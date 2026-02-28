Smart Dots: treine em casa com uma app e sensores

A atividade física é muito importante e nada melhor que ter motivação extra. Hoje em dia há vários gadgets que nos ajudam nisso e a nossa sugestão de hoje vai para o sistema de treino com sensores. Saiba do que falámos!

Smart Dots: Teste a parte física e cognitiva...

Acha que o seu treino é monótono, ainda mais quando está sozinho? Não tem motivação? Pois bem, foi a pensar nisso que foi lançado o Smart Dots, que, na prática, trata-se de um sistema de treino com sensores. Com este sistema, é possível avaliarmos facilmente a performance e podemos recuperar da melhor forma realizando os mais diversos tipos de atividade.

Este sistema oferece uma experiência altamente interativa, através de estimulações visuais e toques nos equipamentos. Realize desafios dinâmicos que irão melhorar as suas capacidade físicas e cognitivas.

Ao nível físico, coloque à prova a sua velocidade, estabilidade, força, tempo de reação, agilidade, etc.

Pode registar todos os treinos e fazer a partilha dos mesmos. O kit inclui 4 Smart Dots capazes de realizar as mais diferentes ações de quem está a fazer o exercício.

Para que tudo funcione, tem de emparelhar os Smart Dots com a app Prozis Go. Em termos de alcance, os Smart Dots podem estar até 30m do smartphone.

Todo o sistema é alimentado por baterias, que oferecem uma autonomia na ordem das 15h. Os Smart Dots podem ser carregados via porta USB-C.

Aproveitem o voucher Pplware...

O Pplware, em parceria com a Prozis, dá-lhe a possibilidade de adquirir este sistema de treino com sensores usando para isso o voucher PPLWARE. Aproveitem o desconto. Vejam aqui.