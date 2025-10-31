Garrafa Hydra: 3L para estar sempre hidratado! Aproveite 20% de desconto

Os computadores e smartphones são hoje máquinas fundamentais para a realização dos mais diversos trabalhos. Quando nos apercebemos, já passaram umas boas horas e durante esse período não nos hidratamos. A nossa sugestão vai para a Garrafa Hydra de 3L, que está com 20% de desconto.

Com capacidade generosa de 3 litros, a Garrafa Hydra é a aliada perfeita para quem quer manter a hidratação ao longo do dia: no trabalho, no ginásio ou em casa. Robusta, prática e com um design moderno, evita recargas constantes e ajuda-o a atingir os seus objetivos diários de consumo de água.

Características principais da Garrafa Hydra

Capacidade : 3 litros, ideal para garantir hidratação constante sem recargas frequentes

: 3 litros, ideal para garantir hidratação constante sem recargas frequentes Material : Plástico HDPE robusto, sem BPA, durável e leve

: Plástico HDPE robusto, sem BPA, durável e leve Vedação à prova de fugas : tampa segura que previne derrames durante o transporte ou atividades

: tampa segura que previne derrames durante o transporte ou atividades Portabilidade: abertura larga para fácil enchimento e limpeza, formato ergonómico para transportar facilmente

No site oficial da Prozis, o modelo de 3L está disponível em várias cores. Pode ver aqui.

Aproveitem as promoções e ofertas na compra da Garrafa Hydra...

O Pplware, em parceria com a Prozis, dão-lhe a possibilidade de adquirir esta Garrafa Hydra - cor à sua escolha - com um desconto de 10%, usando o voucher PPLWARE. Aproveitam também as ofertas.