A Microsoft lançou um anúncio feito com IA e ninguém reparou durante meses

A IA está a começar a ser usada para criar conteúdos, que nem sempre percebemos que foram gerados dessa forma. Nestes, a qualidade é de tal forma grande que nos engana, de forma transparente. A Microsoft mostrou isso agora, ao revelar que lançou um vídeo num anúncio feito com IA e ninguém reparou durante meses.

Microsoft lançou um anúncio feito com IA

Quer se queira, quer não, a IA já faz parte do dia a dia. Está presente em praticamente tudo o que é feito, principalmente no mundo digital. E é provável que muito do conteúdo que vê diariamente — seja um filme, um vídeo de música ou um anúncio de TV — tenha sido criado inteiramente com inteligência artificial generativa, e nem é perceptível.

A Microsoft surpreendeu todos ao revelar que há alguns meses lançou um vídeo publicitário sobre o novo Surface e ninguém reparou que foi criado com IA. Referem-se a um vídeo que mostrou os benefícios do Surface Pro e do Surface Laptop, publicado a 30 de janeiro, no qual o gestor de comunicação da Microsoft, Jay Tan, admitiu que foi amplamente criado com recurso a inteligência artificial generativa.

De qualquer forma, não foi fácil, porque, por vezes, a IA oferecia alucinações. Isso levou a que tenham de as corrigir manualmente e integrar material real. “Ao decidir que cenas do anúncio seriam geradas por IA, a equipa determinou que qualquer movimento complexo, como grandes planos de mãos a escrever em teclados, deveria ser gravado ao vivo”, diz Tan. “No entanto, cenas com cortes rápidos ou movimento limitado eram ideais para a co-criação utilizando ferramentas de IA”.

Ninguém reparou na IA neste vídeo

A empresa de Redmond não esclareceu quais as fotos geradas usando a IA, embora pelo menos tenham explicado o processo. Dizem que primeiro usaram a IA para gerar um guião apelativo e depois usaram uma combinação de prompts escritas e imagens de exemplo para fazer com que um chatbot gerasse prompts de texto que pudessem ser inseridos em geradores de imagens.

Estas imagens foram depois editadas para corrigir alucinações e outros erros e, finalmente, alimentadas a geradores de vídeo como o Hailuo ou o Kling. “Provavelmente, revemos milhares de briefings diferentes, refinando lentamente o resultado até chegarmos ao que pretendíamos. Nunca existe um briefing definitivo”, afirma o diretor criativo Cisco McCarthy. “É o fruto da perseverança.”

A Microsoft estima que, graças à IA generativa, pouparam cerca de 90% do tempo e do custo que normalmente seriam necessários para fazer este anúncio. Curiosamente, o vídeo tem quase 50 mil visualizações, e ninguém nos comentários originais suspeita que tenha sido criado recorrendo à inteligência artificial.