Garrafa Hydra: 3L para estar sempre hidratado! Aproveite 20% de desconto
Os computadores e smartphones são hoje máquinas fundamentais para a realização dos mais diversos trabalhos. Quando nos apercebemos, já passaram umas boas horas e durante esse período não nos hidratamos. A nossa sugestão vai para a Garrafa Hydra de 3L, que está com 20% de desconto.
Com capacidade generosa de 3 litros, a Garrafa Hydra é a aliada perfeita para quem quer manter a hidratação ao longo do dia: no trabalho, no ginásio ou em casa. Robusta, prática e com um design moderno, evita recargas constantes e ajuda-o a atingir os seus objetivos diários de consumo de água.
Características principais da Garrafa Hydra
- Capacidade: 3 litros, ideal para garantir hidratação constante sem recargas frequentes
- Material: Plástico HDPE robusto, sem BPA, durável e leve
- Vedação à prova de fugas: tampa segura que previne derrames durante o transporte ou atividades
- Portabilidade: abertura larga para fácil enchimento e limpeza, formato ergonómico para transportar facilmente
No site oficial da Prozis, o modelo de 3L está disponível em várias cores. Pode ver aqui.
Aproveitem as promoções e ofertas na compra da Garrafa Hydra...
O Pplware, em parceria com a Prozis, dão-lhe a possibilidade de adquirir esta Garrafa Hydra - cor à sua escolha - com um desconto de 10%, usando o voucher PPLWARE. Aproveitam também as ofertas.