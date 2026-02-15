Dica: 54 atalhos de teclado para o Finder e sistema do macOS
O macOS está cheio de atalhos de teclado que passam despercebidos a muitos utilizadores, mas que podem poupar segundos preciosos todos os dias - que, no final da semana, já contam bastante. Por isso, deixamos alguns dos shortcuts mais úteis do Finder e do sistema.
Atalhos do Finder: gerir ficheiros como um pro
O Finder é o coração da gestão de ficheiros no macOS, e dominar estes atalhos faz toda a diferença.
Navegação e janelas
- Command + N - Abrir uma nova janela do Finder
- Command + T - Mostrar ou ocultar a barra de separadores
- Shift + Command + N - Criar uma nova pasta
- Shift + Command + G - Ir para uma pasta específica
- Command + K - Ligar a um servidor
- Shift + Command + H - Abrir a pasta Pessoal (Home)
- Shift + Command + D - Abrir a pasta do Ambiente de Trabalho
- Option + Command + L - Abrir a pasta Downloads
- Shift + Command + O - Abrir a pasta Documentos
- Shift + Command + U - Abrir a pasta Utilitários
Visualização
- Command + 1 / 2 / 3 / 4 - Ícones / Lista / Colunas / Galeria
- Command + J - Opções de visualização
- Command + / - Mostrar ou ocultar a barra de estado
- Option + Command + P - Mostrar ou ocultar a barra de caminho
- Option + Command + S - Mostrar ou ocultar a barra lateral
- Shift + Command + P - Mostrar ou ocultar o painel de pré-visualização
Ações rápidas
- Command + D - Duplicar ficheiros
- Command + I - Obter informações
- Command + Delete - Mover para o Lixo
- Shift + Command + Delete - Esvaziar o Lixo
- Option + Shift + Command + Delete - Esvaziar o Lixo sem confirmação
- Option + Command + V - Mover ficheiros (em vez de copiar)
- Control + Command + A - Criar um alias
Pré-visualização
- Command + Y - Quick Look
- Option + Command + Y - Slideshow em Quick Look
Navegação, janelas e multitarefa no sistema
Aqui entram os atalhos que ajudam a navegar no macOS, alternar janelas e trabalhar com vários ecrãs.
Pastas e hierarquia
- Command + ↑ - Abrir a pasta superior
- Control + Command + ↑ - Abrir a pasta superior numa nova janela
- Command + ↓ - Abrir o item selecionado
- Command + [ / ] - Pasta anterior / seguinte
- Seta direita/esquerda - Abrir ou fechar pastas (modo lista)
Mission Control e ambiente de trabalho
- Control + ↑ - Abrir o Mission Control
- Control + ↓ - Mostrar todas as janelas da app ativa
- Command + Mission Control / Fn + F11 / Fn + H - Mostrar o Ambiente de Trabalho
- Option + Mission Control - Abrir definições do Mission Control
Dock e barra lateral
- Option + Command + D - Mostrar ou ocultar o Dock
- Fn + A - Mostrar ou ocultar o Dock
- Control + Shift + Command + T - Adicionar item ao Dock
- Control + Command + T - Adicionar item à barra lateral
Teclas especiais, som, brilho e produtividade extra
Esta secção junta atalhos menos conhecidos, mas extremamente úteis no dia a dia.
Som e brilho
- Option + Volume ↑ - Abrir definições de Som
- Option + Shift + Volume ↑ / ↓ - Ajustar volume em passos menores
- Option + Brightness ↑ - Abrir definições de Ecrã
- Option + Shift + Brightness ↑ / ↓ - Ajustar brilho com maior precisão
- Control + Brightness ↑ / ↓ - Ajustar brilho de ecrãs externos (se suportado)
Teclado e sistema
- Option + Keyboard Brightness ↑ - Abrir definições de Teclado
- Fn + C - Mostrar ou ocultar o Centro de Controlo
- Fn + N - Mostrar ou ocultar o Centro de Notificações
- Fn + D - Iniciar ou parar ditado
- Fn + Fn - Abrir o Visualizador de Caracteres
- Command + Command (duas vezes) - Ativar ou desativar “Escrever para a Siri”
Rato e seleções
- Option ao arrastar - Copiar ficheiros
- Command ao arrastar para outro volume - Mover ficheiros
- Option + Command ao arrastar - Criar um alias
- Option + clique num triângulo - Abrir todas as subpastas (modo lista)
- Command ou Shift ao selecionar - Selecionar vários itens
Dominar estes atalhos transforma completamente a forma como se usa o macOS. Não é preciso memorizar todos de uma vez - comece pelos que fazem mais sentido no seu fluxo de trabalho e vá adicionando outros aos poucos.
