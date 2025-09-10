iPhone 17 Pro, Pixel 10 Pro ou Galaxy S25 Ultra: qual tem a melhor câmara?

A cada nova geração de smartphone, é nas câmaras que as marcas depositam muitos dos seus argumentos, tendo em conta que os utilizadores procuram dispositivos com capacidades avançadas, neste campo. Com vários modelos de topo no mercado, que dispositivo promete as melhores fotografias?

Sendo rigorosos, todos prometem captar as melhores fotografias. Contudo, em termos de características, as câmaras dos três flagships de 2025, assinados por três das maiores empresas de tecnologia do mundo, diferem.

O primeiro a chegar ao mercado, dos três que vamos enumerar, foi o Samsung Galaxy S25 Ultra, em janeiro de 2025. Depois, em agosto, a Google lançou o seu Pixel 10 Pro, e, ontem, a Apple revelou o seu iPhone 17 Pro.

Com preços acima dos 1200 euros, para a versão de 256 GB, os três modelos prometem não apenas lentes fotográficas de qualidade superior, mas outros recursos de software, como estabilizadores e modos específicos, para potencializar os resultados.

Câmaras de três dos smartphones de topo em 2025:

Galaxy S25 Ultra (1299,90 euros)

O topo de gama da Samsung foi apresentado com quatro câmaras traseiras:

Principal de 200 MP, f/1.7, com OIS; sensor grande (1/1.3"); Ultra-angular de 50 MP, f/1.9, campo de visão de 120°; atua também em modo macro, com estabilização digital Super Steady; Periscópica de 50 MP, f/3.4, zoom ótico 5x, sensor 1/2.52", com OIS, capaz de zoom digital até 100x; Teleobjetiva de 10 MP, f/2.4, zoom ótico 3x, com OIS.

A câmara frontal de 12 MP destaca-se pela f/2.2 e gravação 4K.

Relativamente ao vídeo, o Galaxy S25 Ultra permite gravação em 8K (até 30 fps) e 4K até 120 fps.

Além disso, oferece vídeo em HDR a 10 bits, e disponibiliza modos profissionais como Galaxy Log, motor IA ProVisual, Virtual Aperture e Portrait Studio.

Pixel 10 Pro (1119 euros)

O flagship da Google, por sua vez, integra três câmaras traseiras:

Principal de 50 MP, com OIS e PDAF; ampla abertura (f/1.7) e sensor 1/1.3"; Ultra-angular de 48 MP, também com abertura f/1.7; sensor 1/2.55"; Teleobjetiva de 48 MP, com zoom ótico de 5x, abertura f/2.8; sensor 1/2.55.

A câmara frontal de 42 MP, oferece Dual-PD autofocus e campo de visão amplo de 103°.

Em matéria de vídeo, o Pixel 10 Pro permite gravação até 8K (24/30 fps), 4K até 60 fps, e Super Res Zoom em vídeo até 20x.

iPhone 17 Pro/ Pro Max (1349 euros)

Por fim, o modelo mais caro da nova série da Apple integra um sistema traseiro com três sensores de 48 MP cada um:

Principal grande angular, com sensor 1/1.28", abertura f/1.78 e OIS; Ultra-angular, com sensor 1/2.55", abertura f/2.2 com campo de visão de 120°, e correção de distorção nas bordas. Esta dá suporte à macrofotografia, focando a partir de apenas dois centímetros de distância Teleobjetiva, com sensor atualizado, 56% mais sensível do que o antecessor, abertura f/2.8 com lente periscópica, zoom ótico até 8x e zoom digital até 40x.

A câmara frontal de 18 MP possui suporte para Center Stage, que oferece enquadramento automático durante videoconferências ou gravação de vídeo.

Para vídeo, o iPhone 17 Pro/ Pro Max permite gravação em Dolby Vision HDR, 4K a 120 fps, ProRes RAW até 4K 120 fps e modo genlock.

Além disso, oferece o recurso Dual Capture, que permite gravar simultaneamente com as câmaras frontal e traseira.

Posto isto, qual o smartphone que melhor responderia às suas necessidades e preferências em matéria de fotografia?