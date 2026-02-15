Dica: 54 atalhos de teclado para o Finder e sistema do macOS

O macOS está cheio de atalhos de teclado que passam despercebidos a muitos utilizadores, mas que podem poupar segundos preciosos todos os dias - que, no final da semana, já contam bastante. Por isso, deixamos alguns dos shortcuts mais úteis do Finder e do sistema.

Atalhos do Finder: gerir ficheiros como um pro

O Finder é o coração da gestão de ficheiros no macOS, e dominar estes atalhos faz toda a diferença.

Navegação e janelas

Command + N - Abrir uma nova janela do Finder

- Abrir uma nova janela do Finder Command + T - Mostrar ou ocultar a barra de separadores

- Mostrar ou ocultar a barra de separadores Shift + Command + N - Criar uma nova pasta

- Criar uma nova pasta Shift + Command + G - Ir para uma pasta específica

- Ir para uma pasta específica Command + K - Ligar a um servidor

- Ligar a um servidor Shift + Command + H - Abrir a pasta Pessoal (Home)

- Abrir a pasta Pessoal (Home) Shift + Command + D - Abrir a pasta do Ambiente de Trabalho

- Abrir a pasta do Ambiente de Trabalho Option + Command + L - Abrir a pasta Downloads

- Abrir a pasta Downloads Shift + Command + O - Abrir a pasta Documentos

- Abrir a pasta Documentos Shift + Command + U - Abrir a pasta Utilitários

Visualização

Command + 1 / 2 / 3 / 4 - Ícones / Lista / Colunas / Galeria

- Ícones / Lista / Colunas / Galeria Command + J - Opções de visualização

- Opções de visualização Command + / - Mostrar ou ocultar a barra de estado

- Mostrar ou ocultar a barra de estado Option + Command + P - Mostrar ou ocultar a barra de caminho

- Mostrar ou ocultar a barra de caminho Option + Command + S - Mostrar ou ocultar a barra lateral

- Mostrar ou ocultar a barra lateral Shift + Command + P - Mostrar ou ocultar o painel de pré-visualização

Ações rápidas

Command + D - Duplicar ficheiros

- Duplicar ficheiros Command + I - Obter informações

- Obter informações Command + Delete - Mover para o Lixo

- Mover para o Lixo Shift + Command + Delete - Esvaziar o Lixo

- Esvaziar o Lixo Option + Shift + Command + Delete - Esvaziar o Lixo sem confirmação

- Esvaziar o Lixo sem confirmação Option + Command + V - Mover ficheiros (em vez de copiar)

- Mover ficheiros (em vez de copiar) Control + Command + A - Criar um alias

Pré-visualização

Command + Y - Quick Look

- Quick Look Option + Command + Y - Slideshow em Quick Look

Navegação, janelas e multitarefa no sistema

Aqui entram os atalhos que ajudam a navegar no macOS, alternar janelas e trabalhar com vários ecrãs.

Pastas e hierarquia

Command + ↑ - Abrir a pasta superior

- Abrir a pasta superior Control + Command + ↑ - Abrir a pasta superior numa nova janela

- Abrir a pasta superior numa nova janela Command + ↓ - Abrir o item selecionado

- Abrir o item selecionado Command + [ / ] - Pasta anterior / seguinte

- Pasta anterior / seguinte Seta direita/esquerda - Abrir ou fechar pastas (modo lista)

Mission Control e ambiente de trabalho

Control + ↑ - Abrir o Mission Control

- Abrir o Mission Control Control + ↓ - Mostrar todas as janelas da app ativa

- Mostrar todas as janelas da app ativa Command + Mission Control / Fn + F11 / Fn + H - Mostrar o Ambiente de Trabalho

- Mostrar o Ambiente de Trabalho Option + Mission Control - Abrir definições do Mission Control

Dock e barra lateral

Option + Command + D - Mostrar ou ocultar o Dock

- Mostrar ou ocultar o Dock Fn + A - Mostrar ou ocultar o Dock

- Mostrar ou ocultar o Dock Control + Shift + Command + T - Adicionar item ao Dock

- Adicionar item ao Dock Control + Command + T - Adicionar item à barra lateral

Teclas especiais, som, brilho e produtividade extra

Esta secção junta atalhos menos conhecidos, mas extremamente úteis no dia a dia.

Som e brilho

Option + Volume ↑ - Abrir definições de Som

- Abrir definições de Som Option + Shift + Volume ↑ / ↓ - Ajustar volume em passos menores

- Ajustar volume em passos menores Option + Brightness ↑ - Abrir definições de Ecrã

- Abrir definições de Ecrã Option + Shift + Brightness ↑ / ↓ - Ajustar brilho com maior precisão

- Ajustar brilho com maior precisão Control + Brightness ↑ / ↓ - Ajustar brilho de ecrãs externos (se suportado)

Teclado e sistema

Option + Keyboard Brightness ↑ - Abrir definições de Teclado

- Abrir definições de Teclado Fn + C - Mostrar ou ocultar o Centro de Controlo

- Mostrar ou ocultar o Centro de Controlo Fn + N - Mostrar ou ocultar o Centro de Notificações

- Mostrar ou ocultar o Centro de Notificações Fn + D - Iniciar ou parar ditado

- Iniciar ou parar ditado Fn + Fn - Abrir o Visualizador de Caracteres

- Abrir o Visualizador de Caracteres Command + Command (duas vezes) - Ativar ou desativar “Escrever para a Siri”

Rato e seleções

Option ao arrastar - Copiar ficheiros

- Copiar ficheiros Command ao arrastar para outro volume - Mover ficheiros

- Mover ficheiros Option + Command ao arrastar - Criar um alias

- Criar um alias Option + clique num triângulo - Abrir todas as subpastas (modo lista)

- Abrir todas as subpastas (modo lista) Command ou Shift ao selecionar - Selecionar vários itens

Dominar estes atalhos transforma completamente a forma como se usa o macOS. Não é preciso memorizar todos de uma vez - comece pelos que fazem mais sentido no seu fluxo de trabalho e vá adicionando outros aos poucos.

