Quanto tempo a IA vai poupar no trabalho? Google já fez as contas e revelou o valor exato

A inteligência artificial foi criada para melhorar a vida das pessoas, não só no lazer, mas também na produtividade, tanto no trabalho como na escola. As utilizações têm sido alargadas e, para muitos, é já uma ferramenta essencial. Esta ajuda é importante e permite poupar tempo. A Google avaliou a utilização e já sabe quanto tempo a IA vai permitir poupar.

Quanto tempo a IA vai poupar no trabalho?

A Google quer provar a utilidade da IA no trabalho e publicou um relatório sobre o projeto-piloto AI Works. Este foi lançado no ano passado no Reino Unido. Basicamente, aponta que a utilização da IA ​​pode afetar positivamente a produtividade dos trabalhadores. Para isso, fizeram uma parceria com uma dúzia de escolas no Reino Unido para testar diferentes métodos de treino.

Com o relatório agora publicado, comentam que a IA generativa pode ajudar a poupar cerca de 122 horas por ano às pessoas que trabalham em diferentes setores. Além disso, o relatório refere que as pessoas podem duplicar o uso diário de inteligência artificial com apenas algumas horas de treino.

No entanto, a Google previu no ano passado que a inovação impulsionada pela IA no Reino Unido poderia levar a um crescimento económico de 470 mil milhões de euros até 2030. Importa destacar que, naturalmente, metade deste crescimento projetado dependa da adoção e utilização de ferramentas baseadas em IA pelos trabalhadores.

Google já fez as contas e revelou o valor

O relatório refere que os trabalhadores precisam de “permissão para solicitar”. Isso significa que precisam de garantias de que o uso de inteligência artificial é permitido nos seus empregos para lhes proporcionar uma vantagem legítima e justa. Isto em comparação com outros avanços, como os motores de pesquisa ou a Internet, que melhoraram o fluxo de trabalho.

Ao mesmo tempo, e na mesma perspetiva, a utilização deverá ser racionada nos contextos de segurança. Os dados usados devem ser balizados e ser garantidos os mecanismos que limitam a sua utilização fora dos contextos corretos.

Este é um exemplo claro de como este tipo de relatórios demonstram que a inteligência artificial ajuda em diversos setores. É uma forma clara de poupar tempo nas tarefas e até ajuda a trazer inovação e alguma criatividade, que com a ajuda da IA podem ser mais simples de criar.