apple não progridem em termos de autonomia da bateria. As quatro versões do iPhone 17 apresentam os mesmos números da geração anterior. Mesmo as versões com bandeja para SIM, que possuem uma bateria ligeiramente mais pequena, não apresentam melhorias neste aspeto.

Para os utilizadores europeus, os números nas etiquetas são bastante autoexplicativos. Quem procura um smartphone com uma bateria que consiga manter-se saudável durante o maior tempo possível, os smartphones Galaxy da Samsung estão em clara vantagem. Esta observação aumenta também as preocupações dos utilizadores com a duração da bateria do iPhone Air.

A diferença entre o que a Apple está a garantir nas baterias dos seus equipamento e o que a Samsung tem definido é muito elevado. Falamos do dobro dos ciclos de bateria, algo que pode representar uma quebra de vida útil nos equipamentos e uma degradação rápida dentro de alguns anos.