Calor extremo: IPMA coloca 12 distritos sob aviso vermelho até sábado

Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) alargou o aviso vermelho a 12 distritos de Portugal continental, devido à persistência de temperaturas muito elevadas. O alerta estará em vigor até sábado.

As previsões apontam para temperaturas máximas que poderão atingir os 44 ºC em algumas regiões do país, acompanhadas por noites tropicais, com mínimas acima dos 20 ºC em grande parte do território.

Além do calor extremo, as condições meteorológicas aumentam significativamente o risco de incêndio rural em várias regiões do país. Por esse motivo, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil reforçou o estado de prontidão e apela ao cumprimento das restrições em vigor para atividades que possam provocar ignições.

Aviso vermelho: 12 distritos abrangidos

Os 12 distritos abrangidos pelo aviso vermelho do IPMA são:

Lisboa

Setúbal

Santarém

Portalegre

Évora

Beja

Leiria

Coimbra

Aveiro

Porto

Braga

Viana do Castelo

As autoridades de saúde recomendam ainda que a população evite a exposição solar nas horas de maior calor, mantenha uma hidratação adequada e permaneça, sempre que possível, em locais frescos. Crianças, idosos e pessoas com doenças crónicas são os grupos mais vulneráveis aos efeitos das temperaturas elevadas.

O aviso vermelho corresponde ao nível máximo de alerta do IPMA e é emitido quando as condições meteorológicas representam um risco elevado para a população.