Rufus acusa a Microsoft de bloquear os ISOs mais recentes do Windows 11

A grande maioria dos utilizadores do Windows 11 conhece o Rufus e o que esta ferramenta oferece a quem quer instalar o sistema da Microsoft. Preparada para contornar limitações da Microsoft na instalação do Windows 11, está agora com problemas. Do que é revelado, acusa a Microsoft de bloquear os ISOs mais recentes do Windows 11.

A Rufus acusa a Microsoft de bloquear o download dos ISOs mais recentes do Windows 11 para determinados utilizadores, limitando os métodos alternativos de instalação. É um movimento que não se esperava, mas que poderá estar alinhado com o que a Microsoft fez no passado em situações similares.

Isto acontece após vários membros do canal Insider terem relatado falhas ao tentar descarregar as versões mais recentes do sistema operativo da Microsoft. Está a ser marcado como um script para descarregar estas versões do sistema da Microsoft e como tal está a ser barrado e limitado no seu funcionamento. Aparentemente, não é algo que afete todos os utilizadores.

O problema foi reportado nos fóruns oficiais da Microsoft, onde um utilizador indicou que os seus endereços IP estavam a ser bloqueados mesmo sem o uso de uma VPN. A mensagem de erro sugeria que a empresa estava a restringir determinados acessos e a forçar a utilização do download oficial da ISO .

Pete Batard, um programador do Rufus, explicou no GitHub que a Microsoft pode estar a detetar ativamente scripts de download alternativos , como os que o Rufus utiliza para obter ISOs. Segundo o mesmo, este tipo de bloqueio exige uma ação intencional por parte da Microsoft, embora situações semelhantes já tenham ocorrido no passado e o Rufus tenha conseguido contorná-las.

Além disso, a Microsoft parece querer que os utilizadores acedam às ISOs apenas através da ferramenta oficial MCT, o que restringe os métodos de download externos. O problema foi também reportado no Hub de Feedback oficial da Microsoft, e vários utilizadores sugerem que este bug se estende a todos os canais Insider, afetando tanto o Windows 11 como o Windows 10.

Esta situação está a causar preocupação entre os administradores de sistemas e os utilizadores que preferem métodos alternativos para testar versões do Windows ou preparar instalações personalizadas. Provavelmente, nos próximos dias, vemos ter novidades da Microsoft sobre este tema.