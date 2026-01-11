Comprou um MacBook recentemente? Conheça 24 atalhos de teclado essenciais

O domínio dos atalhos de teclado é um dos passos fundamentais para qualquer utilizador que deseje otimizar o seu fluxo de trabalho no MacBook. Através destas combinações, conseguirá realizar tarefas comuns com uma rapidez e fluidez muito superiores ao uso exclusivo do rato.

Gestão e edição de documentos e ficheiros

Para quem trabalha diariamente com textos ou ficheiros no Finder, estas são as combinações de teclas que formam a base da produtividade:

Command-X: Corta o item selecionado e envia-o para a área de transferência.

Command-C: Copia o item selecionado para a área de transferência (funciona tanto para texto como para ficheiros no Finder).

Command-V: Cola o conteúdo da área de transferência no documento ou aplicação atual.

Command-Z: Anula o comando anterior. Pode utilizar Shift-Command-Z para refazer a ação.

Command-A: Seleciona todos os itens ou o texto completo de um documento.

Command-S: Guarda o documento atual de forma imediata.

Navegação e pesquisa avançada no MacBook

Encontrar informação ou navegar entre abas não tem de ser um processo moroso se utilizar as ferramentas certas integradas no sistema:

Command-F: Abre a janela de pesquisa para localizar itens num documento.

Command-G: Procura a ocorrência seguinte do item encontrado anteriormente. Para a ocorrência anterior, utilize Shift-Command-G.

Command-Space: Mostra ou oculta o campo de pesquisa do Spotlight, a ferramenta de procura global do Mac.

Command-T: Abre um novo separador (aba) na aplicação ativa, como no Safari ou no Finder.

Espaço: Ativa o Quick Look para pré-visualizar o item selecionado sem o abrir.

Organização de janelas e aplicações

Manter a área de trabalho organizada é crucial. Estes atalhos permitem gerir o que vê no ecrã:

Command-H: Oculta as janelas da aplicação que está em primeiro plano.

Command-M: Minimiza a janela atual para a Dock.

Command-Tab: Alterna rapidamente entre as aplicações abertas, por ordem de utilização recente.

Command-Acento grave (`): Alterna entre as diferentes janelas da mesma aplicação que está a utilizar.

Control-Command-F: Ativa ou desativa o modo de ecrã inteiro na aplicação em uso.

Command-W: Fecha a janela ativa. Se desejar fechar todas as janelas da aplicação, utilize Option-Command-W.

Command-Q: Encerra completamente a aplicação.

Ferramentas de sistema e produtividade no seu MacBook

Existem funções específicas que facilitam tarefas como capturar o ecrã ou aceder às definições do sistema de forma instantânea:

Option-Command-Esc: Força o encerramento de uma aplicação que não esteja a responder.

Shift-Command-5: Abre a interface para efetuar capturas de ecrã ou gravações de vídeo do ecrã.

Command-Vírgula (,): Abre as definições (preferências) da aplicação que está em primeiro plano.

Control-Command-Espaço ou Fn-E: Abre os emojis e outros símbolos.

Shift-Command-N: Cria uma nova pasta vazia no Finder.

Fn-Q: Cria uma Nota Rápida, ideal para apontamentos instantâneos.

