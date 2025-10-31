Apple planeia adicionar outras IA à Apple Intelligence. OpenAI não estará sozinha

A Apple confirmou que a sua estratégia de inteligência artificial (IA) não se esgotará na parceria com a OpenAI. A empresa de Cupertino está ativamente a explorar a integração de outros modelos de IA para potenciar a Apple Intelligence e a futura versão da assistente Siri.

Abertura a múltiplos modelos de IA confirmada por Tim Cook

Apesar da proeminente parceria com a OpenAI para integrar o ChatGPT, a Apple já perspetiva um futuro onde múltiplos modelos de linguagem poderão coexistir no seu ecossistema. Esta abertura foi confirmada pelo próprio Tim Cook, CEO da empresa, durante a apresentação dos mais recentes resultados financeiros e numa entrevista à CNBC.

Cook abriu a porta à colaboração com outras empresas do setor, afirmando que a intenção da Apple é "integrar-se com mais parceiros ao longo do tempo". Esta declaração vem reforçar a ideia de que a Apple Intelligence foi concebida para ser uma plataforma flexível, capaz de adotar a melhor tecnologia disponível no mercado, em vez de depender exclusivamente de uma única solução.

O diretor executivo da Apple aproveitou ainda para confirmar que uma versão substancialmente mais poderosa e conversacional da Siri está prevista para o próximo ano. Esta atualização deverá incluir muitas das funcionalidades avançadas demonstradas no anúncio original, mas que ainda não se materializaram.

Google, Anthropic e Perplexity na lista de possíveis parceiros

Embora Tim Cook não tenha especificado nomes, os rumores na indústria tecnológica apontam para várias empresas de renome. A Google surge como a candidata mais provável, com relatos anteriores a indicarem que as duas gigantes tecnológicas estariam em conversações para integrar o modelo Gemini nos dispositivos da Apple.

O jornalista Mark Gurman adiantou, inclusive, que a Google já estaria a treinar uma versão do Gemini otimizada para ser executada nos servidores da Apple.

Além da Google, outras empresas como a Anthropic e a Perplexity são também mencionadas como potenciais colaboradoras. Perante a especulação, Cook manteve uma postura aberta, sugerindo que poderão existir outros acordos semelhantes ao estabelecido com a OpenAI.

Estamos abertos a realizar fusões e aquisições se acreditarmos que contribuirão para o avanço do nosso roteiro.

Admitiu o CEO, durante a chamada com os acionistas.

Esta mudança de paradigma não surge por acaso, mas sim como consequência dos desafios internos enfrentados pela Apple no desenvolvimento da sua própria tecnologia de IA. Apesar dos lucros recorde gerados pelo iPhone, a empresa ficou para trás na corrida da IA, com os seus engenheiros a depararem-se com vários obstáculos.

A equipa estava a desenvolver duas arquiteturas distintas para a nova Siri. O plano inicial era lançar a primeira e, posteriormente, migrar para a segunda, mais avançada. No entanto, a equipa concluiu que a primeira versão não era suficiente para atingir o nível de performance pretendido, o que levou a um adiamento da visão completa da Siri para 2026.

Leia também: